Los datos que no sabías sobre Fidel Castro

Juan Andrés Muñoz

(CNN) — Estos son algunos de los datos más destacados sobre Fidel Castro, el líder de la Revolución cubana.

1 de 41 | Fidel Castro fuma un cigarro durante una entrevista en marzo de 1985. El líder de la Revolución cubana murió el 25 de noviembre de 2016. Mira la galería para hacer un recorrido por su vida en estas fotos históricas. 2 de 41 | Inconfundible, al centro, el expresidente de Cuba, Fidel Castro, junto al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la gala cultural por el cumpleaños 90 del líder histórico de la Revolución Cubana, en el teatro Karl Marx, de La Habana. (Crédito: ORIOL DE LA CRUZ/AFP/Getty Images). 3 de 41 | Un retrato de Castro en Nueva York en 1955. Estaba exiliado después de haber sido liberado como parte de una amnistía general para prisioneros políticos en Cuba. Dos años antes, el y otros 150 hicieron un fallido intento de derrocar el régimen de Fulgencio Batista. 4 de 41 | Castro enciende su cigarro junto al Che Guevara durante los primeros días de la campaña de guerrilla en la Sierra Maestra en Cuba. Guevara, Castro y su hermano Raul organizaron un grupo de exiliados cubanos que regresaron a la isla en 1956 y empezaron una guerra de guerrillas contra tropas del gobierno. 5 de 41 | Fidel Castro y ‘Che’ Guevara en el museo de La Revolución en La Habana, en 1958 luego de la liberación de Cuba. (Crédito: Gerard SIOEN/Gamma-Rapho via Getty Images) 6 de 41 | Fidel Castro (a la derecha), líder del grupo revolucionario de Cuba junto al doctor Raul Chibas, un profesor y líder político, en las montañas de Sierra Maestra en Cuba. (Crédito: Getty Images) 7 de 41 | Castro y los revolucionarios sostienen sus rifles en el aire en enero de 1959 después de derrocar a Batista. 8 de 41 | Castro es animado por la multitud en su marcha victoriosa a La Habana. 9 de 41 | Rodeado de rebeldes que llegaron con él de las montañas, Castro ofreció un discurso que duró toda la noche. 10 de 41 | Castro, a la izquierda, se convirtió en el primer ministro de Cuba en febrero de 1959. Su hermano Raul, a la derecha, era comandante de las fuerzas armadas. 11 de 41 | Durante una visita a Nueva York en 1969, Castro pasó un tiempo con un grupo de niños. 12 de 41 | El periodista estadounidense Ed Sullivan entrevista a Castro en 1959. 13 de 41 | Castro saluda al vicepresidente de EE.UU. Richard Nixon durante una recepción en Washington en 1959. 14 de 41 | Castro da un discurso en la Asamblea General de la en septiembre de 1960. 15 de 41 | Castro salta de un tanque en abril de 1961 a su llegada a Girón, Cuba, cerca de Bahía de Cochinos. Ese mes un grupo de 1.300 cubanos exiliados, armados con armas de EE.UU., intentaron fallidamente derrocar a Castro. 16 de 41 | Castro responde a un bloqueo naval de Estados Unidos en octubre de 1962. 17 de 41 | Castro levanta la mano del líder soviético Nikita Khrushchev durante una visita a Moscú en 1963. 18 de 41 | Castro juega beisbol en 1964 19 de 41 | Castro da un discurso frente a miles de cubanos en La Habana en 1968. 20 de 41 | En 1977, Castro usa un mapa mientras le describe la Invasión de Bahía de Cochinos a la corresponsal de ABC Barbara Walters. 21 de 41 | El vicepresidente de Iraq Saddam Hussein (c) en medio de los hermanos Castro durante una visita a Cuba en enero de 1979. 22 de 41 | Castro saluda al líder soviético Mikhail Gorbachev en La Habana en abril de 1989. 23 de 41 | Castro hace un gesto durante en Paris in marzo de 1995. 24 de 41 | Castro camina con el papa Juan Pablo II en una pista de aeropuerto en La Habana en enero de 1998. Fue la primera vez que un papa visitaba Cuba. 25 de 41 | Castro abraza al presidente de Sudáfrica Nelson Mandela en mayo de 1998, cerca del primer ministro de Italia Romano Prodi (i) y el presidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso. Estaban en Suiza para una conferencia de la Organización Mundial de Comercio. 26 de 41 | Castro le da la bienvenida a Cuba al presidente ruso Vladimir en diciembre del año 2000. Putin fue el primer presidente ruso en visitar Cuba desde la caída del Muro de Berlín. 27 de 41 | Castro es ayudado después de que al parecer se desmayó después de dos horas de discurso en Cotorro, Cuba, en junio de 2001. Regresó al podio 10 minutos después y le aseguró a su audiencia que estaba bien y sólo necesitaba dormir. 28 de 41 | En julio de 2001, Castro habla con Elian Gonzalez, el niño que fue objetivo de una amarga disputa internacional dos años antes. 29 de 41 | Castro y el expresidente de EE.UU. Jimmy Carter escuchan el himno de Estados Unidos después de que Carter visitara La Habana en 2002. 30 de 41 | A su llegada a Hanoi, Vietnam, jóvenes saludan a Fidel Castro el 21 de febrero de 2003. Durante su visita el líder cubano se reunió con varios líderes de gobierno. (Crédito: AHMED VELAZQUEZ/AFP/Getty Images) 31 de 41 | Castro y su hermano Raul asisten a una sesión del Parlamento en julio de 2004. 32 de 41 | El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona habla con el presidente de Cuba Fidel Castro antes de grabar su programa ‘La noche del 10’ en La Habana, el 27 de octubre de 2005. (Crédito: ISMAEL FRANCISCO GONZALEZ/AFP/Getty Images) 33 de 41 | Esta toma del canal estatal cubano muestra a Castro durante una visita del entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez en septiembre de 2006. 34 de 41 | Castro da un discurso en La Habana en 2006. 35 de 41 | El expresidente cubano Fidel Castro toma una siesta durante la sesión final de Congreso del Partido Comunista en abril de 2011 en La Habana. 36 de 41 | Castro con el papa Benedicto XIX en 2012. 37 de 41 | Castro habla con 19 maestros queseros el 3 de julio de 2015 en un viaje inusual fuera de su casa. 38 de 41 | El presidente de Irán, Hassan Rouhani, llegó en una visita oficial a La Habana, Cuba, el 19 de septiembre de 2016. Allí se reunió con Fidel Castro. (Crédito: Granma) 39 de 41 | El expresidente cubano Fidel Castro, en el centro, asiste a la ceremonia de cierre de la reunión del Partido Comunista de Cuba, en La Habana. Castro se retiró del poder formalmente en el 2008 y su hermano Raúl (derecha) es hoy el presidente de Cuba. Fidel Castro murió el 25 de noviembre de 2016, a los 90 años. 40 de 41 | Noviembre 30: las cenizas del exlíder cubano Fidel Castro son llevadas por las calles de La Habana, Cuba. Cubanos de todo el país se reunieron para ver sus restos que fueron l llevados a Santiago de Cuba. 41 de 41 | Un cartel gigante de Castro cuelga de un edificio en la Universidad de La Habana para conmemorar la muerte del líder. ( ADALBERTO ROQUE/AFP/Getty Images)

