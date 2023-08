OPINIÓN | Por qué el Mundial Femenino de Fútbol le está enseñando una lección valiosa a la nueva generación

Mis hijos no deberían tener que esperar cada cuatro años para ver a tantos futbolistas profesionales morenos y negros jugar en la élite. En la región del Área de la Bahía donde vive mi familia, los equipos de fútbol juvenil de nuestros hijos tienen más diversidad de la que hemos visto nunca a nivel profesional. Mi esperanza, alimentada por lo que he visto hasta ahora en la Copa Mundial Femenina, es que no tengan que esperar mucho más para ver a profesionales que se parezcan a ellos en los equipos de todo el mundo.

Sin embargo, a mi padre le encantaba ver los sucesos deportivos por televisión, especialmente el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos, y se maravillaba ante las habilidades y logros de los atletas de élite. Pero era raro encontrar a un atleta asiático o asiático-estadounidense compitiendo a nivel internacional, así que cuando aparecían, me ponía nerviosa. Sabía que, les gustara o no, estos atletas que representaban a sus países no solo eran portadores de las esperanzas de sus pueblos, sino que también encarnaban sus ansiedades. Con tan pocas oportunidades disponibles para triunfar en la competición, nos dimos cuenta de que serían juzgados no solo por su desempeño individual, sino también (y de forma bastante injusta) por el potencial de su país en este deporte.

(CNN) — Mientras crecía como una niña estadounidense de origen vietnamita, no vi muchos jugadores de fútbol que se parecieran a mí. Yo tampoco jugué nunca. Mis padres, refugiados vietnamitas, esperaban que mi hermano y yo nos concentráramos en la escuela en lugar de practicar deportes, que consideraban una distracción, un lujo que nuestra familia no podía permitirse. No es un pensamiento infrecuente entre los nuevos inmigrantes, sobre todo porque el fútbol en este país sigue considerándose en gran medida un deporte juvenil de élite que favorece sobre todo a los niños blancos acomodados de los suburbios, los que tienen los recursos para triunfar.

Nota del editor: Aimee Phan es autora de “The Reeducation of Cherry Truong” y “We Should Never Meet”, libros sobre refugiados vietnamitas en la diáspora. Próximamente publicará dos novelas de fantasía para jóvenes adultos en Putnam. Enseña escritura en el California College of the Arts. Las opiniones expresadas en este comentario le pertenecen exclusivamente a su autora.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.