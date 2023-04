Cómo saber si el estrés es un problema. Esto dice una experta

Para mí, no hay nada mejor para aliviar el estrés que el ejercicio. A mí lo que me ayuda es hacer ejercicio, en particular nadar. El ejercicio aeróbico se asocia con el alivio del estrés, y mezclarlo con regímenes de alta intensidad también puede ayudar.

