¿Deberías esperar una vacuna de refuerzo específica para ómicron? Así responde una médica

macamilarincon

(CNN) — Pfizer y BioNTech anunciaron el martes que comenzaron un ensayo clínico para una vacuna específica contra la variante ómicron del coronavirus. Y Moderna reveló el miércoles que entró en la fase 2 de su propio estudio también para una vacuna específica contra esa variación del virus, que es, por mucho, la dominante en Estados Unidos en este momento.

ANÁLISIS | Cómo la variante ómicron encendió nuevas batallas y cambió la política de la pandemia

Alrededor del 50% de los estadounidenses elegibles han recibido una vacuna de refuerzo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés). Pero, las noticias sobre Pfizer y Moderna podrían plantear dudas de todos modos. Aquellos que aún no se han vacunado, ¿deberían esperar hasta que haya una vacuna específica contra ómicron? ¿Qué pasa si alguien ya tuvo covid-19 durante el aumento por ómicron, aún necesita una dosis de refuerzo? ¿Y qué significa esto para las personas que ya recibieron un refuerzo? ¿O para aquellas que recibieron la vacuna Johnson & Johnson de una dosis y luego recibieron una dosis de otro tipo?

Para las respuestas a estas y otras preguntas, hablé con la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN. Wen es médica de urgencias y profesora de política y gestión de la salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de “Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health”.

¿Deberían las personas esperar hasta que haya una vacuna específica contra ómicron para su dosis de refuerzo?

Dra. Leana Wen: No, no deberían. Todas las personas elegibles para recibir un refuerzo deben obtenerla ahora.

Aquí hay dos razones clave para eso. Primero, hay evidencia creciente de que se necesita una tercera dosis de Pfizer o Moderna o una segunda vacuna después de Johnson & Johnson para mantener una protección fuerte contra covid-19. La semana pasada, tres grandes estudios nuevos de los CDC encontraron que los refuerzos protegen contra enfermedades graves y reducen la probabilidad de contraer coronavirus.

Biden: Los no vacunados están muriendo por covid-19 5:48

Durante un período en diciembre y enero, cuando ómicron fue dominante, una investigación descubrió que recibir una dosis de refuerzo fue 90% efectivo para prevenir la hospitalización, en comparación con el 57% de efectividad observada en personas vacunadas que no tenían la tercera dosis y cuya segunda dosis fue hace más de seis meses. Otro estudio que analizó más de 13.000 casos de ómicron encontró que la probabilidad de desarrollar una infección sintomática era un 66% menor en los participantes con tres dosis en comparación a los de dos.

En segundo lugar, las vacunas específicas contra ómicron aún se encuentran en ensayos clínicos. Los estudios tardarán meses en completarse. Todavía no sabemos los resultados del ensayo y si estas vacunas específicas de variantes serán mejores que las vacunas originales. Incluso, si las terminan autorizando, faltan todavía meses a partir de ahora, y con los casos de ómicron en aumento las personas no deberían retrasar sus vacunas de refuerzo.

Si eres un adulto y ya pasaron por lo menos cinco meses después de tu segunda dosis de Pfizer o Moderna, o dos meses después de la única dosis de Johnson & Johnson, debes recibir un refuerzo. También se recomienda que los adolescentes mayores de 12 años obtengan una tercera dosis de la vacuna Pfizer si han pasado al menos cinco meses desde la segunda dosis (solo la vacuna Pfizer/BioNtech está autorizada para adolescentes de 12 a 17 años).

La dosis de refuerzo, ¿requisito laboral en EE.UU.? 1:19

Si alguien recibe su refuerzo tradicional ahora, ¿eso significa que no podrá obtener la vacuna específica contra ómicron más adelante?

No. Uno de los grupos que Pfizer estudia incluye a personas que recibieron tres dosis y ahora están recibiendo una cuarta dosis de la vacuna específica de ómicron. La empresa estudiará el efecto de esta cuarta dosis. Puede ser que no se necesite una cuarta inyección porque el refuerzo inicial continúa brindando una muy buena protección. Pero si el refuerzo específico de la variante, además de la tercera dosis, es algo que agrega mucha más protección, la recomendación bien puede ser que las personas lo reciban en el futuro.

¿Qué pasa si alguien acaba de contagiarse con ómicron? ¿Deberían aún así ir por su refuerzo regular ahora?

