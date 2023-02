Biden lanza un grito de guerra desde Varsovia: “Ucrania nunca será una victoria para Rusia”

Biden pareció hablar casi directamente con Putin en durante su discurso, al decir: “Los autócratas solo entienden una palabra: No. No, no. No, no tomarás mi país. No, no me quitarás la libertad. No, no tomarás mi futuro”.

