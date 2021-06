Un cliente dejó una propina de US$ 16.000 después de ordenar hot dogs, papas fritas y algunas bebidas

Noticias - CNN

(CNN) — Era una tarde de sábado normal en New Hampshire cuando un cliente entró a un restaurante, se sentó en la barra de afuera y pidió algo de comida.

Aproximadamente dos hot dogs, papas fritas, una coca cola, una cerveza y un trago de tequila después, pagó su cuenta de US$ 37 y se fue, pero no sin antes incluir una propina de US$ 16.000.

«No lo gastes todo en un solo lugar», bromeó el cliente con la camarera, según Mike Zarella, propietario del Stumble Inn Bar & Grill en Londonderry.

La camarera no miró el cheque ni notó la propina hasta que el cliente, que pidió permanecer en el anonimato, le dio otras dos pistas para que echara un vistazo.

«Cuando miró hacia abajo, estaba absolutamente sorprendida. Ella dijo, ‘Oh, Dios mío, no, eso es una locura’», le contó Zarella a CNN. «Las chicas se acercaron a él y le dieron las gracias. Están muy contentas».

La propina se dejó el 12 de junio, pero Zarella no compartió la historia hasta el 21 de junio porque quería ver si el pago se realizaría primero. Una vez que lo hizo, compartió el amable acto en Facebook.

Aproximadamente una semana después de que el cliente dejara la gran propina, comenzó a regresar regularmente y Zarella tuvo la oportunidad de hablar con él.

Siete de las ocho trabajadoras que recibieron la propina, junto con el propietario Michael Zarella en el centro.

«Me acerqué y me senté con él, le agradecí y le dije: ‘¿Estás seguro? Porque estamos incómodos con esta cantidad de dinero’», dijo Zarella. «Si hubiera cometido un error y hubiera pedido que se lo devolviera, lo habríamos devuelto, pero él dijo: ‘No, quiero que tengan ese dinero’».

Si bien las ocho camareras que trabajaban en el turno podrían haberse dividido la propina entre ellas, decidieron compartirla también con los cuatro miembros del personal en la cocina.

Muchas de las camareras, algunas de las cuales son madres solteras, dijeron que usarían su parte para tomar unas vacaciones de verano que de otro modo no podrían pagar, según Zarella.

Zarella no se quedó con ningún monto de la propina.

Aún así, debido a que se tomó la decisión de compartir el dinero con varios empleados, algunas personas criticaron al Stumble Inn Bar & Grill.

«Últimamente nos han matado en las redes sociales, pero el pool tipping es común en ciertos restaurantes y nos funciona», dijo Zarella. «No importa qué tan grande sea la propina, todavía la comparten con todos los que trabajan en ese turno.

«Al final, esta es solo una historia feliz y estamos agradecidos por su generosidad».

