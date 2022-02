López Obrador no descarta tratar con Joe Biden supuesta ayuda de EE.UU. a entidades que cuestionan su gestión

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN Español) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo durante su conferencia de prensa matutina que el gobierno de Estados Unidos “da dinero” a “asociaciones” que han cuestionado su gestión. Desde Tijuana, estado de Baja California, el mandatario dijo que “si es necesario” tratará el tema con el presidente Joe Biden.

“Esa es una actitud injerencista, ningún gobierno extranjero debe intervenir en los asuntos de nuestro país, deben respetar nuestra soberanía, no somos colonia, no somos protectorado, somos un país libre, independiente y soberano. Además, yo represento una autoridad legal y legítimamente constituida. Yo fui electo democráticamente, me eligió el pueblo”, dijo López Obrador.

Ante una consulta de CNN, la Agencia Internacional de Desarrollo del Departamento de Estado (USAID, por sus siglas en inglés), no respondió directamente a los comentarios de López Obrador, pero un portavoz resaltó que los medios independientes juegan un “papel crucial para asegurar que el público esté informado sobre el desempeño del gobierno y que represente la voluntad del pueblo”.

“Con ese fin —agregó la agencia—, el gobierno de EE.UU. apoya el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y los medios independientes de todo el mundo, incluso en Estados Unidos, con el objetivo de fomentar el diálogo constructivo entre los gobiernos, los ciudadanos y las empresas para abordar los complejos desafíos compartidos”.

López Obrador hizo sus declaraciones mientras cuestionaba el trabajo de varios periodistas mexicanos y la libertad de expresión en el país, en una conferencia de prensa donde un grupo de reporteros de Baja California leyó en voz alta los nombres de cinco periodistas asesinados en lo que va este año y reclamaron mayor protección del gobierno.

López Obrador afirmó que “hay un poder, no legal, no legítimo que se erige como grupo de presión para enfrentar los movimientos de transformación o de cambio, los movimientos en beneficio de pueblo, los movimientos en contra de la corrupción, inmediatamente los potentados conforman un poder mediático para atacar, calumniar, destruir”.

El mandatario consideró que “toda la campaña en contra nuestra está siendo financiada por traficantes de influencia de México, que en el pasado vendían medicinas y hacían jugosos negocios, empresarios que no pagaban impuestos y también por el gobierno de Estados Unidos, que les da dinero a estas asociaciones, como la de Claudio X. González”.

CNN está buscando contactar a González para tener su reacción. En su activa cuenta de Twitter no se ha referido directamente a los comentarios de López Obrador, pero reprodujo o retuiteó múltiples mensajes de otros usuarios de la red que expresan simpatía por él y cuestionan al presidente por sus críticas.

González, que en su momento fue fundador de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, es parte de una influyente familia de negocios en México y se describe a sí mismo en su perfil de Twitter como “demócrata, liberal y de centro-progresista”. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, desde la asociación civil Mexicanos Primero tuvo un papel clave en el impulso a la reforma educativa que luego comenzaría a desmontar López Obrador. A González se le atribuye también haber participado en la articulación de la alianza opositora entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Aparte de sus referencias a los medios de comunicación, en su respuesta USAID afirmó que “México sigue siendo un socio de seguridad fundamental de EE.UU., y estamos comprometidos a trabajar con la administración de López Obrador para avanzar en las prioridades compartidas, incluida la lucha contra la corrupción y la impunidad”.

“Estados Unidos tiene una asociación duradera con México basada en la responsabilidad compartida y el respeto mutuo, incluido el respeto por la soberanía”, agregó la agencia.

En los últimos días, a López Obrador se lo ha visto en confrontación con un sector de la prensa mexicana por un reportaje del portal Latinus sobre supuestos conflictos de intereses en torno al alquiler de una casa en Houston por el hijo mayor de López Obrador y los negocios de una contratista estadounidense y Pemex. El propio presidente, su hijo José Ramón López Beltrán, el propietario de la vivienda, la empresa contratista y la petrolera estatal han negado cualquier conexión entre el alquiler de la vivienda y los negocios de Pemex. El reportaje de Latinus fue presentado como un proyecto conjunto con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

