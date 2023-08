Lo más reciente en el caso de interferencia electoral del condado de Fulton, Georgia. Esto es lo que debe saber

Los acuerdos de bonos adicionales alcanzados este martes incluyeron: un bono de US$ 50.000 para el funcionario de campaña de Trump, Mike Roman; una fianza de US$ 75.000 para Cathy Latham, quien actuó como una de los “falsos electores” en Georgia; una fianza de US$ 100.000 para la abogada Jenna Ellis; una fianza de US$ 50.000 para el abogado litigante Robert Cheeley, con sede en Georgia; una fianza de US$ 75.000 para Stephen Lee, un pastor de Illinois acusado de intimidar a un trabajador electoral de Georgia después de las elecciones de 2020; y una fianza de US$ 10.000 dólares para Shawn Still, que actuó como elector falso.