end div.modal

Datos personales:

Fecha de nacimiento: 13 de agosto de 1926.

Lugar de nacimiento: Birán, Cuba

Fecha de muerte: 25 de noviembre de 2016

Lugar de muerte: La Habana, Cuba

Nombre completo: Fidel Alejandro Castro Ruz

Padre: Ángel Castro, un acaudalado terrateniente español.

Madre: Lina Ruz, una cocinera y sirvienta de la primera esposa de Ángel Castro.

Matrimonio: Mirta Díaz–Balart (12 de octubre, 1948–1955, divorciado)

Fidel Castro, el líder que no temía a la muerte

Hijos: con Natalia Revuelta: Alina Fernández Revuelta, 1956; con una amante desconocida: Jorge Ángel Castro, década de 1950; con su amante Dalia Soto del Valle: Antonio, Alejandro, Ángel, Alexis, Alex; con Mirta Castro: Fidelito, 1949.

Educación: Colegio Dolores en Santiago de Cuba, 1942; Colegio Belén en la Habana, 1945; Universidad de La Habana, doctorado en 1950.

ESPECIAL: La vida y obra de Fidel Castro

Otros datos:

Dirigió el derrocamiento de la dictadura de Batista en Cuba en 1959.

Hizo de Cuba el primer país comunista del hemisferio occidental.

Trajo reformas sociales a Cuba pero ha sido criticado por violaciones de los derechos humanos y a la libertad de expresión.

Durante su tiempo en el cargo, miles de cubanos buscaron exilio en Estados Unidos.

Cronología:

1947 – Castro participa en una rebelión fallida en la República Dominicana en contra del generalísimo Rafael Trujillo.

