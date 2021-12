Banksy venderá camisetas para ayudar a los acusados por derribar la estatua de un comerciante de esclavos

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) — El artista de graffiti británico Banksy anunció que venderá camisetas para ayudar a los acusados de derribar la estatua del traficante de esclavos Edward Colston durante las protestas de Black Lives Matter en 2020.

Los manifestantes antirracistas derribaron la estatua en la ciudad de Bristol, en el suroeste de Inglaterra, el 7 de junio de 2020, durante una manifestación en solidaridad con el movimiento Black Lives Matter tras el asesinato de George Floyd en Estados Unidos.

La estatua de Edward Colston se mantuvo durante 125 años. La estatua de Black Lives Matter que la reemplazó estuvo en pie durante unas 25 horas

Los manifestantes ataron una cuerda alrededor de la estatua de bronce de Colston y la sacaron de su pedestal. Luego lo llevaron al puerto de Bristol y lo arrojaron al río Avon, que atraviesa la ciudad.

Cuatro personas fueron acusadas por la policía por la remoción y deben ir a juicio la próxima semana. Banksy dijo que sus camisetas de recuerdo “marcarían la ocasión” y que están disponibles en puntos de venta de Bristol a partir del sábado por US$ 33.

En una publicación de Instagram, el artista anónimo, que también se cree que es de Bristol, aunque se sabe relativamente poco sobre su identidad, dijo que destinaría “todas las ganancias a los acusados ​​para que puedan tomarse una pinta [de cerveza]”.

Banksy también compartió una foto de las camisetas, adornada con la palabra en esténcil “Bristol” sobre una imagen del pedestal vacío donde anteriormente se encontraba la estatua, con la cuerda colgando de ella y un cartel de un manifestante al lado.

Ujima Radio de Bristol dijo que las camisetas estarán disponibles para su compra en cinco tiendas independientes de la ciudad, con solo una camisa permitida por cliente. PA Media informó que miles de personas estaban haciendo cola para comprar los artículos de edición limitada el sábado.

Quién es Edward Colston

Colston era un traficante de esclavos y comerciante que ayudó a transportar a decenas de miles de personas de África como esclavos a través del Atlántico y los vendió como mano de obra, principalmente para trabajar en plantaciones de azúcar en el Caribe y Virginia.

Su estatua, instalada en 1895, es solo un ejemplo de la forma en que fue honrado en su ciudad natal de Bristol, con carreteras, escuelas y edificios que también llevan su nombre, aunque muchos han cambiado de nombre desde entonces.

En el momento del derrumbe, Banksy sugirió que una idea para el futuro de la estatua sería “ponerlo de nuevo en el pedestal, atar un cable alrededor de su cuello y encargar algunas estatuas de bronce de tamaño natural de manifestantes en el acto de derribarlo”.

La estatua ahora se exhibe temporalmente en el museo M Shed en Bristol, junto con carteles de la protesta donde fue derribada. Se colocó allí en junio y permanecerá hasta al menos enero de 2022 mientras se lleva a cabo una consulta sobre su futuro.

Después del asesinato de George Floyd y el auge mundial del movimiento Black Lives Matter el año pasado, Banksy, a quien se ha confirmado en entrevistas que es un hombre blanco, compartió una declaración antirracista en línea.

“El sistema le está fallando a la gente de color. El sistema blanco”, escribió. “Como una tubería rota que inunda el apartamento de las personas que viven en la planta baja. Este sistema defectuoso hace que su vida sea una miseria, pero no es su trabajo arreglarlo… este es un problema blanco”.

