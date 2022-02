Una historia de amor que comenzó en San Valentín en el Himalaya

Alexandra Ferguson

(CNN) — Era el día de San Valentín de 1996 cuando Lee Green entró en un albergue de montaña en Nepal, rodeado por el Himalaya nevado, y se encontró con Mandy Halse por primera vez.

Green y Halse estaban a miles de kilómetros de sus respectivos hogares en Inglaterra y Nueva Zelandia. Ambos eran mochileros veinteañeros decididos a ver lo más que pudieran del mundo. Se encontraron en Nepal por una serie de coincidencias.

Cuando Green entró en la casa de té nepalí, el escenario estaba preparado para un encuentro memorable.

Pero el 14 de febrero no hubo chispas entre los dos viajeros.

Dos semanas más tarde, la historia era diferente, una que aún continúa 26 años después.

Un encuentro en Ghorepani

Aquí está Mandy Halse en Nepal la mañana del 14 de febrero de 1996.Crédito: Kirsty Bloom

Para Halse, Nepal fue una escala espontánea en el camino de Auckland al Reino Unido, donde iba a visitar a un viejo amigo. Había estado explorando Tailandia y Malasia, y un agente de viajes le había recomendado hacer una pausa en su viaje con una parada en Nepal.

Tras conocer las rutas de senderismo de Nepal, conoció a una británica, Kirsty, mientras hacía fila para obtener un permiso para recorrer el Circuito del Annapurna. Ambas decidieron unir sus fuerzas para emprender la ruta, que serpentea por las montañas centrales de Nepal, contemplando pueblos pintorescos y vistas increíbles por el camino.

Halse, que no tenía ni idea de lo que le esperaba, quedó impresionada por el espectacular paisaje, sobre todo cuando ella y sus compañeros de excursión llegaron al pueblo de Ghorepani, donde acamparon en una “casa de té” de montaña.

“Era el escenario más hermoso”, cuenta Halse hoy a CNN Travel.

Estaba sentada en la zona común del albergue con su nueva amiga Kirsty y otros mochileros cuando entró Lee Green.

Green, un cartero de la ciudad inglesa de Coventry, estaba viajando por Nepal en un descanso profesional con su colega y buen amigo Murray. En un principio, los dos hombres tenían la intención de aprovechar su año sabático para embarcarse en un viaje en bicicleta desde el Reino Unido hasta la India, pero abandonaron el plan tras recorrer 320 kilómetros, al darse cuenta de que navegar por el norte de Europa en invierno en bicicleta iba a tomarles demasiado tiempo.

En cambio, acabaron volando a la India, haciendo senderismo por el norte del país, antes de llegar a Nepal.

Los dos amigos llegaron a la ciudad de Pokhara y comenzaron el camino de senderismo de Annapurna. Al igual que Halse, se hicieron amigos de otros viajeros en la ruta.

“Hay un camino que une a cada pueblo, así que la mayoría de la gente que hace senderismo tiende a coincidir, a encontrarse con los demás en las casas de té, a lo largo del camino”, cuenta Green a CNN Travel today.

Cuando el grupo de Green entró en la casa de té, fue recibido calurosamente por Halse y los demás viajeros. Los mochileros acabaron charlando durante toda la noche, jugando a las cartas a la luz de las velas.

“Fue muy agradable, muy relajado”, dice Halse. “La casa de té era preciosa”.

Los extraños que se enamoraron cuando se desvió su vuelo por el 11S

Los viajeros pasaron allí un par de días, antes de continuar en grupo la siguiente etapa del viaje.

Halse y Green se mostraron amistosos en sus primeros días de excursión, pero no tuvieron muchas oportunidades de charlar en privado.

“Al principio no hablábamos mucho, ya que ambos éramos muy callados, y caminábamos en diferentes partes del grupo: yo en el centro con Murray, y Lee en la parte de atrás con Kirsty”, dice Halse.

