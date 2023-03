El terremoto de Turquía causó daños por US$ 34.000 millones. Eso podría costarle las elecciones a Erdogan

La Confederación Turca de Empresas y Negocios estima el costo total del terremoto en US$ 84.100 millones, la mayor parte de los cuales corresponderían a la vivienda: US$ 70.800 millones, con una pérdida de ingresos nacionales calculada en US$ 10.400 millones y una pérdida de días laborables de US$ 2.910 millones.