1952 – Castro se postula al parlamento. El gobierno es derrocado el 10 de marzo de 1952 por Fulgencio Batista y se suspenden las elecciones.

26 de julio, 1953 – Castro y otras 150 personas atacan los cuarteles militares Moncada en Santiago de Cuba en un intento fallido de derrocar al régimen de Batista.

16 de octubre 1953 – Castro es condenado a 15 años en prisión.

15 de mayo, 1955 – Fidel y Raúl Castro son puestos en libertad como parte de una amnistía general de presos políticos. Son exiliados y entre 1955 y 1956 viven en Estados Unidos y México. Estando en México conocen al médico argentino Che Guevara. Los tres organizan un grupo de cubanos exiliados para formar un nuevo grupo guerrillero.

2 de diciembre de 1956 – Ochenta y dos exiliados tocan tierra en Cuba en un yate llamado ‘Granma’. La mayoría son asesinados de inmediato. Los sobrevivientes, entre ellos Guevara y los Castro, huyen a las montañas de la Sierra Maestra. Entre 1957 y 1958 mantienen una campaña guerrillera desde esta base, que incluye escaramuzas con las tropas del gobierno y la quema de cultivos de caña de azúcar.

1 de enero de 1959 – Fulgencio Batista es derrocado por las fuerzas de Castro.

2 de enero de 1959 – Manuel Urrutia es declarado nuevo presidente. José Miró Cardona es nombrado primer ministro.

16 de febrero de 1959 – Castro asume el cargo de primer ministro.

15 al 26 de abril de 1959 – Castro visita Estados Unidos.

8 de mayo de 1960 – Cuba y la Unión Soviética establecen relaciones diplomáticas formales.

Septiembre de 1960 – Castro se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

17 de abril de 1961 – Un grupo de unos 1.300 cubanos exiliados tocan tierra en Playa Girón (Bahía de Cochinos). Provistos de armas estadounidenses, hicieron un intento fallido por derrocar a Castro. Finalmente, los sobrevivientes fueron liberados en diciembre de 1962 a cambio de 53 millones de dólares en comida y medicinas.

3 de diciembre, 1976 – Castro es elegido presidente del Consejo de Estado. Este nuevo título sustituye los cargos de presidente y primer ministro.

18 de marzo de 1977 – El presidente Jimmy Carter termina la prohibición de viajar a Cuba.

De abril a septiembre de 1980 – Unos 125.000 cubanos emigran a Estados Unidos, en el conocido como “Éxodo del Mariel”.

19 de abril de 1982 – El presidente Ronald Reagan restablece la prohibición de los viajes a Cuba.

19 de agosto de 1994 – El presidente Bill Clinton anuncia el fin de la política de Estados Unidos de “puertas abiertas” para los refugiados cubanos, establecida por el presidente Lyndon Johnson in 1966. De ahí en adelante, los cubanos interceptados en el mar serán repatriados, pero a aquellos que alcancen a tocar tierra se les permitirá quedarse, una política conocida como “pie seco, pie mojado”.

Del 21 al 25 de enero de 1998 – Castro recibe al papa Juan Pablo II en una visita histórica de cinco días. Es la primera visita de un Papa a Cuba en la historia.

13 de diciembre de 2000 – El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reúne con Castro en Cuba. Hablan de asuntos comerciales y la deuda de Cuba con Moscú, calculada en 20 millones de dólares.

23 de junio de 2001 – Castro parece enfermo durante un discurso y es ayudado desde el estrado.

Primavera de 2003 – Castro toma medidas enérgicas contra los disidentes e impone largas condenas a 75 activistas arrestados.

20 de Octubre de 2004 – Después de pronunciar un discurso, Castro se cae cuando bajaba del estrado.

31 de julio de 2006 – Una declaración leída en la televisión cubana anuncia que Fidel Castro va a ser sometido a una cirugía intestinal, y provisionalmente le entrega el poder a su hermano menor, Raúl. Se espera que este arreglo dure varias semanas mientras Fidel Castro se recupera.

3 de junio de 2007 – Castro aparece en la televisión cubana de pie, recibiendo una visita.

29 de octubre de 2007 – Castro publica en Gran Bretaña su autobiografía “Cien horas con Fidel”. El libro es una serie de entrevistas con el periodista Ignacio Ramonet. Se publica en Estados Unidos a principios de 2008.

19 de febrero de 2008 – Debido a sus problemas de salud, Castro anuncia su dimisión como presidente en una carta publicada durante la noche en una versión en línea del periódico estatal cubano Granma.

