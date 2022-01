Peloton dice que podría considerar recortar empleos y “reajustar” la producción

olivertapia

Nueva York (CNN Business) — El director ejecutivo de Peloton, John Foley, reconoció el jueves que la compañía está “considerando todas las opciones”, incluidos los despidos y las restricciones de producción, después de que un informe de que la empresa de acondicionamiento físico dejó de fabricar sus bicicletas y cintas de correr provocó la caída de las acciones.

Su declaración no hizo referencia a ningún informe específico, pero dijo que “los rumores de que estamos deteniendo toda la producción de bicicletas y Treads” eran “falsos”.

La declaración de Foley se produjo horas después de que CNBC informara que, a partir de febrero, Peloton planea pausar la producción de su bicicleta de gama baja de US$ 1.495 durante dos meses y dejar de fabricar máquinas Tread durante seis semanas, citando documentos internos.

El informe también dijo que la producción de Peloton’s Bike+, una bicicleta de gama alta que cuesta US$ 2.495, se detuvo en diciembre y no se reanudará hasta junio.

Foley dijo en su declaración que la compañía está “dimensionando la producción” en respuesta a las “curvas de demanda estacional”.

“Estamos reajustando nuestros niveles de producción para un crecimiento sostenible”, agregó.

Según los documentos internos que CNBC dice que vio, los ejecutivos de la compañía enfrentan una “reducción significativa” de la demanda de productos Peloton debido a sus altos precios y el aumento de la competencia.

CNN Business no ha visto los documentos.

La declaración de Foley también aludió a posibles recortes de empleos.

“En el pasado, dijimos que los despidos serían absolutamente la última palanca que esperaríamos usar”, dijo. “Sin embargo, ahora necesitamos evaluar la estructura de nuestra organización y el tamaño de nuestro equipo, con el mayor cuidado y compasión. Y todavía estamos en el proceso de considerar todas las opciones como parte de nuestros esfuerzos para hacer que nuestro negocio sea más flexible”.

Las acciones de Peloton (PTON) se hundieron casi un 24% el jueves según el informe de CNBC, su peor día en más de dos meses.

En su declaración, Foley dijo que las “filtraciones” de “información confidencial” han “conducido a una ráfaga de artículos especulativos en la prensa”. Dijo que la información obtenida por los medios era “incompleta, fuera de contexto y no refleja la estrategia de Peloton”, y agregó que la compañía identificó a un filtrador y está “avanzando con las acciones legales apropiadas”.

Peloton ha atribuido algunos de sus problemas a la inflación y los desafíos de la cadena de suministro. A partir del 31 de enero, los clientes deberán pagar US$ 250 por la entrega y configuración de la bicicleta de US$ 1.495 de Peloton, un servicio que la compañía incluía anteriormente en el precio. A los clientes que compren cintas de correr Peloton’s Tread se les cobrará una tarifa de US$ 350 por la entrega e instalación a partir de finales de este mes.

“Las continuas restricciones están elevando los costos”, dijo la compañía. Ese anuncio se produjo solo unos meses después de que Peloton redujera drásticamente el precio de su bicicleta estática original para el hogar para impulsar las ventas.

Las acciones de Peloton se vieron afectadas en 2021, perdiendo el 76% de su valor, después de dispararse en 2020. La compañía reveló en su informe de ganancias más reciente que las ventas de sus bicicletas estáticas y cintas de correr cayeron un 17%. Esas dos máquinas son el pan de cada día de la empresa y representan el 60% de su negocio.

Las acciones han bajado un 32% en el año. Peloton (PTON) reporta ganancias el 8 de febrero.

