Esto es lo que más emocionó a David Bisbal durante su gira “En tus planes” por Estados Unidos

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Hace poco más de un año atrás, David Bisbal cancelaba su gira por Estados Unidos debido a la pandemia de coronavirus. La situación en el país aún era complicada por lo que imaginarse una gira en octubre de 2020 no era viable.

No solo para el artista y los músicos, las regulaciones locales a lo largo del país, casos crecientes de covid-19 y la posibilidad de una vacuna no había llegado a la población.

En su natal España, Bisbal pudo realizar presentaciones en 2020 con formatos más reducidos, los músicos justos, aforos muy pequeños. Aunque su público ibérico lo disfrutó, al otro lado del charco estaba una promesa por cumplir.

Bisbal y la sonrisa de la gente

Un año después de posponer sus presentaciones en Estados Unidos, Bisbal llega con una energía sobrenatural. Sin importar si sus presentaciones son en teatros o en estadios, como la de Puerto Rico, el intérprete de “Corazón latino” logró conectar con su audiencia de una manera que desde casi dos años no hacía: con una sonrisa y ver a sus seguidores cantar sus canciones.

Durante su presentación en Atlanta, a inicios de octubre, Bisbal dijo al público que le emocionaba ver tanto en Miami con en esta ciudad el rostro de la gente sin mascarillas.

“Me emocioné bastante, en España todavía las restricciones son muy fuerte”, dijo Bisbal a Zona Pop CNN desde Nueva York.

“En España todavía las restricciones son muy fuertes. La gente tiene prohibidísimo levantarse de sus asientos y dejar de utilizar su mascarilla. Sabemos perfectamente que es una de las restricciones que tenemos en nuestro país y gracias a eso pues también se pueden hacer conciertos”, dijo.

“Cuando llegue a Miami esas restricciones pues no están, quiere decir que es porque todo va muy bien y los sanitarios pues han visto con buenos ojos el hecho de que la gente pueda ir normal a algún concierto o algunos trabajos y eso me emocionó pues pensando un poco que la normalidad también vuelve a nuestras vidas”, agregó Bisbal.

El retraso que permitió que Bisbal viese el nacimiento de su hija

Una de las cosas que agradece Bisbal de haber pospuesto su gira por Estados Unidos es que pudo ver el nacimiento de su hija Bianca, quien cumplió este martes su primer año.

“Si hubiese venido el año pasado me hubiese perdido el nacimiento de mi hija, que sería una cosa dolorosísima”, dijo Bisbal a Zona Pop CNN.

View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal)

Además de eso, el cantante agregó que tampoco el público hubiese tenido la oportunidad de escuchar en vivo canciones como “Tears of Gold” con Carrie Underwood, “Vuelve, vuelve” con Danna Paola, “Dos veces” con Luis Fonsi o “Si tú la quieres” con Aitana.

“Son canciones que han crecido mucho en los últimos meses y que si hubiese venido el año pasado, pues no hubiesen estado dentro del repertorio”, dijo el cantante.

“Obviamente es una gira que nació en la pandemia y nosotros nos hemos ajustado también un poco a las peticiones de los promotores. Evidentemente al inicio de la apertura de todo el sector concierto, claro, no puedes venir con toda la producción, la luces, las pantallas y todo porque sería inviable en muchos casos para los promotores y para la gente y por lo tanto me siento muy feliz y muy orgulloso de la gira, me siento muy contento de que pese a las dificultades que hemos tenido, que ha sido una gira creada durante la pandemia, hemos venido aquí a Estados Unidos con toda la ilusión. Hemos también podido ir a Puerto Rico”, agregó.

Una conexión que va más allá del idioma

El público de Bisbal no solo se limita a hispanohablantes. También público anglosajón acude a sus conciertos.

El ejemplo perfecto ocurrió en la presentación en Atlanta. Una mujer estadounidense cumplió su sueño de ver a Bisbal por primera vez en concierto, un artista por el que aprendió el español para entender sus letras y por el que también se hizo profesora de español en Estados Unidos.

La historia conmovió al artista, tanto así que agradeció a su seguidora a través de un Instagram Story.

Bisbal cuenta durante la entrevista que esta no ha sido la primera ni la única oportunidad en la que su música ha logrado traspasar barreras lingüísticas.

“Me he encontrado mucha gente que me ha escrito y muchas personas que dicen: ‘mira, yo no sé lo que estás cantando, pero me gusta muchísimo descubrir la letra de las canciones'”, dice Bisbal.

“Hay una historia… Recibimos una carta de un señor que tiene 71 años, que en estos últimos meses ha estado combatiendo el cáncer y que lo ha vencido. Y me ha escrito que viene al concierto de Las Vegas, que ya ha hablado con con el lugar, que tiene un acceso con silla de ruedas y que ya tiene su lugar preparado y que está emocionado y que estos últimos meses ha estado escuchando música y música latina. Y además, tengo que reconocerlo, y me da muchísima alegría porque a mí me gusta ser buen compañero. (Me dice) ‘gracias David por haberme acompañado en estos meses, al igual que Luis Fonsi y Juan Luis Guerra'”, cuenta el cantante.

20 años de Operación Triunfo

Algo que no olvida su público es el reality de donde nació el fenómeno Bisbal: “Operación Triunfo”. Ese show, que se transmitía desde España y que llegó a América Latina, cautivó a un público que recién descubría estos formatos.

Precisamente este 2021 se cumplen dos décadas de su participación en el programa. ¿Qué recuerdos tiene Bisbal de sí mismo cuando entró a esa academia?

“Yo lo recuerdo un ilusionado con ganas de conseguir su sueño sí o sí. Todo el tiempo con ganas de seguir aprendiendo, de seguir estudiando, prácticamente lo que tengo ahora en mi corazón, pero claro con una, como te digo yo… No tenía para nada ningún tipo de experiencia. Solamente llevaba cuatro años trabajando con mi orquesta Expresiones que me ayudó muchísimo, por supuesto, a estar más preparado. Pero claro, empezar con tan solo cuatro años de experiencia con la orquesta, sí que me ayudó en el programa, pero tuve que prácticamente ir aprendiendo con el paso del tiempo, por el camino y lo recuerdo todo con ganas de aprovechar al máximo todas las oportunidades que se me abría, que se me presentaban en el camino”, recuerda Bisbal.

La gira “En tus planes” de David Bisbal finaliza esta semana con las siguientes presentaciones:

26 de octubre: House of Blues – Las Vegas, Nevada 28 de octubre: Orpheum Theater – Los Ángeles, California 29 de octubre: House of Blues – San Diego, California 30 de octubre: San Jose Civid Center – San José, California

Si estás en algunas de estas ciudades y quieres ver a Bisbal en concierto, puedes adquirir tus entradas a través de Ticketmaster.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.