Estados Unidos abre su mercado a los mangos de Colombia; se espera primera importación en enero de 2022

(CNN Español) — Estados Unidos le dio luz verde a Colombia para importar mangos frescos, un mercado dominado hasta ahora por países de la región como México, Perú, Ecuador, Brasil y Guatemala.

El Servicio de Inspección para la Salud Vegetal y Animal de Estados Unidos (APHIS, por sus siglas en inglés) —una agencia del Departamento de Agricultura— informó el mes pasado que Colombia podrá empezar a importar mangos frescos a Estados Unidos “utilizando medidas de protección a lo largo de la cadena de producción” que involucra a productores, empacadores y transportistas y así “minimizar el riesgo de introducir plagas de plantas y malezas nocivas” al país.

Colombia ya importaba mango congelado o conservado hacia Estados Unidos, según ProColombia, la agencia gubernamental que promueve las exportaciones colombianas, el turismo internacional y la inversión extranjera en el país.

Entre 2012 —cuando entró en vigencia el tratado de libre comercio entre los dos países— y 2015 tuvo un crecimiento de ventas de US$2,5 millones a US$3,1 millones, según esa entidad.

El país ha venido trabajando en el proceso de autorización de importación de mangos frescos a Estados Unidos desde hace al menos unos cinco años, según dijo a CNN Juliana Villegas, vicepresidenta de Exportaciones de ProColombia.

“Nosotros tenemos ventajas como poder producir a lo largo de todo el año, (tener) un gran portafolio y un mayor nivel de grados Brix o sacarosa”, dijo Villegas refiriéndose a la calidad de mango colombiano.

Los grados Brix son una medida que se usa para medir el dulzor de las frutas.

La ministra suiza de Relaciones Exteriores Micheline Calmy-Rey compra mango picado de una vendedora en Medellín, Colombia, en 2008. (Crédito: RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images)

En cuanto a mangos frescos en Estados Unidos, Colombia tendrá que entrar a competir con otros exportadores de mangos como México (61%), Peru (14%), Ecuador y Brasil (8% cada uno) y Haití (2,7%) y Guatemala (2%).

Según Villegas, Colombia tiene ventajas competitivas para exportar y entrar fuerte en el mercado de importadores de mangos en ese país.

“Tenemos una excelente fruta, nuestras condiciones, digamos agroclimáticas únicas. Por eso la concentración de azúcar no es la misma que la de nuestros competidores. Entonces a eso le sacaremos todo el provecho”, agregó Villegas.

Y la ubicación geoestratégica de Colombia permitirá exportar mangos frescos a las dos costas de Estados Unidos.

“La fruta necesita llegar rápido y necesita llegar bien. Entonces nosotros vamos a cumplir con eso, porque hay unas reglas de juego ahí muy, muy importantes”, dijo Villegas, de ProColombia.

Con la autorización de importar mango a Estados Unidos, Colombia ya tendría 106 productos agrícolas en el mercado de ese país, entre ellos: aguacate hass, pimentones, arándanos, uchuvas, mandarinas, entre otros, dijo Villegas.

¿Qué tipo de mangos ofrece Colombia?

Colombia produce al menos cinco tipos de mangos: mango yulima, mango keitt, mango de azúcar, mango tommy y mango común, según la Federación Nacional de Mango. Estos se diferencian en el nivel de azúcar y el tamaño del fruto.

Según Villegas, el mercado de mangos a Estados Unidos tiene mucha variedad y el consumo ha crecido notablemente, una razón por la cual Procfprocololombia buscó la autorización para llevar mangos a ese mercado.

“Nosotros creemos que en mango nuestras primeras exportaciones tienen que ver con una de las variedades más solicitadas por el mercado que es mango tommy. Nosotros tenemos esa variedad, pero también ahí yo quisiera resaltar que tenemos disponibilidad de otras variedades”, dijo Villegas.

Aunque Colombia tiene producción de mangos en 22 de los 32 departamentos del país, los principales productores de esta fruta son Cundinamarca (centro), Tolima (centro) y Magdalena (norte), que representan el 68% del área total sembrada en el país, según cifras de 2020 del Ministerio de Agricultura de Colombia.

Y según el Ministerio de Agricultura y Fedemango, Colombia produce unas 350.000 toneladas de mango al año.

El precio al que estará el mango en Estados Unidos aún no está claro, pero ProColombia estima que esta fruta pueda estar en un precio de entre US$ 3 y US$ 11. Pero aún falta esperar a que llegue el primer cargamento a Estados Unidos, según ProColombia.

Un vendedor de mango biche en Medellín, Colombia. (Crédito: RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images)

Algunas cifras sobre mangos en Colombia

Hasta el primer trimestre de 2020, Colombia importaba sus mangos mayoritariamente hacia dos mercados: Canadá (43%) y Francia (30%). Tiene mercados menores para exportarlos: Países Bajos, España, Venezuela, Suiza, Reino Unido, Italia, Emiratos Árabes y Curazao, según el Ministerio de Agricultura de Colombia. Estados Unidos importó del mundo en el 2020 cerca de US$493 millones en mango, equivalentes a 549.000 toneladas, según cifras de la Secretaría de Agricultura de EE.UU..