Una conexión creciente

1 de 14 | Encuentro en San Valentín: la viajera neozelandesa Mandy Halse y el mochilero británico Lee Green se conocieron por casualidad en Nepal el 14 de febrero de 1996. Aquí están haciendo senderismo en la montaña de Kongde Ri. Crédito: Kirsty Bloom 2 de 14 | Conexión a fuego lento: aquí está Halse la mañana del 14 de febrero de 1996. Dice que no hubo chispas el primer día, pero que su conexión con Green fue creciendo a medida que caminaban juntos por el Himalaya. Crédito: Kirsty Bloom 3 de 14 | Caminando por el Himalaya: a Green (segundo por la izquierda) y Halse (tercera por la derecha) se les unió en el circuito del Annapurna de Nepal un grupo de otros mochileros que conocieron por el camino. Aquí está el grupo en el valle de Kali Gandaki el 20 de febrero de 1996. Crédito: Kirsty Bloom 4 de 14 | Unas vistas increíbles: los mochileros estaban asombrados por el espectacular paisaje. Aquí está el grupo cerca del valle de Muktinath en febrero de 1996. Crédito: Kirsty Bloom 5 de 14 | Un romance en crecimiento: “Nos habíamos hecho muy buenos amigos, y mientras caminábamos empecé a sentir la vibra, el cosquilleo”, dice Halse sobre su creciente conexión con Green. Aquí están los dos en abril de 1996 en la ciudad de Namche Bazaar. Crédito: Kirsty Bloom 6 de 14 | Cartas desde las montañas: Halse y Green se separaron durante un tiempo cuando ella perdió su pasaporte. Mientras esperaban a reunirse, se escribieron notas y consiguieron que otros viajeros se l as entregaran por los caminos de montaña de Nepal. Crédito: Lee y Mandy/Frugal Travellers 7 de 14 | Metas en común: Halse y Green se dieron cuenta de que tenían mucho en común. “Los dos queríamos viajar, estábamos dispuestos a trabajar duro y ahorrar dinero, y a conseguir nuestros objetivos de viaje, que es lo que ambos queríamos hacer”, dice Green. “Nos dimos cuenta de que sería muy bonito hacerlo juntos”. Aquí están caminando al campo base del Everest. Crédito: Lee & Mandy/Frugal Travellers 8 de 14 | Explorando la India: cuando terminaron su viaje de senderismo por Nepal, Halse y Green viajaron juntos durante seis semanas por la India. Aquí están en el Taj Mahal. Crédito: Lee & Mandy/Frugal Travellers 9 de 14 | Dúo de viaje: de vuelta a sus respectivos hogares, Nueva Zelandia y Reino Unido, Halse y Green se distanciaron durante un tiempo antes de reunirse en el Reino Unido a finales de 1996. Al año siguiente, se embarcaron en otros seis meses de viaje juntos. Aquí están a punto de volar a Fiji desde Auckland. Crédito: Lee y Mandy/Frugal Travellers 10 de 14 | Explorando Sydney: a partir de ahí, Halse y Green adoptaron la rutina de viajar. “La mitad del tiempo la hemos pasado trabajando en Australia, Nueva Zelandia e Inglaterra, y la otra mitad la hemos pasado de mochileros, simplemente siguiendo nuestro sueño y viendo el mundo”, explica Green. Aquí están en Sydney, Australia, en 1997. Crédito: Lee y Mandy/Frugal Travellers 11 de 14 | Viajando por Tailandia: la pareja ha explorado destinos de todo el mundo, incluida Tailandia, que visitaron en 1999. Crédito: Lee & Mandy/Frugal Travellers 12 de 14 | Volver a Nepal: Halse y Green dicen que años de ahorro les permitieron jubilarse en 2017, cuando tenían unos 40 años. Su primer viaje después de la jubilación fue a Nepal, para seguir los pasos de su juventud. Aquí están en el paso de Thorong La, en Nepal, en 2017. Crédito: Lee y Mandy/Frugal Travellers 13 de 14 | Campo base del Everest: “Sigue siendo mi país favorito del mundo, creo, de todos los lugares en los que he estado”, dice Green sobre Nepal. “No sé si es porque allí conocí a Mandy y ahí cambió mi vida”. Aquí está la pareja en 2017 en el campo base del Everest. Crédito: Lee y Mandy/Frugal Travellers 14 de 14 | Un encuentro dr suerte: Halse y Green siguen disfrutando de los viajes juntos, aquí están en 2018 en Tayikistán. “Sinceramente, creo que estaba predestinado, así que estaba destinado a ser”, dice Halse sobre su relación. Crédito: Lee y Mandy/Frugal Travellers

