Reportan caída de Spotify: problemas con el sitio web, la app y de conexión en general

(CNN Español) — Spotify presenta fallas a esta hora, según han reportado cientos de usuarios.

Así se ve en Downdetector, página web dedicada a recibir reportes de fallas en aplicaciones, redes sociales y más.

El servicio de streaming de música al parecer tiene problemas al entrar al sitio web, para conectarse al servidor y en la aplicación.

Usuarios de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa han reportado las fallas en Spotify.

Spotify se pronunció en su cuenta oficial de Twitter: “Somos conscientes de algunos problemas en este momento y los estamos revisando. Los mantendremos informado”.

We’re aware of some issues right now and are checking them out! We’ll keep you posted. — Spotify Status (@SpotifyStatus) November 16, 2021

En respuesta a una solicitud de comentario de CNN en Español representantes de Spotify dijeron: “Gracias por contactarnos. En efecto, somos conscientes de algunos problemas en este momento y los estamos revisando. Como contexto en background, al parecer es un problema que afecta a más servicios”.

Los memes de la caída de Spotify

Como suele suceder cuando las aplicaciones y páginas web presentan inconvenientes, los usuarios recurren al humor en las redes sociales.

Cómo se vive sin música no entiendoooo!!#Spotify vuelveeeee pic.twitter.com/LGuhabWw7K — Dante (@Daalighierii) November 16, 2021

Yo al darme cuenta q Spotify no me va en ningún lado pic.twitter.com/upzz3gSobX — aiinhooa🤠 (@aiinhooa08) November 16, 2021

Vuelve #Spotify no sé como voy a sobrevivir sin ti pic.twitter.com/8qnlMOuOKY — 𝓙 𝓞 𝓨 (@soyLuisyya) November 16, 2021

¿Qué hacer sin Spotify? Este usuario tiene una sugerencia:

Todos ahora 🥲#Spotify pic.twitter.com/18Tgyz7oO3 — 𝑽𝒊𝒄𝒕𝒐𝒓_𝑺𝒂𝒏𝑮 (@VictorSan_G1) November 16, 2021

¿Podremos sobrevivir sin Spotify? Hay opiniones fuertes en Twitter:

Se cayó Spotify y así se siente mi cerebro que solo es productivo con música pic.twitter.com/quEC8b1Okj — Its Londi (@ItsLondi_) November 16, 2021

Dios mío, casi me da un infarto con la caída de Spotify GODDD pic.twitter.com/kBSAB9nbLs — Lauritchhhhh 🧣🇨🇴 (@itslauordonez) November 16, 2021

Se cayó Spotify, el único que no podía fallar. Adios mundo pic.twitter.com/TQzX0I0iBK — Leon 🦁 (@leonniq16) November 16, 2021

#Spotify, regresa pronto. Así no puedo vivir. pic.twitter.com/PjB1JVdHN3 — Selenophile (@NubeDeAgua80) November 16, 2021

Lo único que me temía en el Internet de las cosas ha pasado. Se cayó Spotify. pic.twitter.com/Vos8EWdwvC — kumomi ☁️ (@tngwee) November 16, 2021

Diosito soy yo otra vez !!! Cómo se vive sin música !!! 😭 #Spotify pic.twitter.com/QmPgjgmPiA — POKERPOP 🤘 (@uriel_monster) November 16, 2021

Tenia música encendida mientras me bañaba pero de la nada Spotify se apagó, fue el baño más triste de mi vida #Spotify pic.twitter.com/mvwR3Icig0 — Alex Culé (@alexculee) November 16, 2021