4 de diciembre de 2008 – En un ensayo, escribe que Cuba estaría dispuesta a hablar con el gobierno del presidente Barack Obama.

22 de marzo de 2011 – En un ensayo publicado en los medios estatales cubanos, Fidel Castro escribe que renunció como el jefe del partido comunista cuando cayó enfermo el 31 de julio de 2006 y nunca intentó retomar su cargo.

3 de febrero de 2012 – Fidel Castro publica el segundo volumen de las memorias de su vida: “Fidel Castro Ruz: Guerrillero del tiempo”, basado en conversaciones con la periodista Katiuska Blanco.

22 de octubre de 2012 – El gobierno cubano aumenta los esfuerzos por demostrar que Castro goza de buena salud. El exvicepresidente venezolano Elías Jaua afirma que fue recibido por Castro y muestra a los reporteros una foto de ellos dos juntos. Los medios de comunicación estatales también publican un artículo firmado por Castro donde él denuncia los rumores.

26 enero de 2015 – Una carta supuestamente escrita por Castro apoya las incipientes charlas para restaurar las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, aunque Castro dice que aún “no confía” en las políticas estadounidenses.

2 de marzo de 2015 – La prensa estatal cubana publica fotos de Castro hablando con cinco agentes de la inteligencia cubana recientemente liberados por Estados Unidos en un intercambio de prisioneros.

19 de abril de 2016 – Castro habla sobre su mortalidad al final del Congreso del Partido Comunista:”Pronto tendré 90 años, jamás me hubiera imaginado que eso me pasaría y no es producto del esfuerzo; es el destino, pronto seré como todos los demás. A todos nos llega la hora”.

25 de noviembre de 2016 – Muere a los 90 años.

