¿Cuán preocupados deberíamos estar por ómicron, la nueva variante del coronavirus?

olivertapia

(CNN) — Desde que las autoridades sudafricanas anunciaron el descubrimiento de una nueva variante del coronavirus, ómicron, que contiene una cantidad inusualmente grande de mutaciones, países de todo el mundo se han movilizado para implementar restricciones de viaje y medidas de precaución.

Minuto a minuto: preocupación, restricciones e incertidumbre por la variante ómicron

Hay mucho que aún se desconoce sobre esta variante. Mientras los científicos recopilan más información, el público quiere saber cuán preocupados deberían estar.

¿Se justifica la alarma alrededor de ómicron? ¿Qué ya se sabe y cuáles son las piezas clave de información que aún no se han investigado? ¿Hay cosas que podamos hacer para prepararnos?

Hablé de todo esto con nuestra experta, la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, que es médica de emergencias y profesora de políticas y gestión de la salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de un nuevo libro, “Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health” y madre de dos niños pequeños.

Dra. Lena Wen

CNN: ¿Qué alarmó a los científicos sobre ómicron, en comparación con otras variantes?

Dra. Leana Wen: Con las nuevas variantes, hay tres preguntas clave por hacer. Primero, ¿es más transmisible? Si es más contagiosa, podría desplazar las variantes existentes y convertirse en la cepa dominante. Esto es lo que sucedió con la variante delta.

En segundo lugar, ¿es más virulenta? ¿Podría causar una enfermedad más grave? Si es así, obviamente eso es muy preocupante.

En tercer lugar, existe lo que llamamos “escape inmunológico”, es decir, ¿elude la protección de las vacunas existentes? Las vacunas que tenemos son altamente efectivas contra las variantes que ya han sido identificadas. Es poco probable que una nueva variante haga que las vacunas sean totalmente ineficaces, pero podría haber una reducción en la eficacia.

En el caso de ómicron, lo que inicialmente alarmó a los médicos y científicos de Sudáfrica fue la rápida tasa de propagación de esta nueva variante. Parece estar superando a delta en velocidad, pero aún está por verse si superará a delta y se convertirá en dominante.

Además, la gran cantidad de mutaciones de esta variante, más de 50 en total, plantea la cuestión del escape inmunológico, tanto a las vacunas como a los tratamientos como los anticuerpos monoclonales.

Estos son tipos de información que necesitaremos obtener a través de estudios científicos adicionales.

El mapa de los países donde hay presencia de la variante ómicron del coronavirus

CNN: ¿Qué más están buscando los investigadores y cuánto tiempo llevará encontrar esta información?

Wen: Necesitamos responder las tres preguntas anteriores. En este momento, sospechamos que esta nueva variante es más transmisible, pero eso debe confirmarse. Además, no tenemos idea de la gravedad de la enfermedad que causa ómicron. Esto es algo sobre lo que podemos obtener más información en los próximos días mediante el seguimiento de los resultados clínicos de las primeras personas infectadas en el sur de África.

Ya se están realizando estudios para examinar si los anticuerpos producidos por las vacunas tendrán un efecto contra ómicron. El Dr. Anthony Fauci y otros estiman que estos estudios tardarán alrededor de dos semanas en completarse.

Hay otros hechos clave que descubriremos en los próximos días y semanas. Muchos investigadores de vacunas creen que aquellos que han recibido no solo la vacuna sino también el refuerzo tendrán una respuesta de anticuerpos muy fuerte que podría cubrir variantes adicionales. Averiguaremos si este es el caso mediante la evaluación de datos de laboratorio y observaciones de la vida real para ver si las personas vacunadas y estimuladas tienen menos probabilidades de infectarse con ómicron. Además, aún no sabemos hasta qué punto la recuperación de infecciones previas por covid-19 podría proteger contra ómicron.

También está el tema de las pruebas y la terapéutica. Parece que las pruebas de PCR pueden detectar fácilmente ómicron. ¿Pueden hacer esto también las pruebas rápidas de antígenos en el hogar? La revisión preliminar de la Administración de Medicamentos y Alimentos sugiere que sí. ¿Funcionarán los anticuerpos monoclonales, así como las nuevas píldoras orales covid-19, contra ómicron? Los científicos están trabajando arduamente para encontrar respuestas a estas preguntas.