Cuando los viajeros llegaron al paso de montaña de Thorung La, de 5.400 metros de altura, del circuito del Annapurna, se encontraron con el camino bloqueado por la fuerte nieve, lo que les obligó a dar la vuelta.

Algunos de los miembros del grupo decidieron abandonar en ese momento y regresar, en avión, a la ciudad de Pokhara, la puerta de entrada al circuito. Halse y Green, junto con sus amigos Murray y Kirsty, decidieron hacer todo el camino de vuelta a pie, los cuatro solos.

Así empezaron otras dos semanas de caminata, y fue en este periodo cuando Halse y Green empezaron a acercarse.

“Nos habíamos hecho muy buenos amigos, y mientras caminábamos empecé a sentir la vibra, ese cosquilleo”, dice Halse.

Cuando el grupo llegó a Tatopani, justo al final del camino desde su punto de encuentro original en Ghorepani, el clima más templado de la ciudad y las hermosas aguas termales fueron un cambio bienvenido a las nieves de las que acababan de salir.

“Hay naranjas y limones por todas partes, cítricos, es como un pequeño jardín del Edén. Es un lugar genial para relajarse y descansar después de la dura caminata”, dice Green.

Durante los días siguientes, Green y Halse se acercaron aún más en las aguas termales. Recuerdan haber trenzado sus cabellos y haber hablado de sus aventuras anteriores, de sus vidas en casa y de sus planes de viaje.

“Pronto nos dimos cuenta de que éramos muy parecidos”, dice Halse.

“Los dos queríamos viajar, estábamos dispuestos a trabajar duro y ahorrar dinero, y a conseguir nuestros objetivos de viaje, que es lo que las dos queríamos hacer”, añade Green. “Nos dimos cuenta de que sería muy bonito hacerlo juntos”.

Compartieron su primer beso el 29 de febrero de 1996, un año bisiesto. A partir de ese día, fueron inseparables.

Conoce la historia de esta pareja que se enamoró en la Antártida

Pero mientras se dejaban llevar por su nuevo romance, los dos seguían siendo muy conscientes de que las aventuras de viaje no siempre duran, así que Green y Halse se centraron en disfrutar del momento. Decidieron, junto con Kirsty y Murray, prolongar su estancia en Nepal y embarcarse en una caminata al Everest.

El único problema era que Halse había perdido su pasaporte. Antes de seguir adelante, tenía que ir a Katmandú para conseguir nuevos documentos.

Así que la pareja se despidió, con la esperanza de que solo fuera una breve separación, mientras Green y Murray seguían adelante.

Un par de días después, parecía que el pasaporte de Halse llegaría antes de lo esperado. Sin Internet ni teléfonos celulares para transmitir la noticia, Halse escribió una nota a mano para poner al día a Green, haciéndole saber que le pisaría los talones en poco tiempo.

Nota en mano, Halse subió al autobús que se dirigía al sendero del Everest, y preguntó si alguien que se dirigiera hacia allí podría buscar a los dos hombres y transmitir el mensaje. Incluyó una descripción de Green y Murray en el reverso de la nota.

Esta es una de las notas que Halse pasó por el sendero para Green.Crédito: Lee & Mandy/Frugal Travellers

Hizo lo mismo al día siguiente, y al siguiente, y en poco tiempo, Halse tenía su nuevo pasaporte y ella y Kirsty estaban de camino a Namche Bazaar, la puerta del Everest, con la esperanza de alcanzar a los dos carteros.

Las notas llegaron hasta Green y Murray.