La mayoría de las personas no saben qué variante de covid-19 tuvieron cuando se contagiaron. Pero, dado que ómicron ahora constituye más del 99% de las nuevas infecciones, si contrajeron coronavirus recientemente probablemente fue ómicron.

Las personas que están vacunadas y también se han recuperado de la infección parecen tener un grado muy alto de protección inmunológica. Sin embargo, la inmunidad de la recuperación es variable. Alguien que se enfermó gravemente puede tener una respuesta de anticuerpos más fuerte en comparación con alguien que tuvo una infección asintomática, y no sabemos cuánto dura esa inmunidad.

Es por eso que todavía se recomiendan refuerzos para personas que han tenido covid-19. Pueden recibir un refuerzo tan pronto como finalice su período de aislamiento, siempre que ya no tengan fiebre y sus síntomas estén mejorando.

La cuarta dosis de la vacuna aumenta los anticuerpos, dicen investigadores, pero probablemente no lo suficiente como para prevenir las infecciones posvacunación por ómicron

¿Cuánto dura la dosis refuerzo? ¿Crees que necesitaremos otra vacuna de refuerzo pronto?

No lo sabemos. Un nuevo estudio preliminar de la Universidad de Texas, en línea pero aún no revisado por pares, encontró que los anticuerpos contra ómicron se mantienen fuertes cuatro meses después de la dosis de refuerzo. También hay otros componentes de la respuesta inmunitaria, las células T y las células B, que pueden permanecer fuertes durante meses. Pero aún no sabemos cuándo puede disminuir la inmunidad después de tres inyecciones. Esto es algo que los investigadores vigilarán con mucho cuidado. Mientras tanto, la evidencia es muy clara de que las personas necesitan recibir esa dosis de refuerzo.

¿Qué pasa con las personas que inicialmente recibieron la vacuna de Johnson & Johnson y luego recibieron su refuerzo? ¿Necesitan una tercera dosis?

Soy una de estas personas. Inicialmente recibí la vacuna de Johnson & Johnson de una dosis en un ensayo clínico y luego decidí “mezclar y combinar” y obtuve un refuerzo de Pfizer.

No creo que aquellos de nosotros que hemos recibido una segunda dosis de cualquiera de las vacunas (Pfizer, Moderna o J&J) después de la dosis inicial de J&J necesitemos recibir una tercera dosis en este momento. Un estudio de Sudáfrica encontró que una segunda dosis de J&J fue 85 % efectiva contra la hospitalización durante un período en que ómicron circulaba, en comparación con el 63% después de una dosis. Otro estudio en pacientes reales del Reino Unido analizó la vacuna AstraZeneca, que es similar a J&J.

Descubrió que mientras dos dosis de AstraZeneca brindaron poca protección contra ómicron, un refuerzo de Pfizer después de AstraZeneca resultó en una protección del 71 % contra la enfermedad sintomática. Este fue un nivel de protección similar al de quienes recibieron tres dosis de la vacuna de Pfizer.

Por el momento, la recomendación es que los estadounidenses que recibimos J&J inicialmente estamos bien con una segunda dosis de cualquiera de las tres vacunas autorizadas. No planeo recibir una tercera dosis de vacuna en el corto plazo. Sin embargo, creo que ha habido una sensación de que la guía de salud federal se ha retrasado para los beneficiarios de J&J. Y espero que no haya una demora en avisarnos si la investigación revela que se necesita una tercera dosis.

La cuarta dosis de la vacuna aumenta los anticuerpos, dicen investigadores, pero probablemente no lo suficiente como para prevenir las infecciones posvacunación por ómicron

¿Crees que el desarrollo de vacunas específicas de ómicron ayudará a acelerar el final de la pandemia?

Soy optimista, en general, sobre el final de la pandemia de covid-19. No es que el covid-19 vaya a desaparecer, es algo que seguramente estará con nosotros en el futuro previsible, pero tenemos muchas más herramientas que nos permitirán coexistir con el virus para que no domine nuestras vidas.

Desarrollar nuevas vacunas será una parte clave para vivir con covid-19. Espero que haya más investigación sobre vacunas que se dirijan ampliamente a los coronavirus, de modo que si surgen nuevas mutaciones, no necesitemos seguir jugando a cazarlo.

Dicho esto, creo que es bueno que las empresas estén desarrollando vacunas específicas de variante, especialmente si terminan brindando una protección mejor y más sólida. Una vez más, sin embargo, no sabremos si ese es el caso durante meses, y las personas realmente no deberían esperar para recibir sus refuerzos ahora.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.