Nominaciones a los Razzie 2022: ‘Diana the Musical’, Jared Leto y Bruce Willis en la lista

(CNN) — Esto es lo mejor de lo peor del cine de 2021. Las nominaciones a los 42º Premio Razzie se anunciaron el lunes e incluyeron un tributo musical a la fallecida princesa Diana, Jared Leto en “House of Gucci”, la película “Karen” y una categoría especial para Bruce Willis.

“Diana the Musical” de Netflix encabezó la lista con nueve nominaciones, incluyendo peor película, peor director y todas las categorías de actuación.

Le siguió el thriller “Karen” que obtuvo cinco nominaciones.

Este año se agregó una categoría especial para Bruce Willis, favorito de los Razzies.

“Peor actuación de Bruce Willis en una película de 2021” destaca ocho de sus papeles.

Las nominaciones a los Golden Raspberry Awards (el nombre formal de los Razzie) son decididas por 1.128 miembros votantes de 49 estados de EE.UU. y más de dos docenas de países extranjeros que emitieron sus votos en línea para 2021, seleccionando a los cinco principales contendientes en cada una de las nueve categorías.

Según la tradición, los “ganadores” se anunciarán el 26 de marzo, un día antes de los Oscar.

Los nominados son los siguientes:

PEOR PELÍCULA

Una escena de “Diana: The Musical” en Netflix.

“Diana the Musical” (The Netflix Version)

“Infinite”

“Karen”

“Space Jam: A New Legacy”

“The Woman in the Window”

PEOR ACTOR

Scott Eastwood / “Dangerous”

Roe Hartrampf / “Diana the Musical”

LeBron James / “Space Jam: A New Legacy”

Ben Platt / “Dear Evan Hansen”

Mark Wahlberg / “Infinite”

PEOR ACTRIZ

Amy Adams / “The Woman in the Window”

Jeanna de Waal / “Diana the Musical”

Megan Fox / “Midnight in the Switchgrass”

Taryn Manning / “Karen”

Ruby Rose / “Vanquish”

PEOR ACTRIZ DE REPARTO

Amy Adams / “Dear Evan Hansen”

Sophie Cookson / “Infinite”

Erin Davie / “Diana the Musical”

Judy Kaye (como Queen Elizabeth y Barbara Cartland) / “Diana the Musical”

Taryn Manning / “Every Last One of Them”

PEOR ACTOR DE REPARTO

Ben Affleck / “The Last Duel”

Nick Cannon / “The Misfits”

Mel Gibson / “Dangerous”

Gareth Keegan / “Diana the Musical”

Jared Leto / “House of Gucci”

PEOR ACTUACIÓN de BRUCE WILLIS en una PELÍCULA de 2021

(Categoría especial)

Bruce Willis / “American Siege”

Bruce Willis / “Apex”

Bruce Willis / “Cosmic Sin”

Bruce Willis / “Deadlock”

Bruce Willis / “Fortress”

Bruce Willis / “Midnight in the Switchgrass”

Bruce Willis / “Out of Death”

Bruce Willis / “Survive the Game”

PEOR PAREJA EN PANTALLA

Cualquier miembro del elenco torpe y cualquier letra (o coreografía) poco convincente

Número musical / “Diana the Musical”

LeBron James y cualquier personaje de dibujos animados de Warner (o producto de Time-Warner) que él regatee / “Space Jam: A New Legacy”

Jared Leto y su cara de látex de 17 libras, su ropa geek o su acento ridículo / “House of Gucci”

Ben Platt y cualquier otro personaje que actúe con normalidad con Platt cantando las 24 horas al día, 7 días a la semana / “Dear Evan Hansen”

Tom & Jerry (también conocidos como Itchy & Scratchy) / “Tom & Jerry the Movie”

PEOR REMAKE, COPIA o SECUELA

“Karen” (Remake involuntario de Cruella deVil)

“Space Jam: A New Legacy”

“Tom & Jerry the Movie”

“Twist” (Remake de rap de Oliver Twist)

“La mujer en la ventana” (copia de “Rear Window”)

PEOR DIRECTOR

Christopher Ashley / “Diana the Musical”

Stephen Chbosky / “Dear Evan Hansen”

“Coke” Daniels / “Karen”

Renny Harlin / “The Misfits”

Joe Wright / “The Woman in the Window”

PEOR GUIÓN

“Diana the Musical” / Guión de Joe DiPietro, Música y letra de DiPietro y David Bryan

“Karen” / Escrita por “Coke” Daniels

“The Misfits” / Guión de Kurt Wimmer y Robert Henny, Historia en pantalla de Henny

“Twist” / Escrita por John Wrathall y Sally Collett, material adicional de Matthew Parkhill, Michael Lindley, Tom Grass y Kevin Lehane de una “Idea original” de David y Keith Lynch y Simon Thomas

“The Woman in the Window” / Guión de Tracy Letts, a partir de la novela de AJ Finn

