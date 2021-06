¿Cómo solicitar asilo en Estados Unidos? Te lo explicamos paso a paso

Noticias - CNN

(CNN Español) — Cada año, Estados Unidos ofrece protección a miles de personas que son perseguidas o que tienen un temor fundado de persecución por razones de raza, religión, nacionalidad o por pertenecer a cierto grupo social o político.

Según el reporte anual del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), en 2019 el país admitió a un total de 29.916 personas bajo el estatus de refugiado y garantizó el asilo a 46.508 personas.

Diferencias entre asilo y refugio

Para recibir el estatus de asilo o de refugiado, el solicitante debe cumplir con la definición de refugiado establecida en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés). La INA califica como refugiado a toda persona «que no pueda o no quiera regresar [a su país de origen] y no pueda o no quiera acogerse a la protección de ese país debido a la persecución o un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un grupo social particular u opinión política”.

Sin embargo, una persona que busca el estatus de refugiado deberá realizar su solicitud desde fuera de EE.UU., mientras que la persona que busca el estatus de asilo puede realizar su solicitud desde EE.UU. o al llegar a un puerto de entrada, ya sea un cruce fronterizo, aeropuerto o puerto marítimo.

Diferencia entre asilo afirmativo y defensivo

El proceso de asilo afirmativo es para aquellas personas que solicitan asilo y que no enfrentan ningún tipo de proceso de expulsión. Si el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS, por sus siglas en inglés) no concede el asilo, el solicitante entra a un proceso de expulsión y puede hacer una nueva solicitud de asilo a través del proceso de asilo defensivo, proceso durante el cual deberá comparecer ante un juez de inmigración.

El proceso de asilo afirmativo es el siguiente:

Se realiza la solicitud de asilo mediante el formulario I-589. Se realiza la toma de huellas dactilares y la verificación de antecedentes. Se envía una notificación al solicitante para realizar la entrevista de asilo. El solicitante deberá presentarse a la entrevista junto con su cónyuge o hijo que busca obtener beneficios de asilo. De no poder realizar su entrevista en inglés, deberá llevar un intérprete. El agente de asilo determinará su elegibilidad y el agente supervisor de asilo revisará la decisión. En la mayoría de los casos, aproximadamente dos semanas después de la entrevista el solicitante deberá regresar a la oficina de asilo para obtener la decisión de la solicitud.

De acuerdo con el INA, el USCIS tomará la decisión sobre la solicitud de asilo dentro de los 180 días posteriores a la fecha de presentación de la solicitud, a menos que existan circunstancias excepcionales.

Fecha límite para solicitar asilo

Una persona debe solicitar asilo presentando el formulario I-589 ante el USCIS dentro del año de su llegada más reciente a EE.UU.

Se hace una excepción a los solicitantes que puedan demostrar que la demora se debió a circunstancias extraordinarias o porque hubo un cambio que afectó de manera significativa su elegibilidad para recibirlo. La INA define una amplia gama de circunstancias excepcionales al plazo de un ano, entre ellas las siguientes:

La agresión o crueldad extrema hacia usted, su hijo, padre o madre. Si su cónyuge, hijo, padre o madre está seriamente enfermo. La muerte de su cónyuge, hijo, padre o madre.

La lista sobre las circunstancias excepcionales es larga, pero la puedes consultar aquí.

Solicitar asilo no tiene costo.

Decisiones tras la solicitud

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos tomará una de las siguientes decisiones:

Concesión de asilo: si el USCIS determina que es elegible, el solicitante recibirá una carta y un formulario I-94. La concesión de asilo incluye al cónyuge e hijos menores de 21 años que hayan estado presentes en EE.UU., hayan sido incluidos en la petición de asilo y se haya demostrado que existe una relación que los califique para el beneficio.

Referido a un tribunal de inmigración: si el USCIS no aprueba la solicitud de asilo, y se está en EE.UU. ilegalmente, el caso se referirá al tribunal de inmigración. Esta no es una denegación, sino una evaluación adicional. El referido al juez incluye al cónyuge e hijos menores de 21 años, si fueron incluidos en la solicitud de asilo.

Notificación de intención de denegación: el solicitante recibirá una notificación de intención de denegación (NOID, por sus siglas en inglés) si se determina que no es elegible para asilo. La NOID explicará las razones por las que se negó el asilo y el solicitante tiene un máximo de 16 días para enviar por escrito por qué se le debe conceder la reclamación o enviar nueva evidencia que sustente la reclamación.

Denegación final: el solicitante recibirá una NOID y una carta de denegación final si no respondió a la NOID dentro del plazo de 16 días o si presentó una respuesta, pero la información adicional presentada fue rechazada. La denegación aplica a cualquier dependiente incluido en la solicitud.

Si una solicitud es denegada es posible presentar nuevamente una solicitud de asilo, pero se deberá demostrar que las circunstancias que afectaron su elegibilidad de asilo cambiaron.

Beneficios que se obtienen como asilado

Los asilados están protegidos de ser devueltos a su país de origen y pueden acceder a beneficios, como:

Solicitar un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés). Solicitar una tarjeta de Seguro Social. Solicitar un permiso para viajar al extranjero. Solicitar que ciertos familiares obtengan el estatus de refugiado o asilado, sin importar si están fuera de EE.UU. Acceso a programas gubernamentales como Asistencia Médica para Refugiados, (RMA, por sus siglas en inglés) y Asistencia Monetaria Para Refugiados (RCA, por sus siglas en inglés)

Después de un año, un asilado puede solicitar el estatus de residente permanente legal y una vez se convierta en residente permanente debe esperar cuatro años para solicitar la ciudadanía. Al ser concedido el asilo, cualquier cónyuge o hijo elegible incluido en la solicitud de asilo puede permanecer y trabajar en EE.UU. y buscar la residencia permanente legal.

Cancelación del estatus de asilado

La concesión del estatus de asilo en EE.UU. no caduca, pero el USCIS podrá cancelar su estatus si ya no hay un temor de persecución fundamentado sobre una base real por motivo de un cambio significativo en las circunstancias, se obtuvo protección de otro país, se obtuvo la concesión de asilo de forma fraudulenta o se cometieron ciertos delitos que lo hacen inelegible para retener el asilo.