“Cuando nos acercamos más y más a Namche Bazaar, de repente la gente empezó a acercarse a nosotros en el camino con estas notas, y decían: ‘Oh, tenemos una nota para ustedes’, ya sabes, en medio de las montañas de Nepal”, recuerda Green. “Abrimos la nota y era de Mandy”.

Los dos hombres no podían creerlo.

“Cada vez más gente empezó a darnos estas notas”, dice Green. “Así que les contestamos algunas”.

Pasaron estas respuestas a los excursionistas que caminaban en sentido contrario, describiendo a Halse y Kirsty, y esperando que las notas llegaran a las dos mujeres con éxito.

Aquí están Halse y Green en camino al Campo Base del Everest.Crédito: Lee & Mandy/Frugal Travellers

Mientras tanto, Halse y Kirsty caminaban tan rápido como podían para alcanzarlos, tanto que acabaron rebasando a Green y Murray.

Finalmente, el grupo se reunió en el pequeño pueblo de Jorsale, entre la entrada al Parque Nacional de Sagarmatha y Namche Bazaar.

Desde allí, se dirigieron al pico Gokyo Ri, de 5.357 metros, porque Kirsty había leído que la vista del Everest era más impresionante y que el camino no tenía tantos excursionistas. Resultó ser uno de los mejores momentos del viaje.

“Caminábamos sobre un lago helado, que si lo hubiera pensado, creo que me habría asustado, pero la nieve nos llegaba a los muslos”, dice Green.

¿Cómo encontrar la pareja ideal? Psicóloga te explica cómo

Seis semanas en la India

Halse y Green siguieron juntos desde Nepal hasta la India, aquí están en el Taj Mahal.Crédito: Lee & Mandy/Frugal Travellers

Cuando regresaron a Katmandú a finales de abril, Halse y Green estaban seguros de que su conexión era algo más que un romance fugaz de vacaciones.

“Nos dimos cuenta de que queríamos estar juntos”, dice Green.

Después de que Murray decidiera volar de vuelta a casa en el Reino Unido y Kirsty se fuera a su siguiente aventura, Green y Halse se quedaron solos por primera vez.

Ambos tenían seis semanas antes de volar al Reino Unido, Halse para visitar a su amiga en un viaje que ya tenía planeado, y Green para volver al trabajo, así que decidieron ocupar ese tiempo con un viaje por la India.

Viajaron sobre todo en tren, pasando los largos trayectos mirando por la ventana y charlando entre ellos y con sus compañeros de viaje.

Se reunieron con Kirsty en el estado de Kerala, al sur de la India, y de nuevo en Agra para visitar el Taj Mahal. El trío viajó a Nueva Delhi, antes de que Kirsty volviera a separarse.

Fueron seis semanas increíbles para Halse y Green, pero también atravesaron juntos algunos momentos difíciles, como cuando, hacia el final de su viaje, enfermaron. Pero se apoyaron mutuamente en esos altibajos, y terminaron el viaje más fuertes de lo que habían empezado.

“Puedes saber si eres compatible con alguien si tienes que pasar por momentos difíciles juntos, y nosotros pasamos por algunas experiencias de viaje difíciles en la India, y salimos muy bien parados”, dice Green.

Casualmente, la amiga a la que Halse iba a visitar en el Reino Unido vivía en Birmingham, que estaba a solo 30 minutos de donde vivía Green en Coventry.

“Esto fue lo más sorprendente: dos personas del otro lado del mundo se encontraron a mitad de camino, y estaban yendo en la misma dirección y dirigiéndose al mismo lugar”, dice Green.

Cuando Green llegó a casa, dejó la mochila, fue a ver a sus padres y les dijo que al día siguiente iría a Birmingham a ver a Halse.

“Conocí a una chica neozelandesa. Me gusta bastante y está al final de la carretera”, recuerda que dijo.

Green había enviado a su familia postales de sus viajes, pero no había mencionado que había conocido a una chica. Halse, por su parte, había escrito largas cartas a su hermana en las que describía su encuentro fortuito con Green.

