El tráiler de ‘Priscilla’ repasa la historia de amor de la icónica pareja de Elvis

“Priscilla” está protagonizada por el actor de “Euphoria” Jacob Elordi como Elvis y Cailee Spaeny como Priscilla. La película está basada en las memorias de 1986 “Elvis and Me: The True Story of the Love Between Priscilla Presley and the King of Rock N’ Roll”, que Priscilla Presley escribió junto con la escritora Sandra Harmon.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.