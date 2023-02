Muere Richard Belzer, comediante y actor de ‘Law & Order: SVU’

Belzer era un conocido aficionado a las conspiraciones y escribió el libro ” UFOs, JFK and Elvis: Conspiracies You Don’t Have to Be Crazy to Believe”. También escribió varios libros de comedia y novelas, entre ellas “I Am Not A Cop!”, una historia ficticia sobre un actor de televisión que interpreta a un detective y tiene que resolver la desaparición de su amigo.

Belzer apareció en la exitosa película de 1980 “Fame” en el papel de M.C. Más tarde actuó en “Night Shift”, de 1982, y un año después en “Scarface”, protagonizada por Al Pacino. Y en la década de 1990, apareció en las series de superhéroes “The Flash” y “Lois & Clark: The New Adventures of Superman”.

Belzer fue famoso por su papel del detective Munch, que apareció por primera vez en la serie de la NBC “Homicide: Life on the Street” de 1993 a 1999. Reinterpretó ese papel en el telefilme “Homicide: The Movie” en 2000 y también apareció como el célebre detective en cuatro episodios de “Law & Order”.

