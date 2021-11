Vientos fuertes, temperaturas frías y algo de nieve: esta es el pronóstico del tiempo para la semana del Día de Acción de Gracias

urielblanco

(CNN) — Mientras millones de estadounidenses se preparan para viajar esta semana de vacaciones de Día de Acción de Gracias, los modelos de previsión siguen mostrando una montaña rusa de temperaturas y una potente tormenta esta semana.

A partir del domingo, varios estados se enfrentarán nieve, hielo y vientos destructivos. Y un sistema secundario traerá más problemas para viajar a mediados de la semana.

¿Viajas en avión para las vacaciones? Es posible que se produzcan retrasos y sea un viaje turbulento.

La cena de Acción de Gracias les costará a los estadounidenses un 14% más este año, según una encuesta

A continuación, el desglose del pronóstico por días.

Domingo

Posibles retrasos en aeropuertos para el domingo 21 de noviembre de 2021, según las previsiones.

Desde los Grandes Lagos hasta la Costa del Golfo, la lluvia será la principal amenaza, aunque se mezclarán chubascos de nieve a veces en zonas del alto Medio Oeste.

“Un potente frente frío ofrece una inyección de temperaturas considerablemente más frías a través del Medio Oeste y los Grandes Lagos a finales del domingo hasta el lunes, causando fuertes chubascos de nieve de efecto lago para irrumpir en el viento de los Grandes Lagos el lunes”, dijo el Centro de Predicción del Tiempo (WPC) el sábado.

“Por delante del frente frío del sistema de tormentas, se pronostica la aparición de numerosas lluvias desde el sur profundo hasta el norte del Atlántico Medio el domingo por la tarde. Se espera que estas lluvias lleguen al noreste y se extiendan tan al sur como el sureste el domingo por la noche”.

Toda esa lluvia en Detroit, Milwaukee, Cincinnati, Atlanta, Memphis y Pittsburgh puede provocar algunos retrasos en los aeropuertos, así como atascos en las autopistas y carreteras.

En general, se espera que las acumulaciones de lluvia sean de alrededor de 2,5 centímetros o menos, pero algunos puntos aislados podrían recoger hasta 7,6 cm.

“Lluvia fuerte y casos aislados de inundaciones repentinas posibles a través de partes del este de Florida y el sur de Texas hoy”, dijo el WPC este domingo por la mañana.

🥶Blustery conditions develop mid-afternoon Sunday as a push of colder arctic air arrives. Wind chill values fall into the single digits by Sunday evening and linger into Monday. #wiwx pic.twitter.com/G7lOJwy9dX — NWS Milwaukee (@NWSMilwaukee) November 19, 2021

Este domingo comenzarán a soplar fuertes vientos en las Llanuras del Norte, que se desplazarán hacia el Medio Oeste el lunes. Esto podría provocar retrasos significativos en las aerolíneas, así como vuelos muy turbulentos en algunas localidades.

Lunes

El lunes, el frente frío se extenderá desde Maine hasta Florida, con lluvia y viento como principales amenazas.

Cleveland, Syracuse y Buffalo, en Nueva York, tendrán nieve en el pronóstico junto con vientos racheados.

“La lluvia hará la transición a chubascos de lluvia y nieve el lunes detrás de un fuerte frente frío”, dijo la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Buffalo en una perspectiva meteorológica peligrosa. “La nieve de efecto lago se desarrollará entonces la noche del lunes al martes. Varios centímetros de acumulación son probables en las nieves lacustres más persistentes”.

Mientras que Chicago, Milwaukee y Detroit comenzarán a secarse el lunes, los vientos cruzados muy racheados de 32-56 km/h podrían provocar retrasos en los vuelos. Incluso ciudades tan al sur como Knoxville, Tennessee, y Atlanta podrían tener vientos racheados el lunes.

“Los pilotos buscarán el aire más suave para volar, pero muchos pasajeros seguramente escucharán ‘Damas y caballeros, por favor, mantengan sus cinturones de seguridad bien abrochados'”, afirmó el meteorólogo de CNN Chad Myers.

El lunes, el martes y el miércoles traerán consigo fuertes vientos al noreste, lo que podría causar algunos retrasos en los vuelos en Boston, Nueva York y Washington.

El lunes también marca otro gran día de cambios de temperatura en todo el país.

