John McAfee no era una persona con tendencias suicidas, dice la viuda del magnate del software antivirus

Alexandra Ferguson

(CNN)– La viuda del controvertido empresario del software antivirus John McAfee aseguró que su esposo no era un suicida, y culpó a las autoridades de Estados Unidos de «esta tragedia» después de que fuera encontrado muerto en su celda en una prisión cerca de Barcelona este miércoles.

McAfee, de 75 años, tenía múltiples problemas con la ley y estaba a la espera de ser extraditado tras ser acusado de evasión fiscal en Estados Unidos el año pasado.

Janice McAfee pidió una investigación exhaustiva, diciendo que quería «respuestas de cómo pudo ocurrir esto».

En declaraciones a los periodistas a la salida de la prisión el viernes, Janice McAfee exigió una investigación exhaustiva, diciendo que quería «respuestas de cómo pudo ocurrir esto».

La causa de la muerte de McAfee está siendo investigada, según dijo esta semana a CNN una portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El abogado de Janice McAfee, Javier Villalba, dijo a los periodistas este viernes que su cliente espera a que se realice la autopsia oficial y añadió que la familia ha solicitado que se realice una segunda e independiente.

«Culpo a las autoridades de Estados Unidos de esta tragedia. Por estos cargos políticamente motivados contra él. Mi marido ha muerto», dijo Janice en un comunicado.

«Sus últimas palabras para mí fueron: Te quiero y te llamaré por la noche», dijo Janice. «Él nunca habría renunciado de esta manera, nunca se quitaría la vida de esta forma, nunca».

Su muerte se produjo después de que un tribunal de tres jueces de la Audiencia Nacional de España en Madrid dictaminara esta semana que McAfee podía ser extraditado a Estados Unidos para enfrentarse a los cargos que se le imputan allí. Esa decisión pudo haber sido apelada a un panel más amplio de jueces en el mismo tribunal, según los documentos judiciales.

Janice dijo este viernes que la decisión del tribunal español de extraditarlo no les sorprendió y que tenían un plan para apelar.

McAfee tenía un compañero de celda en la prisión, pero esa persona no estaba en la celda en el momento en que fue encontrado muerto, dijo a CNN un funcionario de la prisión, que pidió no ser nombrado. El funcionario añadió que la otra persona estaba realizando otras actividades normales en la prisión. Cuando se le preguntó si las autoridades habían impuesto medidas especiales de vigilancia a McAfee en su celda, el funcionario dijo: «No me consta».

McAfee fue detenido en España en octubre tras ser acusado en Estados Unidos de evasión fiscal meses antes. Supuestamente no declaró impuestos durante cuatro años a pesar de haber obtenido ingresos millonarios entre 2014 y 2018 por la promoción de criptodivisas, trabajos de consultoría, charlas y la venta de los derechos de la historia de su vida para un documental, según los documentos judiciales. La cantidad que debía no se especificó en la acusación.

Los jueces españoles aprobaron su extradición para que se enfrentara a los cargos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2016, 2017 y 2018.

McAfee, fundador de la empresa homónima de software antivirus, a la que ya no pertenecía, también fue acusado en marzo de otros cargos de fraude y lavado de dinero. El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que él y un socio comercial participaron en un esquema que ganó más de US$ 13 millones promocionando falsamente criptodivisas a inversores incautos.

