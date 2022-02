Una manera fácil de volver a moverse, según la ciencia

Sol Amaya

(CNN) — El rastreador de ejercicios en tu teléfono o muñeca puede estar haciendo más que solo monitorear tus pasos: podría mejorarlos un poco.

El ejercicio de monitoreo aumentó esa actividad entre los más de 16.000 participantes en un estudio publicado la semana pasada.

Los investigadores analizaron los datos de 121 ensayos de control aleatorios y 141 comparaciones de estudios para encontrar qué impacto tenían los monitores de ejercicio, como los que se encuentran en las aplicaciones de teléfonos y Fitbits, en la actividad física diaria, la actividad física moderada y vigorosa y el tiempo sedentario, según el estudio.

El uso de aplicaciones de acondicionamiento físico aumentó la actividad física diaria en un equivalente de 1235 pasos al día, y la actividad física moderada y vigorosa en 48,5 minutos a la semana, mostró la investigación. El impacto en el tiempo sedentario fue insignificante, según el estudio.

“Las personas que usan monitores de actividad y dispositivos portátiles son más activas que las personas que no lo hacen”, dijo Rasmus Tolstrup Larsen, investigador del departamento de salud pública de la Universidad de Copenhague.

“Estos efectos son muy relevantes en términos de salud y riesgo de enfermedades, especialmente entre las personas que solo son moderadamente activas o que no cumplen con las pautas actuales de actividad física”, dijo por correo electrónico. Larsen también es consultor de gestión en IQVIA Healthcare.

La eficacia de los monitores de actividad física ha sido una pregunta comúnmente investigada desde que salieron al mercado, pero este estudio es el más completo hasta la fecha, dijo Larsen.

Y surge cuando muchas personas buscan volver a moverse durante una pandemia que ha creado condiciones que fomentan un comportamiento más sedentario.

“En una época posterior al covid, la necesidad de centrarse en el cambio de comportamiento en relación con la actividad física y la inactividad es más urgente que nunca”, dijo Larsen por correo electrónico. “Los monitores de actividad física modernos (dispositivos portátiles, relojes inteligentes o rastreadores de actividad física) tienen el potencial de usarse como facilitadores para el cambio de comportamiento, brindando retroalimentación directa sobre la actividad al usuario”.

Si bien el estudio es “cuidadoso y útil”, plantea más preguntas, dijo el Dr. David Asch, profesor de medicina en la Escuela de Medicina Perelman y la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania y director ejecutivo del Centro para la Innovación en el Cuidado de la Salud . Dijo que también le hubiera gustado ver un análisis de cómo los diferentes ensayos que examinó el estudio usaron recompensas e incentivos.

Cómo usar mejor los monitores de ejercicios

Si espera que 2022 sea un año más activo que los anteriores, Larsen recomendó buscar un dispositivo de monitoreo, o usar los que están disponibles en su teléfono inteligente.

“Los dispositivos son baratos, simples e innovadores. Ahora podemos decir con seguridad que están motivando de manera efectiva a las personas para que realicen más actividades de manera segura”, agregó Larsen.

Pero un monitor de actividad por sí solo puede no ser tu mejor apuesta para el éxito, dijo el Dr. Mitesh Patel, profesor asociado de medicina en la Universidad de Pensilvania y vicepresidente de transformación clínica en Ascension, un sistema privado de atención médica.

“Cambiar el comportamiento siempre es difícil”, dijo Patel, que no participó en el estudio. “Usar un monitor de actividad, como los que están disponibles en los teléfonos inteligentes y otros dispositivos, puede ser una parte importante de los esfuerzos para aumentar la actividad física”.

Otra investigación en el campo sugiere que funcionan incluso mejor cuando se combinan con programas destinados a cambiar el comportamiento, como agregar elementos que hagan que el comportamiento se parezca más a un juego o aprovechar los incentivos financieros o sociales, dijo Patel.

Lo que estas aplicaciones de seguimiento agregan es un nivel de responsabilidad personal, dijo Dana Santas, colaboradora de acondicionamiento físico de CNN y entrenadora de mente y cuerpo para atletas profesionales.

Ni siquiera tiene que ser electrónico, agregó. El uso de un cuaderno o cualquier recordatorio físico tiende a encarnar nuestra conciencia.

Y un poco de competencia contigo mismo nunca está de más, dijo Santas.

“Cuando mi Apple Watch me envía un mensaje que dice: ‘Aún puedes lograrlo’, me motiva a hacer que suceda lo que mi reloj me dice que aún no he hecho, como alcanzar los 10.000 pasos o pasar más tiempo de pie”, dijo Santas.

Establecer metas, agregar incentivos y agregar algo de responsabilidad con un rastreador de actividad física puede ser lo que se necesita para que te muevas nuevamente, acordaron los expertos.

