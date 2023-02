Las 5 cosas que debes saber este 21 de febrero: El discurso de Putin ante la Asamblea Federal de Rusia

La menstruación es un hecho de la vida, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo lidiarías con ella en un apocalipsis? Por suerte, la exitosa serie de HBO “The Last of Us” tiene la respuesta: con una copa menstrual.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.