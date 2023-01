¿Quiénes son los acusados de la muerte de Tyre Nichols?

Los exagentes Emmitt Martin y Tadarrius Bean fueron puestos en libertad bajo fianza este jueves por la noche hasta el viernes, según los registros de la cárcel del condado de Shelby. Martin fue liberado con una fianza de US$ 350.000, mientras que Bean fue liberado con una fianza de US$ 250.000. Los exagentes Justin Smith y Desmond Mills Jr. también fueron liberados con una fianza de US$ 250.000 este jueves por la noche, según los registros de la cárcel del condado.

