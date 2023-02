Meses de planificación y días de secretismo condujeron al histórico viaje de Joe Biden a Kyiv

“Estoy aquí en Polonia para ver de primera mano la crisis humanitaria y, francamente, parte de mi decepción es que no puedo verla de primera mano como lo he hecho en otros lugares”, dijo Biden entonces. “No me dejan, supongo que comprensiblemente, cruzar la frontera y echar un vistazo a lo que está pasando en Ucrania”.

El domingo no se avisó a los periodistas que Biden ya no estaba en Washington. La agenda oficial de la Casa Blanca, hecha pública el domingo por la noche, seguía indicando su salida hacia Polonia este lunes a las 7 p.m. ET.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.