La película “Barbie” se encamina a ser la más taquillera del año en EE.UU.

Se estima que la comedia sobre la muñeca icónica alcanzó los US$ 525 millones a nivel nacional y casi US$ 1.200 millones en todo el mundo. “Barbie” recaudó US$ 10 millones solo el viernes, ganando un promedio de más de US$ 11,3 millones por día del 5 al 11 de agosto. “Barbie” superó la marca nacional de US$ 500 millones a mediados de su tercera semana, mientras que “The Super Mario Bros. Movie” necesitó más de cinco semanas para alcanzar el hito.

“Barbie” recaudó US$ 155 millones A nivel nacional en su primer fin de semana y la semana pasada se unió al club de los US$ 1.000 millones en ventas globales de taquilla, una hazaña que solo lograron unas 50 películas en la historia, ajustada por inflación, le dijo a CNN Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore. Si bien la “fiebre rosa” se ha desacelerado en la última semana, se estima que “Barbie” ganó US$ 33,7 millones este fin de semana para mantener su fortaleza en los cines.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.