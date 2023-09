Shakira brilló en la entrega de los MTV Video Music Awards y fue reconocida como “leyenda global”

Antes de recibir este premio, Shakira salió al escenario con un traje semitransparente y un repertorio que trascendió el tiempo, una muestra de su carrera musical de casi 30 años. Empezó cantando She Wolf, en medio de un escenario lleno de fuego. Después de esto, el repertorio siguió con Te felicito (2022), TQG (2022), Objection (2002), Ojos así (1998), Whenever Wherever (2001), Hips don’t lie (2005), y con el éxito mundial junto a Bizarrap, ‘Music Sessions, Vol. 53. (2022)’ cerró el espectáculo en el que bailó, cantó, tocó guitarra y se lanzó hacia el público presente, que la llevó de un escenario a otro, mientras hacía bailar a varias personalidades de la farándula, entre ellas Taylor Swift a quien se le vio muy animada durante la presentación.

