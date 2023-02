La edad de Biden es un tema polémico, ya que pretende prolongar su tiempo en la Casa Blanca hasta sus 86 años

“Quería subir y darle un brazo para ayudarle a levantarse, pero no sabía si me metería en problemas por ello, así que me quedé un poco atrás”, dijo el alero estrella Draymond Green a CNN. “Verlo en esa condición física a su edad, levantarse y bajar así, fue absolutamente increíble”.

Biden, de 80 años, no ha decidido oficialmente volver a postularse, aunque ha dicho que tiene intención de hacerlo y que la infraestructura de su campaña está en gran parte preparada. Aunque sus colaboradores afirman que el presidente les ha dicho que su edad no será el factor determinante en su decisión final sobre si presentarse a la reelección, las conversaciones al respecto lo están condicionando todo: desde la planificación de la logística anticipada del calendario de campaña, hasta la calibración del papel de la vicepresidenta Kamala Harris como su compañera de fórmula. El portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, niega que la edad del presidente sea un factor importante en las conversaciones: “Eso simplemente no es cierto, y hace pensar que no participa en muchas conversaciones aquí”.

