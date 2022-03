Las 5 cosas que debes saber este 14 de marzo: Los misiles rusos se acercan a la frontera con Polonia

olivertapia

Fallece periodista estadounidense por ataque ruso. Desastre humanitario en Mariupol. Colombia tiene nuevo mapa político. Farmacéutica trabaja en una vacuna contra todas las variantes del nuevo coronavirus. Además, vuelve Tom Brady a la NFL. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1

Ataques de Rusia cerca de un país miembro de la OTAN

Los misiles rusos impactaron una instalación militar cerca de la ciudad de Lviv, ubicada a pocos kilómetros de la frontera con Polonia, un país miembro de la OTAN. Treinta y cinco personas fallecieron. Tras el ataque, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que “es solo cuestión de tiempo para que los misiles rusos caigan” en territorio de la OTAN. El drama humanitario continúa en Mariupol, que sigue a la espera de un convoy de ayuda. Delegados de Rusia y Ucrania dialogarán este lunes.

ONU: más de 2,6 millones de personas huyeron de Ucrania 3:59

2

Muere un periodista estadounidense en Ucrania

Brent Renaud, de 50 años, murió el domingo tras un ataque de las fuerzas rusas en Irpin, informó la policía de la región de Kyiv. Renaud, que también era cineasta, se encontraba en la región trabajando en un proyecto de TIME Studios sobre la crisis mundial de refugiados. En el ataque RUSO también resultó herido el reportero colombiano estadounidense Juan Arredondo, quien se encuentra bajo observación médica en un hospital.

Asesinan a periodista estadounidense en Ucrania 1:41

3

¿Por qué se dispara el precio de la gasolina en EE.UU. si usa poco petróleo ruso?

Pese a que EE.UU. casi no usa petróleo ruso, la invasión rusa a Ucrania sigue siendo un factor importante en el aumento del precio del combustible, un incremento que han notado los estadounidenses a lo largo de las últimas dos semanas. No obstante, hay otras razones. Te explicamos aquí.

El Salvador siente en su bolsillo el impacto de la guerra de Putin 1:42

4

Colombia renueva su Congreso

Millones de colombianos fueron a las urnas el domingo para elegir a los miembros de la Cámara de Representantes y el Senado. Desde esta semana Colombia cuenta con un nuevo mapa político y ya definió a los candidatos que disputarán la presidencia de la República en las elecciones del 29 de mayo. ¿Izquierda, derecha o centro? Esto es lo que se ha definido hasta el momento.

¿Qué candidatos lideraron las consultas interpartidistas en Colombia? 2:21

5

¿Una cuarta dosis de la vacuna de Pfizer contra el covid-19?

El CEO de Pfizer, Albert Bourla, dijo que las personas necesitarán una cuarta dosis de la vacuna para protegerse de otra ola de covid-19. No obstante, aseguró que la compañía trabaja en una vacuna que proteja contra todas las variantes.

Pfizer avanza con vacuna para bebés de 6 meses 0:40

A la hora del café

Premios BAFTA 2022: esta es la lista completa de ganadores

La edición 75 de los premios tuvo lugar en el Royal Albert Hall de Londres y volvió a ser un evento presencial. Estas son las películas ganadoras.

Duérmete más rápido con estos trucos mentales

Hay cansancio, tu cuerpo pide dormir. Pero una vez que tu cabeza toca la almohada, tu mente se inunda de preocupaciones y pierdes el sueño. No te preocupes, estas técnicas vienen al rescate.

4 ejercicios fáciles para dormir mejor 3:34

Nueva música: Monsieur Periné presenta “Nada”

En la lista de Zona Pop CNN que recopila los estrenos musicales de la semana también figura la chilena Francisca Valenzuela, Omar Apollo y Leslie Grace, entre otros.

Muere el actor William Hurt a los 71 años

William Hurt, ganador del Oscar por “Kiss of the Spider Woman”, “The Big Chill” y “Broadcast News”, falleció, informó su hijo Will a The Hollywood Reporter.

Cuidadores latinos de familiares con alzheimer dicen que enfrentan más barreras

Disparidad económica, barreras culturales, dificultad en el acceso a atención de calidad, entre otros factores, es lo que enfrentan las familias latinas con pacientes de alzheimer.

La cifra del día

US$ 336.000

Es la cifra que alcanzó en una subasta una rara carta de primera edición de 1999 del Pokémon Charizard No. 4.

La cita del día

“Estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas”.

Lo dijo Tom Brady, la leyenda de la NFL, quien anunció que volverá a jugar una temporada más con los Buccaneers de Tampa Bay. Brady se había retirado del fútbol americano en febrero de este año.

Tom Brady vio a Cristiano Ronaldo antes de regresar a la NFL 0:41

La selección del día

21 productos que realmente pueden relajarte antes de dormir, según los expertos

Duerme mejor con estos servicios para meditar, gadgets para monitorear tu sueño y aromas relajantes.

Mira a estos pandas dar sus primeros pasos en un zoológico de Francia

Estas crías de panda de siete meses conocieron el mundo exterior por primera vez. Mira su reacción en este video.

Mira a estos pandas bebés dar sus primeros pasos 0:44

