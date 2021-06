Fast & Furious ‘F9’ logra el mayor estreno en taquilla desde 2019

Noticias - CNN

josemartinezgomez

(CNN Business) — La última película de Fast & Furious muestra a nuestros héroes lanzando un Pontiac Fiero al espacio. Pero esa fue simplemente la segunda hazaña más impresionante que logró la película este fin de semana. La primera fue los mayores números de taquilla en un estreno desde que comenzó la pandemia.

«F9: The Fast Saga», la novena película de la franquicia de acción protagonizada por Vin Diesel, recaudó aproximadamente US$ 70 millones en su estreno en Norteamérica este fin de semana, según el estudio de la película, Universal.

Ese número no solo superó las expectativas, sino que es el debut más grande en taquilla desde «Star Wars: The Rise of Skywalker» de 2019.

La película también registró un fin de semana de estreno más importante que el lanzamiento anterior de la franquicia, «Fast and Furious: Hobbs & Shaw«, un derivado que se estrenó con US$ 60 millones en 2019. Así que, aunque «The Fate of the Furious», la octava película en la serie, ganó US$ 98 millones en 2017, las cifras de «F9» son bastante sólidas, incluso según las métricas prepandémicas.

El gran fin de semana también se suma al ya fuerte recorrido global de la película. «F9» ha ganado US$ 405 millones en todo el mundo desde su apertura internacional el mes pasado.

La temporada de verano ha tenido sus altibajos en la taquilla hasta el momento, pero el rendimiento de «F9» es importante para una industria que está tratando de recuperarse tras el brote covid que hizo que las cifras en taquilla se desplomaran.

El estreno de «F9» también es otro éxito de la franquicia Fast & Furious, que es una de las marcas más populares de todo el cine. La serie ha acumulado más de US$ 6.000 millones en todo el mundo.

Fin de semana de victoria para los cines

El lanzamiento de «F9» se retrasó varias veces debido a covid-19. De hecho, Universal no perdió el tiempo para dejar de lado la película, que originalmente estaba programada para su estreno en mayo de 2020, tan pronto como golpeó la pandemia. La medida fue impopular en ese momento.

«[Los cines] estaban bastante molestos con nosotros porque pensaron que estábamos exagerando. Incluso la gente dentro de la compañía pensó que estábamos un poco locos por hacerlo», dijo Donna Langley, presidenta de Universal Filmed Entertainment Group, a CNN Business en diciembre. «Pero sentimos que era mejor prepararse para lo peor y esperar lo mejor».

«Por supuesto, ahora 2020… en retrospectiva … fue la mejor decisión que pudimos haber tomado», agregó Langley.

Obviamente, a pesar de que el estreno de «F9» es una buena noticia, considerando todo, la industria del cine todavía tiene un largo camino por recorrer antes de que alcance algún tipo de normalidad. Pero es por eso que el fuerte debut de la película es tan importante: es otro paso en la dirección correcta.

¿Qué es lo siguiente?

Los cines verán si el ruido alrededor de «F9» conduce a más tráfico de espectadores para el feriado del 4 de julio, un fin de semana históricamente conocido por ir al cine.

Después de eso, «Black Widow» de Marvel llega a los cines y a Disney + el 9 de julio. En caso de que acabes de aterrizar en este planeta, Marvel Studios es la marca de éxito de taquilla más popular en la industria cinematográfica, por lo que son muy buenas noticias para los cines.

La gran pregunta en Hollywood es si el impulso se mantiene o no en la taquilla. Nadie está seguro de la respuesta. Pero los cines no podrían pedir una mejor alineación en la marquesina durante las próximas semanas que un superhéroe vengador de Marvel y la familia Fast & Furious.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.