Médica de Sudáfrica cuenta los síntomas de la variante ómicron 2:43

CNN: Si hay tanto que se desconoce sobre ómicron, ¿están los países reaccionando exageradamente al implementar restricciones?

Wen: No lo creo. Durante gran parte de la pandemia, hemos estado tratando de ponernos al día, reaccionando a las cosas que sucedieron en lugar de prepararnos de manera proactiva. Quizás ómicron resulte ser una falsa alarma. Tal vez esta variante no se propague tan fácilmente, no cause una enfermedad grave o no tenga escape inmunológico. Espero que sea así, pero la esperanza no es una estrategia.

Desde una perspectiva de política, creo que los gobiernos deben prepararse para el peor de los casos. Eso significa alertar a los médicos sobre la posibilidad de ómicron para que sepan buscarla, preparar a los hospitales para una capacidad potencialmente adicional e instruir a los ciudadanos sobre lo que pueden hacer para protegerse mejor. El presidente Joe Biden, por ejemplo, ha instado a todos los estadounidenses adultos a que reciban vacunas de refuerzo, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. han cambiado su recomendación para que todos los mayores de 18 años reciban un refuerzo.

CNN: ¿Prepararse para lo peor también incluye el desarrollo de nuevas vacunas dirigidas a ómicron?

Wen: Moderna y Pfizer han anunciado que ya están considerando vacunas específicas para ómicron. En general, es bueno ser proactivo y comenzar este tipo de investigación. Mi esperanza es que encontremos que las vacunas que ya tenemos sean lo suficientemente efectivas contra ómicron, especialmente con la protección adicional de la dosis de refuerzo.

CNN: ¿Qué les dices a aquellos que están perdiendo la esperanza, que ven que ómicron como que nos está devolviendo al punto de partida?

Wen: No vamos a empezar de nuevo. Lejos de eso. Hay muchas cosas que son diferentes ahora en comparación con el comienzo de la pandemia. Contamos con vacunas, pruebas y terapias. Contamos con infraestructura para responder a esta variante y variantes futuras. Dicho esto, todavía debemos estar en guardia y estar preparados para implementar las herramientas que tenemos.

CNN: Mucha gente tiene planes de viaje. ¿Deberían posponerlos?

Wen: Si tienes planes de viajes internacionales, te aconsejo que consideres que las cosas son muy fluidas en este momento. Con tantos países que establecen prohibiciones de viaje o restricciones adicionales, podrías terminar atrapado en algún lugar en cuarentena obligatoria o sin vuelos fáciles. Las personas que son particularmente vulnerables a enfermedades graves también podrían querer posponer los viajes, especialmente con tantas cosas desconocidas sobre ómicron.

Dicho esto, si tienes pauta completa de vacunación y refuerzo, y si es necesario que hagas el viaje, puedes optar por hacerlo. Asegúrate de verificar las pautas en el lugar que visitas y en tu país de origen, y mantente preparado para cambiar tus planes según la dinámica del virus y las diversas políticas gubernamentales.

CNN: ¿Hay algo que la gente pueda hacer para prepararse para ómicron?

Wen: Las mismas medidas que protegen contra otras variantes también protegen a ómicron, ya que sigue siendo covid-19, un virus respiratorio. El uso de mascarillas en interiores, el distanciamiento físico y una buena ventilación reducirán la probabilidad de propagación.

¿Qué podemos hacer contra la variante ómicron? Estas son las medidas de prevención efectivas

Los funcionarios federales de salud recomiendan encarecidamente las dosis de refuerzo. Las personas que no están vacunadas deben vacunarse lo antes posible. Eso incluye a los niños que recientemente han sido considerados elegibles para las vacunas. Aquellos que ya se vacunaron hace al menos seis meses con Pfizer o Moderna, y dos meses con Johnson & Johnson, deben recibir sus vacunas de refuerzo.

Hemos pasado por muchas cosas juntos y hemos logrado un progreso tremendo. También podemos superar esta siguiente etapa de la pandemia, incluso con esta y otras variantes.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.