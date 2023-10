ANÁLISIS | Se intensifica el caos en el Partido Republicano y peligra la candidatura de Scalise a la presidencia de la Cámara de Representantes

La representante de Carolina del Sur Nancy Mace dijo que no podía votar por Scalise, al menos inicialmente, porque antes de entrar en el Congreso pronunció un discurso ante un grupo supremacista blanco fundado por el ex gran mago del Ku Klux Klan David Duke. Scalise se disculpó más tarde y dijo que se arrepentía. Pero Mace, que votó a favor de la destitución de McCarthy, dijo a Jake Tapper de CNN: “Estoy intentando reconciliarlo, y ahora mismo, no puedo”.

La representante de Georgia Marjorie Taylor Greene —que pasó un tiempo considerable forjando un vínculo político con McCarthy y es una vehemente partidaria de Trump más en sintonía temperamental e ideológica con Jordan que con Scalise— expresó su preocupación por la salud de Scalise. “Desgraciadamente, Steve está pasando por su propia batalla contra el cáncer”, dijo Greene a Manu Raju, de CNN, en alusión a su padre, a quien dijo haber perdido de cáncer. “Y me gusta mucho Steve y me gusta tanto que me gustaría verle poner todo su empeño en derrotarlo”.

