Para Fonseca, colaborar con Juan Luis Guerra siempre fue un sueño. El cantante cuenta cómo lo hizo realidad con “Si tú me quieres”, su nuevo tema

Fonseca señaló que aunque no sabe a ciencia cierta cuándo se lanzará su próximo disco, sí está avanzado en el proceso de composición. Sin embargo, su actual gira no le ha permitido dedicarse a la producción como quisiera. Eso sí, anticipó Fonseca, lo que escuchamos en “Si tú me quieres” va en línea con la personalidad de esta próxima producción.

“Cuando yo le conté a Juanes que Juan Luis me había aceptado la invitación a ser parte de esta canción, le mostré lo que tenía yo en ese momento y ahí Juanes me dio algunas ideas. Me dijo se me ocurre que esto podría ser así. Entonces lo invité y aceptó”, explicó Fonseca.