1 de 41 | Fidel Castro fuma un cigarro durante una entrevista en marzo de 1985. El líder de la Revolución cubana murió el 25 de noviembre de 2016. Mira la galería para hacer un recorrido por su vida en estas fotos históricas. 2 de 41 | Inconfundible, al centro, el expresidente de Cuba, Fidel Castro, junto al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la gala cultural por el cumpleaños 90 del líder histórico de la Revolución Cubana, en el teatro Karl Marx, de La Habana. (Crédito: ORIOL DE LA CRUZ/AFP/Getty Images). 3 de 41 | Un retrato de Castro en Nueva York en 1955. Estaba exiliado después de haber sido liberado como parte de una amnistía general para prisioneros políticos en Cuba. Dos años antes, el y otros 150 hicieron un fallido intento de derrocar el régimen de Fulgencio Batista. 4 de 41 | Castro enciende su cigarro junto al Che Guevara durante los primeros días de la campaña de guerrilla en la Sierra Maestra en Cuba. Guevara, Castro y su hermano Raul organizaron un grupo de exiliados cubanos que regresaron a la isla en 1956 y empezaron una guerra de guerrillas contra tropas del gobierno. 5 de 41 | Fidel Castro y ‘Che’ Guevara en el museo de La Revolución en La Habana, en 1958 luego de la liberación de Cuba. (Crédito: Gerard SIOEN/Gamma-Rapho via Getty Images) 6 de 41 | Fidel Castro (a la derecha), líder del grupo revolucionario de Cuba junto al doctor Raul Chibas, un profesor y líder político, en las montañas de Sierra Maestra en Cuba. (Crédito: Getty Images) 7 de 41 | Castro y los revolucionarios sostienen sus rifles en el aire en enero de 1959 después de derrocar a Batista. 8 de 41 | Castro es animado por la multitud en su marcha victoriosa a La Habana. 9 de 41 | Rodeado de rebeldes que llegaron con él de las montañas, Castro ofreció un discurso que duró toda la noche. 10 de 41 | Castro, a la izquierda, se convirtió en el primer ministro de Cuba en febrero de 1959. Su hermano Raul, a la derecha, era comandante de las fuerzas armadas. 11 de 41 | Durante una visita a Nueva York en 1969, Castro pasó un tiempo con un grupo de niños. 12 de 41 | El periodista estadounidense Ed Sullivan entrevista a Castro en 1959. 13 de 41 | Castro saluda al vicepresidente de EE.UU. Richard Nixon durante una recepción en Washington en 1959. 14 de 41 | Castro da un discurso en la Asamblea General de la en septiembre de 1960. 15 de 41 | Castro salta de un tanque en abril de 1961 a su llegada a Girón, Cuba, cerca de Bahía de Cochinos. Ese mes un grupo de 1.300 cubanos exiliados, armados con armas de EE.UU., intentaron fallidamente derrocar a Castro. 16 de 41 | Castro responde a un bloqueo naval de Estados Unidos en octubre de 1962. 17 de 41 | Castro levanta la mano del líder soviético Nikita Khrushchev durante una visita a Moscú en 1963. 18 de 41 | Castro juega beisbol en 1964 19 de 41 | Castro da un discurso frente a miles de cubanos en La Habana en 1968. 20 de 41 | En 1977, Castro usa un mapa mientras le describe la Invasión de Bahía de Cochinos a la corresponsal de ABC Barbara Walters. 21 de 41 | El vicepresidente de Iraq Saddam Hussein (c) en medio de los hermanos Castro durante una visita a Cuba en enero de 1979. 22 de 41 | Castro saluda al líder soviético Mikhail Gorbachev en La Habana en abril de 1989. 23 de 41 | Castro hace un gesto durante en Paris in marzo de 1995. 24 de 41 | Castro camina con el papa Juan Pablo II en una pista de aeropuerto en La Habana en enero de 1998. Fue la primera vez que un papa visitaba Cuba. 25 de 41 | Castro abraza al presidente de Sudáfrica Nelson Mandela en mayo de 1998, cerca del primer ministro de Italia Romano Prodi (i) y el presidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso. Estaban en Suiza para una conferencia de la Organización Mundial de Comercio. 26 de 41 | Castro le da la bienvenida a Cuba al presidente ruso Vladimir en diciembre del año 2000. Putin fue el primer presidente ruso en visitar Cuba desde la caída del Muro de Berlín. 27 de 41 | Castro es ayudado después de que al parecer se desmayó después de dos horas de discurso en Cotorro, Cuba, en junio de 2001. Regresó al podio 10 minutos después y le aseguró a su audiencia que estaba bien y sólo necesitaba dormir. 28 de 41 | En julio de 2001, Castro habla con Elian Gonzalez, el niño que fue objetivo de una amarga disputa internacional dos años antes. 29 de 41 | Castro y el expresidente de EE.UU. Jimmy Carter escuchan el himno de Estados Unidos después de que Carter visitara La Habana en 2002. 30 de 41 | A su llegada a Hanoi, Vietnam, jóvenes saludan a Fidel Castro el 21 de febrero de 2003. Durante su visita el líder cubano se reunió con varios líderes de gobierno. (Crédito: AHMED VELAZQUEZ/AFP/Getty Images) 31 de 41 | Castro y su hermano Raul asisten a una sesión del Parlamento en julio de 2004. 32 de 41 | El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona habla con el presidente de Cuba Fidel Castro antes de grabar su programa ‘La noche del 10’ en La Habana, el 27 de octubre de 2005. (Crédito: ISMAEL FRANCISCO GONZALEZ/AFP/Getty Images) 33 de 41 | Esta toma del canal estatal cubano muestra a Castro durante una visita del entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez en septiembre de 2006. 34 de 41 | Castro da un discurso en La Habana en 2006. 35 de 41 | El expresidente cubano Fidel Castro toma una siesta durante la sesión final de Congreso del Partido Comunista en abril de 2011 en La Habana. 36 de 41 | Castro con el papa Benedicto XIX en 2012. 37 de 41 | Castro habla con 19 maestros queseros el 3 de julio de 2015 en un viaje inusual fuera de su casa. 38 de 41 | El presidente de Irán, Hassan Rouhani, llegó en una visita oficial a La Habana, Cuba, el 19 de septiembre de 2016. Allí se reunió con Fidel Castro. (Crédito: Granma) 39 de 41 | El expresidente cubano Fidel Castro, en el centro, asiste a la ceremonia de cierre de la reunión del Partido Comunista de Cuba, en La Habana. Castro se retiró del poder formalmente en el 2008 y su hermano Raúl (derecha) es hoy el presidente de Cuba. Fidel Castro murió el 25 de noviembre de 2016, a los 90 años. 40 de 41 | Noviembre 30: las cenizas del exlíder cubano Fidel Castro son llevadas por las calles de La Habana, Cuba. Cubanos de todo el país se reunieron para ver sus restos que fueron l llevados a Santiago de Cuba. 41 de 41 | Un cartel gigante de Castro cuelga de un edificio en la Universidad de La Habana para conmemorar la muerte del líder. ( ADALBERTO ROQUE/AFP/Getty Images)

end div.modal

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.