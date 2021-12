La vida de Desmond Tutu en datos

Rocío Muñoz-Ledo

Aquí un vistazo a la vida del arzobispo Desmond Tutu, ganador del premio Nobel de la Paz.

Datos personales

Fecha de nacimiento: 7 de octubre de 1931

Lugar de nacimiento: Klerksdorp, Transvaal, Sudáfrica

Nombre de nacimiento: Desmond Mpilo Tutu

Padre: Zachariah Tutu, maestro de escuela

Madre: Aletta Tutu, empleada doméstica

Matrimonio: Nomalizo Leah (Shenxane) Tutu (2 de julio de 1955-presente)

Hijos: Trevor, Theresa, Naomi y Mpho

Educación: Bantu Normal Teacher’s College, Pretoria, 1953, Sudáfrica; Universidad de Sudáfrica, Johannesburgo, B.A., 1954; St. Peter’s Theological College, Johannesburgo, Sudáfrica, 1960

Religión: anglicana

Murió el arzobispo Desmond Tutu a los 90 años

Otros datos

A veces llamado “el Arch”, diminutivo de arzobispo en inglés.

Presidió la Comisión de la Verdad y la Reconciliación posterior al apartheid de Sudáfrica.

Cronología

1954-1957 – Enseña en la escuela y dimite en protesta por las restricciones gubernamentales sobre la educación de los niños negros.

1961 – Es ordenado sacerdote anglicano.

1975 – Se convierte en el primer decano anglicano designado de raza negra de la Catedral de Santa María en Johannesburgo.

1976 – Es consagrado obispo de Lesotho.

1978 – Se convierte en el primer secretario general negro del Consejo interdenominacional de Iglesias de Sudáfrica.

1984 – Se convierte en el segundo sudafricano, después del jefe Albert Lutuli, en ganar el premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para acabar con el apartheid.

1986 – Es elegido arzobispo de Ciudad del Cabo, convirtiéndose en el líder de la Iglesia Anglicana en Sudáfrica, Botswana, Namibia, Swazilandia y Lesotho.

1995 – Es seleccionado por el presidente sudafricano Nelson Mandela para presidir la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

1996 – Se jubila como arzobispo de Ciudad del Cabo y se convierte en arzobispo emérito.

1997 – Se le diagnostica cáncer de próstata y se le trata en hospitales de Estados Unidos.

Desmond Tutu critica las disputas entre los familiares de Nelson Mandela

1998 – Establece el Desmond Tutu Peace Trust.

1998-2000 – Profesor invitado de teología en Emory University en Atlanta.

2002 – Profesor invitado en Episcopal Divinity School en Cambridge, Massachusetts.

Marzo de 2003 – Presenta el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación al presidente de Sudáfrica Thabo Mbeki.

18 de julio de 2007 – El expresidente Mandela anuncia la formación de The Elders, un grupo de viejos estadistas de todo el mundo que trabajarán para resolver problemas globales. Entre los miembros del grupo se encuentran Tutu, el expresidente estadounidense Jimmy Carter, Kofi Annan, Mary Robinson y Ela Bhatt.

30 de septiembre de 2007 – Tutu conduce a The Elders en su primera misión, a Darfur en Sudán.

30 de julio de 2009 – Recibe la Medalla Presidencial de la Libertad 2009 por parte del presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

Octubre de 2011 – Tutu critica duramente al gobierno sudafricano por no emitir una visa al Dalai Lama. Acusa al gobierno de complacer a China y de alguna manera ser peor que los gobiernos de la era del apartheid.

3 de octubre de 2011 – Se publica “Tutu: The Authorized Portrait” para coincidir con el 80 cumpleaños de Tutu. El libro, escrito por su hija Mpho y Allister Sparks, contiene escritos personales y anécdotas de personas como Richard Branson, Bono, el Dalai Lama, Mandela y otros.

2 de septiembre de 2012 – En un artículo de opinión publicado por el periódico The Observer, Tutu dice que el ex primer ministro británico Tony Blair y el expresidente de EE.UU. George W. Bush deberían ser “obligados a responder” en la Corte Penal Internacional por sus acciones durante la guerra de Iraq.

4 de octubre de 2012 – Tutu recibe US$ 1 millón de la Fundación Mo Ibrahim por “su compromiso de toda la vida de decir la verdad al poder”.

3 de diciembre de 2012: se publica un libro para niños llamado “Desmond and the Very Mean Word”.

2013 – Se establece la Fundación Legacy de Desmond y Leah Tutu en Ciudad del Cabo.

4 de abril de 2013 – Tutu recibe el Premio Templeton 2013 por su “trabajo de toda una vida en el avance de principios espirituales como el amor y el perdón, que ha ayudado a liberar a personas de todo el mundo”. El premio tiene un valor aproximado de US$ 1,7 millones.

7 de septiembre de 2016: Tutu se somete a una cirugía para tratar las infecciones recurrentes que afectan su salud.

17-21 de septiembre de 2016: Tutu es readmitido en un hospital sudafricano después de mostrar signos de infección después de su reciente cirugía.

6 de octubre de 2016 – El día antes de cumplir 85 años, escribe un artículo de opinión en The Washington Post apoyando el derecho a morir con dignidad. “Las personas moribundas deberían tener derecho a elegir cómo y cuándo dejar la Madre Tierra. Creo que, junto con los maravillosos cuidados paliativos que existen, sus opciones deberían incluir una muerte asistida digna”.

El Nobel Desmond Tutu propone que Bush y Blair sean juzgados en La Haya

4 de diciembre de 2019: Tutu ha sido ingresado en el hospital para “tratamiento de una infección persistente”, según un comunicado emitido por la Fundación Desmond & Leah Tutu Legacy. El 9 de diciembre, la fundación dice que Tutu fue dado de alta del hospital.

9 de septiembre de 2020: Tutu y su esposa escapan ilesos de un incendio en su cabaña en las afueras de Ciudad del Cabo, según un comunicado de la Fundación Desmond y Leah Tutu.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.