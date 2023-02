Corea del Sur bate su propio récord y registra otra vez la tasa de fertilidad más baja del mundo

Las parejas no tradicionales también sufren discriminación: Corea del Sur no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo y la normativa dificulta la adopción a las parejas no casadas.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.