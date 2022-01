Incendio en el Bronx: 19 muertos, incluidos 9 niños, dice el alcalde de la ciudad de Nueva York Eric Adams

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN) — Diecinueve personas han muerto como resultado del incendio en el Bronx el sábado, dijo el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, en una entrevista televisada con CNN.

Los 19 muertos incluyen nueve niños, indicó un funcionario de la ciudad con conocimiento directo a Brynn Gingras de CNN.

Al menos 32 personas fueron transportadas desde la escena a hospitales locales en “condiciones potencialmente mortales”, dijo el comisionado de bomberos Daniel A. Nigro en una conferencia de prensa anterior.

Los 19 muertos son de los 32 que abandonaron el lugar en condiciones de riesgo vital.

CNN reportó previamente que al menos 54 personas resultaron heridas en el incendio en el Bronx en la ciudad de Nueva York, según el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York.

Alrededor de 200 miembros del cuerpo de bomberos estuvieron en la escena del incendio, que tuvo lugar en el tercer piso de un edificio residencial de apartamentos de 19 pisos. El fuego ha sido “apagado”, dijo el FDNY.

El departamento comenzó a recibir llamadas sobre esta emergencia, incluido un número de residentes en los pisos superiores, un poco antes de las 11 a.m. (hora local).

El departamento publicó varias imágenes de la escena en 333 East 181st Street que mostraban escaleras que se extendían hacia las ventanas de los apartamentos, así como varias ventanas rotas.

Approximately 200 FDNY members are operating on scene of a 5-alarm fire at 333 East 181 Street in the Bronx. There are currently 31 serious injuries to civilians. pic.twitter.com/yrTYwOfonH — FDNY (@FDNY) January 9, 2022

