La presidenta de la Cámara de Representantes plagió su tesis, dice la Universidad Externado de Colombia

Juan Pablo Elverdin

(CNN Español) — La Universidad Externado de Colombia informó este lunes en un comunicado que, tras meses de investigaciones se determinó que hubo plagio en la tesis de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas de Jennifer Arias, presidenta de la Cámara de Representantes.

El texto de la tesis fue sometido a una herramienta informática para la detección de plagio. “Esta operación arrojó un importante número de coincidencias con fuentes o documentos publicados en internet de autores diferentes a las señoras Arias Falla y Largo Alvarado”, se lee en el documento.

Después del hallazgo, la Universidad Externado contrató a un experto en derecho de autor y propiedad intelectual para confirmar o desestimar el caso, el cual concluyó que “es ostensible la cantidad de textos reproducidos literalmente (plagio servil) o deliberadamente parafraseados en donde basta la simple lectura para deducir la forma en que tales fragmentos llegaron al trabajo de grado analizado”, explicó el experto.

Según la Universidad, la única explicación posible para las coincidencias encontradas es “la existencia de una reproducción o copia infractora del Derecho de Autor”.

CNN ha tratado de comunicarse con Arias, hasta ahora sin éxito.

En la noche del lunes, la congresista rechazó las acusaciones de la Universidad Externado a través de su cuenta de Twitter. “Soy inocente y no he cometido plagio alguno. La universidad jamás me ha escuchado, jamás me ha preguntado absolutamente nada”, dijo en un video. Agregó que la institución académica asegura que no tiene la versión original de su tesis por lo que cuestionó el procedimiento.

“¿Quién me garantiza a mí que el documento sobre el que hicieron la investigación es del documento original de mi tesis?”, dijo Arias. Por último, manifestó su confianza en la justicia, donde dice que demostrará que no hubo plagio.

Por su parte, la Universidad Externado también informó que acudirá a los estrados del Consejo de Estado y a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación con las evidencias para pedir que se anule el título de maestría de Arias y su compañera de tesis.

Fernando Ramos colaboró con este informe.

