OPINIÓN | Ucrania plantea la cuestión moral de la guerra como un evento para espectadores

(CNN) — Estaba en sexto grado de primaria la primera vez que vi una guerra.

Acabábamos de instalar televisión por cable en nuestra casa en la zona rural de Indiana y, después de la escuela, mi hermano y yo encendíamos CNN para ver el cielo sobre Bagdad filtrado a través de lentes de visión nocturna, bañado en un color verde neón que recuerda a las barras luminosas que nos gustaba agitar en la pista de patinaje.

Pronto, nuestras conversaciones durante la cena se vieron salpicadas de conversaciones sobre misiles Scud y el general Norman Schwarzkopf (como estadounidenses de ascendencia alemana, dominamos rápidamente su nombre) mientras les contábamos a nuestros padres sobre las escenas dramáticas que veíamos mientras trabajaban.

Mi papá tenía poco apetito por nuestros reportes. Un veterano de Vietnam reacio, había experimentado la primera guerra estadounidense televisada como combatiente, y no tenía ningún deseo en 1991 de ver las bombas caer sobre Bagdad.

Pero la experiencia de mi papá no era la norma. Para la mayoría de los estadounidenses, la guerra ha sido un evento de espectadores, visto en teatros llenos de gente y salas de estar tranquilas. La invasión a Ucrania no es diferente. Aunque los medios han cambiado —la guerra actual se desarrolla no solo en las noticias por cable, sino también en TikTok y Twitter— el hecho es el mismo: la mayoría de nosotros consumimos guerras en lugar de experimentarlas.

Ver la guerra en la pantalla es complicado. Ver la guerra puede profundizar nuestra empatía, conducir a una mayor ayuda y filantropía y fomentar el pacifismo. Pero también puede ser fuente de manipulación, desinformación e incluso inercia. Por eso, mientras vemos comenzar otra guerra, debemos pensar detenidamente en cómo la consumimos.

La noción de guerra como un evento para espectadores no comenzó con la televisión ni con el cine. Las batallas reglamentadas, con fechas de compromiso conocidas de antemano, atraían a los espectadores para presenciar la lucha.

Ese fue el caso con la primera batalla de Bull Run de la Guerra Civil de EE.UU. Los civiles, incluidos varios miembros del Congreso, prepararon almuerzos y frascos para presenciar la primera pelea de lo que se esperaba que fuera una guerra corta. Pero en cambio, vieron un choque caótico y mortal que eventualmente envió a los espectadores a huir.

Las nuevas tecnologías hicieron posible observar los combates desde una distancia más segura. Millones de estadounidenses acudieron en masa a los cines para ver los noticieros durante las dos guerras mundiales. Estos eran eventos sociales, viendo la guerra como un acto de comunidad y, una vez que EE.UU. entró en las guerras, de solidaridad y apoyo. Pero los noticieros también eran a menudo esfuerzos de propaganda, producidos por primera vez durante la Primera Guerra Mundial por la nueva división cinematográfica del Comité de Información Pública. Sus películas utilizaron imágenes de la guerra cuidadosamente editadas para aumentar el apoyo público. Su sucesora durante la Segunda Guerra Mundial, la Oficina de Información de Guerra, hizo lo mismo, reclutando a los prósperos estudios cinematográficos de Hollywood para hacer su propaganda más sutil y sofisticada.

El cambio a la guerra televisada cambió esa dinámica. A medida que la guerra de Vietnam se intensificó en la década de 1960, las escenas se desarrollaron en los hogares de las personas. Esta no era la cobertura completa de las noticias modernas por cable —las escenas de la guerra a menudo se empaquetaban como parte de las noticias de cada noche—, pero las imágenes de los combates se convirtieron en parte de los ritmos privados de la vida hogareña, algo para ser consumido entre la cena y los episodios de “Gilligan’s Island”.

Las noticias por cable hicieron posible la cobertura e información sobre la guerra las 24 horas del día, y resultó que el público estadounidense ansiaba exactamente eso. Aunque no me di cuenta cuando estaba sintonizando la guerra después de la escuela, millones de estadounidenses estaban haciendo lo mismo, convirtiendo a CNN en un nombre familiar y revolucionando las noticias de 24 horas.

Y toda esa visualización también cambió la guerra: a mediados de la década de 1990, los académicos de los medios citaban regularmente el “efecto CNN” como un factor en la política exterior: las imágenes en las noticias por cable moldearon la opinión pública sobre la intervención extranjera, afectando el rango de opciones que los políticos podrían usar cuando hacen la guerra (o buscan la paz).

Ver la guerra tiene un poder real. Entonces, la capacidad de controlar cómo se cubre, ya sea a través de noticieros editados, paquetes de noticias nocturnos curados o políticas gubernamentales, como el edicto militar de 1991 que prohibía a los medios de comunicación fotografiar los ataúdes de los soldados, también tiene un poder real.

El auge de las redes sociales no solo ha cambiado la forma en que vemos la guerra, sino también la forma en que se controla esa cobertura. Desplázate por Twitter y podrás ver escenas filmadas por civiles sobre el terreno en Ucrania, ya sea un niño que grita aterrorizado por una explosión cercana o una conflagración en el cielo nocturno o una mujer ucraniana que le grita a un soldado ruso. Pero esas imágenes más crudas se mezclan con una avalancha de información errónea en video, particularmente frecuente en TikTok, donde los videos de otros tiempos y lugares se vuelven a etiquetar como cobertura en vivo desde Ucrania.

Ese tipo de desinformación no es nuevo, por supuesto. La propaganda engañosa es un elemento básico de la guerra moderna que se ha adaptado a las nuevas tecnologías. Durante el levantamiento sirio de 2011, por ejemplo, los lectores de EE.UU. quedaron cautivados por el blog “A Gay Girl in Damascus”, que se centraba en las brutales represiones del régimen. Pero a los pocos meses, el escritor del blog fue declarado estadounidense.

A medida que se desarrolla la invasión de Ucrania, estas experiencias deberían informar cómo consumimos esta terrible guerra. En primer lugar, debemos ser asiduamente cuidadosos con nuestras fuentes de noticias; cuanto más impactante sea la escena, más minuciosos debemos ser para asegurarnos de que sea real y precisa. También deberíamos pensar en lo que no estamos viendo: las personas, las experiencias y los eventos ocultos a la vista del público.

Más allá de eso, debemos sintonizarnos con nuestra respuesta emocional a esas escenas y ser conscientes de lo que nos piden las historias que consumimos. Desplazarnos a través de una avalancha de imágenes desgarradoras puede inspirarnos o aburrirnos, puede convertirnos en agitadores de sables o pacifistas. O simplemente puede proporcionar una sensación de drama y catarsis, con el riesgo de mezclarse con todos los demás medios que consumimos y hacer que la guerra parezca una ficción.

Mientras vemos cómo se desarrolla este conflicto en las pantallas, los estadounidenses deben comprometerse a desarrollar su propia ética sobre la guerra y fomentar un conocimiento más profundo de la geopolítica de esta región y su relación con la nuestra. De lo contrario, las emociones que suscita la observación de estas imágenes son caldo de cultivo para la manipulación. Y es por eso que, a medida que nos inundan las escenas de la guerra, debemos asegurarnos de que no solo estamos consumiendo la guerra, sino pensando profundamente en lo que significa.

