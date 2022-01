Investigación recomienda que los agentes que detuvieron a Gabby Petito y Brian Laundrie sean puestos en periodo de prueba

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) — Dos agentes de policía de Moab, Utah, que respondieron a una llamada de violencia doméstica que involucró a Gabby Petito y Brian Laundrie el año pasado deben ser puestos en periodo de prueba por lo que la ciudad cita como “varios errores no intencionales” cometidos durante el encuentro, según un investigador independiente asignado por la ciudad para revisar el incidente.

Petito y Laundrie habían estado viviendo en una camioneta cuando realizaban un largo viaje por carretera que estaban documentando en las redes sociales. Un video de la cámara corporal mostró a los agentes Eric Pratt y Daniel Robbins respondiendo a una llamada el 12 de agosto en la que Petito y Laundrie, que estaban comprometidos, admitieron haber tenido una pelea en la que Petito golpeó a Laundrie en la cara.

Durante las conversaciones grabadas en las cámaras corporales, el agente Pratt declaró que Petito debe ser fichada en la cárcel ya que, según los estatutos de violencia doméstica de Utah, ella era considerada la principal agresora y Laundrie la víctima. Tanto Petito como Laundrie se oponen, y los agentes finalmente acuerdan no acusar a Petito siempre que ella y Laundrie pasen la noche separados.

En el reporte de investigación independiente, el Capitán Brandon Ratcliffe del Departamento de Policía de Price City dice que los agentes descuidaron su deber al no presentar ningún cargo. “Creo que los agentes respondieron a una llamada de violencia doméstica y tenían una causa probable de que se había cometido un acto de violencia doméstica”, dijo Ratcliffe. “Esto debería haber significado que se realizó un arresto, ya sea por citación o custodia”. Sin embargo, el agente Ratcliffe señaló que aparentemente solo había evidencia suficiente para acusar a Petito en el asunto, no a Laundrie.

Petito y Laundrie luego viajaron al Parque Nacional Grand Teton en Wyoming antes de que Laundrie regresara solo a la casa de sus padres en Florida el 1 de septiembre. Los restos de Petito fueron encontrados en Wyoming a mediados de septiembre. Laundrie fue encontrado muerto por una herida de bala autoinfligida en la cabeza en una reserva natural de Florida el 20 de octubre.

Laundrie fue descrito como una “persona de interés” por el FBI en la desaparición de Petito, pero nunca fue acusado de su muerte.

El investigador, el capitán Ratcliffe, dijo que no podía especular sobre si las diferentes acciones de ese día podrían haber evitado la muerte de Petito. “¿Gabby estaría viva hoy si este caso se hubiera manejado de manera diferente? Esa es una pregunta imposible de responder a pesar de que es la respuesta que mucha gente quiere saber”, dice el reporte. “Nadie sabe y nunca sabrá la respuesta a esa pregunta de nadie”.

En un comunicado, el gobierno de la ciudad de Moab no aborda ninguna disciplina potencial para los dos agentes, pero dice que “tiene la intención de implementar las recomendaciones del reporte” sobre la implementación de nuevas políticas para el departamento de policía, incluida la capacitación adicional en violencia doméstica y la capacitación legal para los agentes. “Según los hallazgos del reporte, la ciudad de Moab cree que nuestros agentes mostraron amabilidad, respeto y empatía en el manejo de este incidente”, dijo el comunicado de la ciudad.

En una entrevista para la investigación, el agente de Moab, Eric Pratt, dijo que si bien acepta que pudo haber cometido errores al realizar la detención, todavía está atormentado por la muerte de Petito. “Me importa. Estoy devastado por eso”, dijo. “Me preocupé ese día y todavía me importa. No creo que el público entienda que nosotros… No sé si saben que nos importa. No sé si lo saben”.

CNN se ha comunicado con Pratt y Robbins para obtener una respuesta.

