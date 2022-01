Blinken anuncia que EE.UU. entregó respuestas por escrito a Rusia en medio de crisis por Ucrania

macamilarincon

(CNN) –– Estados Unidos entregó a Rusia sus respuestas escritas destinadas a disuadir una invasión de Moscú en Ucrania, anunció este miércoles el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.

La respuesta la entregó en persona el embajador estadounidense en Rusia, John Sullivan, al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. El documento escrito buscó abordar las preocupaciones que Moscú ha manifestado públicamente, explicó Blinken. De la misma manera, la respuesta señaló áreas en las que Estados Unidos ha dicho que ve potencial para el progreso con Rusia: control de armas, transparencia y estabilidad, según dijo el funcionario a periodistas en el Departamento de Estado.

Estados Unidos y sus aliados discuten desplegar más tropas en Europa del Este antes de cualquier invasión rusa a Ucrania

Blinken dijo que la respuesta de Estados Unidos a Rusia “establece un camino diplomático serio si Rusia lo elige”. Y añadió que espera tener una discusión de seguimiento con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, en los próximos días ahora que el documento ha sido recibido en Moscú.

“El documento que hemos entregado incluye las preocupaciones de Estados Unidos y nuestros aliados y socios sobre las acciones de Rusia que socavan la seguridad. También una evaluación pragmática y basada en principios de las preocupaciones que Rusia ha planteado, y nuestras propias propuestas para las áreas en las que podemos ser capaces de encontrar puntos en común”, dijo Blinken.

Blinken da pocos detalles sobre documento enviado a Rusia

Esto es lo que busca Putin con Ucrania y la OTAN, según experta 1:51

Blinken se negó a comentar los detalles que se presentaron a Moscú. Pero, dijo que la respuesta de Estados Unidos reiteró lo que este país y la OTAN han dicho públicamente: que mantendrán la “política de puertas abiertas” de la OTAN, rechazando las demandas de Moscú de que la organización se comprometa a nunca admitir a Ucrania.

“Dejamos claro que hay principios básicos que estamos comprometidos a mantener y defender. Incluida la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, y el derecho de los estados a elegir sus propios arreglos y alianzas de seguridad”, agregó.

ANÁLISIS | Conflicto Rusia-Ucrania: es el fin del orden mundial tal como lo conocemos

“No habrá cambios”, dijo Blinken sobre el apoyo de Estados Unidos y la OTAN a la política de puertas abiertas de la alianza.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo este martes que Estados Unidos había consultado de cerca con aliados y socios, incluida Ucrania, para elaborar la respuesta. Y en una sesión informativa del Departamento de Estado señaló que “no habrá sorpresas. No habrá sorpresas para la OTAN. Habrá no habrá sorpresas para nuestros aliados europeos. No habrá sorpresas para nuestros socios ucranianos”.

Insistencia en la diplomacia

La OTAN enviará su propia respuesta por escrito a Moscú. Ucrania también recibió una copia de las propuestas estadounidenses.

¿Qué exige Rusia para resolver la crisis con Ucrania? 2:07

El secretario indicó que el documento de EE.UU. se compartió con el Congreso y que informaría a los líderes de las cámaras posteriormente.

Blinken también dijo que Estados Unidos no publicará su documento “porque creemos que la diplomacia tiene la mejor oportunidad de tener éxito si brindamos espacio para conversaciones confidenciales”.

“Esperamos que Rusia tenga la misma opinión y tome en serio nuestra propuesta”, dijo Blinken. Y agregó que “no debería haber dudas sobre nuestra seriedad de propósito cuando se trata de diplomacia”.

Armas nucleares, aviones de combate y buques de guerra: cómo se comparan los arsenales de Estados Unidos y Rusia

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia confirmó que recibió la respuesta. “El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Alexander V. Grushko, recibió al embajador de Estados Unidos en Moscú, John Sullivan, a pedido suyo”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso en un comunicado.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.