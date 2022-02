Juez permite que prosigan las demandas contra Trump por el 6 de enero, pero descarta los casos contra Giuliani y Trump Jr.

Sol Amaya

(CNN) — Las demandas civiles que buscan responsabilizar a Donald Trump por la insurrección del 6 de enero pueden avanzar en los tribunales, y el expresidente no tiene inmunidad absoluta frente a los litigios, dictaminó un juez federal este viernes.

Los miembros demócratas de la Cámara y los policías que defendieron el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero demandaron a Trump, alegando que incitó a sus partidarios a atacar. En una opinión de 112 páginas este viernes, el juez Amit Mehta escribió que las demandas podrían pasar a la fase de recopilación de pruebas y a un juicio, una gran pérdida en los tribunales para Trump.

“Negarle a un presidente la inmunidad de los daños civiles no es un paso pequeño. El tribunal comprende bien la gravedad de su decisión. Pero los hechos alegados en este caso no tienen precedentes”, escribió Mehta.

“Después de todo, las acciones del presidente aquí no se relacionan con sus deberes de ejecutar fielmente las leyes, dirigir los asuntos exteriores, comandar las fuerzas armadas o administrar el Poder Ejecutivo”, agregó Mehta. “Se refieren por completo a sus esfuerzos por permanecer en el cargo por un segundo mandato. Estos son actos no oficiales, por lo que las preocupaciones sobre la separación de poderes que justifican la amplia inmunidad del presidente no están presentes aquí”.

Sin embargo, Mehta acordó descartar los casos contra Rudy Giuliani y Donald Trump Jr.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.