“Se lo conté todo a mi hermana”, recuerda Halse.

Su hermana aún conserva la carta de 11 páginas que Halse le escribió desde Nepal, en la que describía con detalle lo que sentía por Green.

“Lee y yo desarrollamos lentamente una relación maravillosa”, escribió Halse el 16 de marzo de 1996. “Nunca había experimentado algo así”.

Romance a distancia

Halse se quedó en el Reino Unido durante los siguientes meses. Green volvió a trabajar, pero siguieron viéndose siempre que podían.

Era la primera vez que Halse estaba en el Reino Unido, y quería ver los lugares de interés. Los dos recuerdan haber recorrido parte del sendero de la costa suroeste de Inglaterra, desde Newquay hasta Penzance. También visitaron ciudades como York, Oxford, Blackpool y Londres.

Después, Halse tuvo que regresar a Australia para asistir a la boda de su hermano y de regreso a Nueva Zelandia donde sus abuelos celebraban su 60º aniversario de boda.

Halse quedó en reunirse con Green en Nueva Zelandia dentro de seis meses. Green había negociado otro año sabático con sus empleadores, por lo que la pareja planeó un segundo viaje juntos.

Mientras tanto, se enfrentaron a una relación a larga distancia.

“Creo que acumulamos US$ 1.000 en llamadas telefónicas”, dice Halse sobre este periodo. “Nos escribimos, nos escribimos aerogramas”. De vuelta a Auckland, Halse se dedicó a trabajar. Extrañaba a Green, pero le preocupaba que a él le resultara aún más difícil la separación.

“Lee estaba melancólico, trabajaba horas locas en la Oficina de Correos”, dice Halse. “Parecía más y más deprimido a medida que pasaba el tiempo”.

“Decidí ‘a la m***da’. Discutimos las cosas y decidí volar de vuelta al Reino Unido para pasar cuatro meses con Lee y luego empezar a viajar juntos desde allí”.

Halse llegó al Reino Unido el día de Navidad de 1996. Green la esperaba en el aeropuerto.

“Acababa de llegar de Nueva Zelandia y todo el mundo estaba bronceado y, como era diciembre, Lee estaba pálido y tenía un aspecto muy diferente”, dice Halse.

“Al principio fue un poco impresionante. Pero luego nos subimos al autobús, volvimos y estuvimos juntos en Coventry durante cuatro meses”.

Fue una oportunidad para que Halse conociera a la familia de Green, que la acogió con entusiasmo. Y cuando esos cuatro meses llegaron a su fin, Halse y Green volaron a Nueva Zelandia, antes de viajar juntos por América Central y del Sur durante los seis meses siguientes.

Ellos se conocieron una mañana de Navidad en un tren… Ahora llevan 10 años juntos

Toda una vida de viajes

A partir de ahí, Halse y Green iniciaron un patrón que continuaría durante muchos años.

“La mitad del tiempo la hemos pasado trabajando en Australia, Nueva Zelandia e Inglaterra, y la otra mitad la hemos pasado de mochileros, simplemente siguiendo nuestro sueño y viendo el mundo”, explica Green.

Halse y Green estuvieron de acuerdo desde el principio: no querían establecerse, no querían tener hijos y no estaban interesados en una boda.

Pero como son una pareja internacional con un pie en ambos lados del globo, después de unos años juntos decidieron que el matrimonio facilitaría la vida entre dos continentes.

Se casaron en Nueva Zelandia en agosto de 2001, y la familia de Green voló desde el Reino Unido para las celebraciones. La pareja se casó en el patio trasero de la madre de Halse.

“Preparamos la comida y la bebida en el garaje doble, luego varios miembros de la familia tocaron la guitarra y nos sentamos a cantar hasta la madrugada”, recuerda Halse. “Fue un día estupendo, y definitivamente no fue una boda convencional”.

La pareja en Tailandia en 1999.Crédito: Lee & Mandy/Frugal Travellers

La pareja también se comprometió desde el principio a vivir de forma frugal y a priorizar el gasto en viajes.

