Los hombres que viven solos tienen mayor riesgo de inflamación, según un estudio

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) — Es posible que el estilo de vida de los solteros no sea todo lo bueno que parece.

Se demostró anteriormente que años de vivir solo pueden tener efectos nocivos en la salud de una persona, y un nuevo estudio publicado este lunes muestra que al menos uno de esos impactos puede ser particularmente malo para los hombres.

El estudio analizó muestras de sangre de 4.835 participantes del Biobanco de envejecimiento y mediana edad de Copenhague para examinar los niveles de inflamación.

“Hemos encontrado una asociación significativa entre las rupturas de pareja o los años vividos solos y la inflamación solo en los hombres, después del ajuste de factores de confusión seleccionados”, dijo la Dra. Karolina Davidsen, investigadora asociada en el Departamento de Salud Pública de la Universidad de Copenhague y autora de la publicación del estudio. “En las mujeres, no encontramos tal efecto”, indicó.

Angustia psicológica y sentimientos de soledad causados por el covid-19

El estudio publicado en la revista BMJ, analizó los años que vivían solos y la cantidad de rupturas porque el final de las relaciones significativas a menudo es seguido por períodos de vivir solo, escribieron los investigadores. Observar solo los divorcios no fue suficiente para rastrear la pérdida de parejas debido al creciente número de personas que tienen relaciones significativas pero no se casan, según el estudio.

La conexión entre sentirse solo y los impactos adversos para la salud ha sido bien documentada, dijo el Dr. Peter Libby, especialista en medicina cardiovascular del Brigham and Women’s Hospital, que no participó en el estudio. Este estudio fortalece el vínculo que los expertos vieron entre el sistema nervioso y la inflamación, que contribuye significativamente a la enfermedad cardiaca, dijo Libby.

“Cada vez hay más comprensión de los vínculos fundamentales entre el estrés psicológico y las variables biológicas relacionadas con la inflamación”, dijo Libby.

Las mujeres que participaron en el estudio no mostraron una fuerte asociación entre el vivir solas o tener muchas rupturas y la inflamación, pero Davidsen notó que eso podría deberse en parte al menor número de mujeres participantes en comparación con los hombres involucrados en el estudio.

Los niveles de inflamación en los participantes también podrían haber sido diferentes si se hubieran medido a edades más avanzadas, agregó Davidsen. La edad promedio de los estudiados fue de 54,5 años, y es posible que los impactos de las rupturas y los años vividos solos hubieran continuado a medida que los participantes envejecían, dijo.

Las mujeres del estudio no vieron la misma conexión entre vivir sola y la inflamación.

Estar solo y sentirse solo

¿Qué se supone que debe hacer alguien que vive solo, ya sea por elección o por las circunstancias? Davidsen dijo que saber esa información puede ser valiosa para los médicos que los tratan.

“Una (sugerencia) podría ser aconsejar a los profesionales de la salud que estén al tanto de este grupo en riesgo que podría estar viviendo con un factor de riesgo social adicional que generalmente no se tiene en cuenta”, dijo.

Sabiendo que los riesgos de inflamación pueden aumentar, Libby dijo que aconseja a los pacientes que se esfuercen por llevar un estilo de vida saludable.

Los profesores dicen que los tiroteos en las escuelas y los problemas de salud mental han hecho que este año sea el más duro

“Cuando uno se enfrenta a la adversidad de cualquier tipo, la actividad física regular y una dieta saludable pueden ayudar al bienestar, tanto psicológico como biológico”, añadió Libby.

Como la mayoría de las cosas, vivir solo tiene sus riesgos y beneficios.

La soledad se ha relacionado con reducciones en la salud, el bienestar y la cognición, pero vivir solo no siempre significa estar solo.

En los últimos años, la investigación ha demostrado que más personas no están casadas y viven solas y, sin embargo, los datos han revelado que la soledad disminuyó desde los 50 años hasta mediados de los 70, dijo Louise Hawkley, científica sénior de la organización de investigación no partidista NORC de la Universidad de Chicago. Hawkley no participó en el estudio sobre la inflamación.

Según la investigación de Hawkley de 2019, una red social diversa, así como una sensación de control sobre la propia vida, tienen un impacto significativo en lo sola que se siente una persona.

Soltero y satisfecho

Para algunos, estar soltero es incluso una ventaja, según Elyakim Kislev, profesor asistente de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Kislev analizó las bases de datos de Estados Unidos y Europa, incluida la Oficina del Censo de EE.UU. y la Encuesta Social Europea, como parte de un examen de las tendencias en la soltería y lo que hace felices a algunos solteros.

Estudió las costumbres de las relaciones en más de 30 países y realizó más de 140 entrevistas con personas solteras en EE.UU. y Europa, personas de entre 30 y 78 años de edad que en conjunto representaban una mezcla de géneros, sexualidades y antecedentes socioeconómicos y étnicos.

Los beneficios de estar soltero

Encontró que las diferencias clave entre los solteros felices y los solteros infelices generalmente dependían de si internalizaban los estereotipos sobre la soltería o los ignoraban.

La soledad de algunos solteros felices también se compensaba con la búsqueda de experiencias emocionantes, como viajar o encontrar nuevos pasatiempos. Usaron su tiempo a solas para “reponerse” y “fortalecerse enfocándose en sí mismos en estos momentos”, dijo Kislev.

El estudio más reciente puede arrojar luz sobre los riesgos de los hombres que viven solos, pero la salud es multifacética y controlar los factores de riesgo, maximizar el bienestar y tratar a los pacientes con inflamación que surge con la ayuda de su médico puede ayudar a llevar una vida saludable, dijo Libby.

