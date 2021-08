María Isabel, la joven cantautora de raíces dominicanas que convirtió su pasión por la poesía en música

Noticias - CNN

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Hace un mes, la cantante María Isabel presentó su segundo sencillo en español “No soy para ti”, una canción que nace como una continuación natural a su primer EP (extended play en inglés), “Stuck in the sky”.

Aunque para el mercado latino puede ser muy nueva, revistas como Rolling Stone México, Billboard Argentina y Vogue, edición Estados Unidos, ya la han destacado dentro de su cobertura.

¿Quién es María Isabel?

La cantautora de 25 años nació en Nueva York de padres dominicanos. Desde pequeña empezó a escribir poesía como un pasatiempo y no fue sino hasta sus años en la Universidad de Nueva York que conectó esa pasión con la composición musical.

“Con la poesía empecé desde que pude escribir, honestamente. Era mi pasatiempo. Pero, no creo que me di cuenta que quería que los poemas terminaran en canciones. No sé, eran como dos cosas separadas. A mí me encanta cantar y me encanta escribir. Nunca hice las dos cosas juntas. Cuando estaba en el segundo o tercer año en la Universidad en Nueva York (NYU) tomé una clase de composición y ahí fue que empecé”, dijo María Isabel a Zona Pop CNN.

Esto ocurrió alrededor de 2016, dice, dos años antes de empezar a dedicarse seriamente al negocio de la música.

La cantante sacó su primer tema en 2020, en plena cuarentena, y en 2021 dio a conocer “Stuck in the Sky”.

“En el primer EP muchas de las canciones están en spanglish. Crecí yendo a la escuela (hablando) en inglés, pero cuando llegaba a la casa y con mi familia siempre (hablaba) español. Era importante para mí usar los dos, pero uso el inglés más porque crecí en Nueva York y por vivir en Los Angeles. Hay algunas cosas que no se pueden traducir, no se pueden decir de la misma manera en inglés. Siempre voy a usar los dos (idiomas)”, dijo la cantautora.

Selena, su gran influencia

Ese spanglish con el que se expresa tanto en su música como en entrevistas puede que sea algo natural para cualquier latino que creció en Estados Unidos. Moverse fluidamente entre dos culturas, dos idiomas, dos estilos de vida, es algo que se convierte en parte de su cotidianidad.

La iconica frase “Me siento muy excited” de Selena Quintanilla –la cual dijo durante una entrevista en 1994 antes de un concierto en Houston, Texas–, es una con la que María Isabel se siente reflejada.

“Cuando veo esa entrevista donde ella dice ‘me siento muy excited’ siempre me veo a mí misma, esa soy yo, así hablo. Me siento muy identificada”, dijo a Zona Pop CNN.

A la conocida “reina del tex-mex” la descubrió a través de su mamá, una fiel seguidora. “A mi mami le encantaba Selena así que crecí con sus canciones en la casa”, recuerda.

Según María Isabel, una de los aspectos más inspiradores de Selena es cómo escaló posiciones en el mercado anglosajón.

“Ese tipo de música no era mainstream en Estados Unidos. Ella podía cantar música texana y mexicana y ser tan grande como era. Me siento como la misma persona, (como) cuando estoy haciendo entrevistas en en español y me sale spanglish todo el tiempo, porque es lo que uso todo el tiempo hablando con mis padres y con mis amigos”, dice la cantante.