Dicen que los años evitando derrochar les permitieron jubilarse en 2017, en sus 40.

“Calculamos que si vivimos con un presupuesto de entre US$ 20 y US$ 25 al día, podemos viajar indefinidamente”, dice Halse.

Después de la jubilación, uno de los primeros puntos de su agenda de viajes fue volver a Nepal, poco más de 20 años después de haberse conocido allí.

En esta ocasión, Halse y Green completaron el Circuito del Annapurna, y también caminaron hasta el Campo Base del Everest, sin porteadores ni guías.

Los dos dicen que Nepal ha cambiado en las dos décadas transcurridas desde su primer encuentro, pero que es increíble estar de vuelta. La pareja volvió a algunas de las casas de té en las que se alojaron en aquel primer viaje, e incluso se reencontraron con la gente local que habían conocido la primera vez.

“Creo que sigue siendo mi país favorito de todos los que he visitado”, dice Green. “No sé si es porque allí conocí a Mandy y ahí cambió mi vida”.

La pareja volvió junta a Nepal en 2017, esta vez atravesando con éxito el paso de montaña Thorang La.Crédito: Lee y Mandy/Frugal Travellers

En 2018, la pareja comenzó un canal de YouTube, “Frugal Travellers”, que también tiene un sitio web y redes sociales.

“Nuestro objetivo es dar consejos valiosos sobre viajes económicos para ayudar a otros a alcanzar los objetivos de viaje que nosotros hemos logrado y mostrar lo fácil que es viajar por el mundo como lo hacemos nosotros”, dice Green sobre el proyecto.

La pandemia de covid-19 dejó temporalmente en tierra a Halse y Green, primero en Polonia y ahora en Portugal. Pero han disfrutado de este tiempo prolongado en Europa. Cuando eran más jóvenes, se fijaban objetivos de viaje ambiciosos, aspirando a visitar el mayor número posible de países, pero más recientemente han disfrutado saboreando sus experiencias de viaje.

“Nos gusta viajar despacio y ver los lugares a un ritmo pausado, en lugar de correr para marcar los países”, dice Green.

Un romance de San Valentín

Green y Halse en el Campo Base del Everest en 2017.Crédito: Lee & Mandy/Frugal Travellers

Hoy, Halse y Green viven la vida que ambos soñaban cuando se conocieron siendo mochileros veinteañeros.

“Creo que nos ha ayudado mucho el hecho de haber estado juntos, porque creo que si hubiera estado solo, podría haber seguido trabajando, quizás quedándome en el Reino Unido y tomando algunas vacaciones”, dice Green.

“Es muy agradable saber que tienes a alguien a tu lado, un poco como un mejor amigo, pero diferente a un mejor amigo, un alma gemela total”, dice Halse.

Los dos consideran el 29 de febrero, año bisiesto, como el día en que se convirtieron en pareja, por lo que les gusta celebrar esa fecha cada cuatro años. Durante los años intermedios, lo celebran el 1 de marzo, y siempre brindan también en su aniversario de boda de agosto.

“Es una buena excusa para tener varias celebraciones y tratamos de celebrar la vida todos los días”, dice Green. “Solemos celebrarlo con una comida fuera o viviendo una experiencia especial juntos”.

Green y Halse llevan más de dos décadas viajando juntos, incluso a Tayikistán, donde se tomaron esta foto.Crédito: Lee & Mandy/Frugal Travellers

En cuanto al Día de San Valentín, la romántica festividad es otra oportunidad para que Halse y Green reflexionen sobre su vida en común.

“Siempre celebramos San Valentín como el día en que nos conocimos, porque es muy especial para nosotros”, dice Green.

Más de dos décadas después, los dos no dejan de maravillarse cuando reflexionan sobre el momento en que se cruzaron en la casa de té de Nepal.

“Sinceramente, creo que estaba predestinado, así que estaba destinado a ser”, dice Halse.

“Tuvieron que tomarse un millón de decisiones para que nos reuniéramos. Es increíble. Me sorprende pensar en ello”, dice Green.