Las temperaturas en gran parte del Medio Oeste y el Valle del Río Ohio estarán muy por debajo de lo normal. Cincinnati, Indianápolis, Detroit, Nashville, Tennessee y St. Louis tendrán temperaturas altas entre 10 y 15 grados por debajo de la media estacional (°F).

Las temperaturas superiores a la media se limitarán a la zona comprendida entre Denver y la frontera canadiense, donde las altas temperaturas estarán entre 15 y 20 grados por encima de lo normal.

El primer día del período de viajes aéreos de Acción de Gracias rompe el récord de pandemia, dice la TSA

Martes

Para el martes, las persistentes lluvias de nieve permanecerán a lo largo del este de los Grandes Lagos, mientras un nuevo sistema de bajas presiones se adentra en el Oeste de las Montañas. Esta tormenta se convertirá en el punto central de los problemas de viaje en el Medio Oeste el miércoles.

Gracias al sistema del día anterior, el noreste continuará lidiando con la lluvia, la nieve y los vientos racheados que podrían convertir las carreteras y las pistas en un desastre.

“Las posibles lluvias fuertes para partes de las Llanuras del Sur y el Valle Bajo del Mississippi pueden afectar a los viajes para la fiesta del Día de Acción de Gracias”, dijo el WPC.

Hay que tener en cuenta que todavía existe suficiente incertidumbre en la evolución de este sistema como para permitir otros tipos de precipitaciones. Si las temperaturas son más cálidas por solo unos pocos grados, significará la diferencia entre la nieve y la lluvia para varios estados.

La “madre naturaleza” también podría complicar tus vacaciones gracias a las grandes oscilaciones de las temperaturas.

Desde Boston hasta Jacksonville, las temperaturas del martes estarán entre 10 y 15 grados por debajo de lo normal, lo que hará que parezca más Navidad que Acción de Gracias.

Las regiones del Oeste Intermontañoso y de las Altas Llanuras sufrirán el efecto contrario. Desde Amarillo, Texas, hasta Bismarck, Dakota del Norte, las temperaturas estarán entre 15 y 30 grados por encima de lo normal el martes, asemejándose más a las temperaturas de Halloween que a las de Acción de Gracias.

A medida que el próximo sistema comienza a empujar en el noroeste del Pacífico, Seattle y Portland, Oregon, probablemente recogerán 635 mm o 127 mm de lluvia.

Miércoles

El miércoles dará un poco de tregua al Sureste, pero las condiciones de viento se convierten en el centro de atención de una gran franja, desde Michigan hasta Texas.

Chicago, St. Louis, Dallas y Oklahoma City probablemente tendrán que lidiar con vientos de 32 a 48 km/h durante todo el día. El sistema secundario se desplazará hacia el Medio Oeste a última hora del miércoles. La lluvia, la nieve e incluso el hielo son posibles para Michigan, Wisconsin e Illinois, lo que podría ser muy peligroso para los viajes por carretera y por aire.

Por último, un nuevo sistema comenzará a entrar en el Oeste de las Montañas. Es posible que se produzcan chubascos de nieve en Denver y Salt Lake City.

“En toda la franja norte, la combinación de bajas temperaturas y viento produciría bajas temperaturas”, dijo el WPC.

Día de Acción de Gracias podría sentirse más como Navidad

Un frente frío traerá chubascos desde Texas hasta Ohio, junto con algunos chubascos de nieve para Michigan, Wisconsin y Minnesota.

Las temperaturas volverán a la normalidad el jueves en gran parte de la mitad oriental de EE.UU., pero hay que tener en cuenta que lo “normal” puede seguir siendo frío.

The first half of next week looks quiet and dry…but changes are coming as we head into Thanksgiving! Rain chances are expected to increase area wide Wednesday night continuing into Thursday. Here’s the latest details! Stay tuned for updates. #dfwwx #ctxwx pic.twitter.com/NxBwTMED8D — NWS Fort Worth (@NWSFortWorth) November 20, 2021

En Nueva York es probable que las temperaturas se sitúen por debajo de los 40 grados, así que los que se aventuren a ver el gran desfile matutino, que se abriguen bien.

¿Y la vuelta a casa? Aunque aún falta mucho para conocer el pronóstico para el fin de semana después de Acción de Gracias, hay dos zonas que parecen tener más posibilidades que otras de sufrir un viaje peligroso: el Noroeste del Pacífico y la región de la Costa del Golfo.

El meteorólogo de CNN Judson Jones contribuyó a este artículo.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.