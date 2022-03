No se encontraron sobrevivientes tras el peor desastre aéreo de China en más de una década, dicen los medios estatales

olivertapia

(CNN) — No se han encontrado sobrevivientes del accidente aéreo de China Eastern Airlines mientras los esfuerzos de búsqueda entraron en su segundo día el martes, según los medios estatales chinos. En el peor desastre aéreo de China en más de una década, el Boeing 737-800, que transportaba a 132 personas, se estrelló el lunes por la tarde en una remota región montañosa del sur del país cuando volaba de Kunming a Guangzhou.

La causa del accidente aún no está clara y las autoridades no han publicado más información sobre las víctimas. Según el diario estatal China Youth Daily, los investigadores en el lugar, que enfrentan un terreno difícil y mal tiempo, no han localizado las llamadas cajas negras del avión (los datos de vuelo y las grabadoras de voz de la cabina) que podrían contener pistas cruciales sobre cómo ocurrió el desastre.

Los rescatistas se dirigen al lugar donde se estrelló un avión el 21 de marzo en el condado chino de Tengxian.

Fotos y videos publicados por los medios estatales muestran columnas gigantes de humo que se elevan sobre las montañas luego del accidente. Los equipos de búsqueda y rescate se abren paso entre la espesura, llena de escombros y partes de aviones. Carteras, tarjetas de identificación y fragmentos de un teléfono se encontraban entre las pertenencias personales esparcidas por el suelo, informó China Youth Daily.

“Se encontraron restos del avión en la escena, pero en este momento no se ha encontrado a ninguno de los desaparecidos a bordo del avión”, dijo la emisora estatal CCTV el martes por la mañana, citando a los equipos de rescate.

El avión perdió contacto con los controladores de tráfico aéreo sobre la ciudad de Wuzhou. En los minutos previos al desastre, se encontraba a una altitud de crucero de 29.000 pies (unos 8.900 metros), según los datos de seguimiento de vuelo de FlightRadar24. Luego, el avión cayó en picado tan rápido que descendió más de 25.000 pies (7.600 metros) en menos de dos minutos.

Las imágenes de seguridad de una empresa minera cerca del lugar del accidente muestran lo que parece ser un avión que se precipita hacia el bosque, casi vertical en su rápida caída. CNN no puede confirmar de forma independiente la autenticidad del video, o que el avión sea el vuelo 5735 de China Eastern, pero el fuerte declive coincide con los datos de seguimiento del vuelo.

Testigos informaron haber visto una explosión de fuego, partes de aviones y ropa enredadas en los árboles, y franjas de bosques en llamas.

Un artículo recuperado del lugar del accidente, una nota escrita a mano que describe el significado de la joyería tradicional de jade, fue fotografiado y difundido ampliamente en línea. Las joyas significan “una vida completa, una carrera tranquila, felicidad familiar, paz interior… que describe las expectativas de vida de las personas”, decía la nota, lo que provocó mensajes de duelo en las redes sociales chinas.

El lunes por la noche, los familiares de los pasajeros se reunieron en el aeropuerto de Guangzhou, esperando noticias de sus seres queridos mientras las autoridades iniciaban una investigación sobre el accidente.

Debido a la aparente velocidad del accidente, hay pocas posibilidades de que sobreviva alguien a bordo o de que queden restos claros para identificar, dijo David Soucie, exinspector de seguridad de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU.

Los rescatistas instalaron equipos de iluminación en el lugar donde se estrelló un avión el 21 de marzo en el condado chino de Tengxian.

Operación de investigación y búsqueda

El presidente chino, Xi Jinping, emitió una declaración inusual pocas horas después del accidente, ordenando a los servicios de emergencia del país que organicen una operación de búsqueda y rescate e identifiquen la causa del accidente.

“El hecho de que el presidente haya dado una respuesta tan pronunciada y rápida a esto me dice que se lo están tomando muy, muy en serio”, dijo Soucie.

Después de varios accidentes aéreos en las décadas de 1990 y 2000, China realizó una serie de amplias mejoras de seguridad. El desastre del lunes es el primer accidente aéreo comercial mortal del país desde el desastre de Henan Airlines en 2010, en el que murieron 44 de las 96 personas a bordo.

Cientos de rescatistas fueron enviados al lugar del accidente de China Eastern el lunes y continuaron su trabajo durante la noche. Las imágenes mostraban a policías y trabajadores de emergencia abriéndose camino a través de senderos de montaña en la oscuridad, empuñando linternas. Se ve a otros equipos, incluido personal médico y bomberos, trabajando bajo tiendas de campaña, preparando suministros y drones de vigilancia.

Pero enfrentan numerosos desafíos. El lugar del accidente está flanqueado por montañas en tres lados, con solo un camino estrecho y sin electricidad en el área, según los medios estatales. El equipo de rescate pesado no pudo llegar a la escena el lunes, con videos que muestran equipos de búsqueda trepando cuesta arriba entre los árboles.

También se espera que llegue pronto un frente frío, que podría provocar fuertes lluvias en los próximos días, según la Oficina Meteorológica de Guangxi.

Aún no está claro qué causó que el avión comenzara a caer, y no sabremos más hasta que las autoridades puedan recuperar y analizar la grabadora de voz de la cabina del avión, la caja negra y otros datos esenciales, dijo Soucie, ex inspector de la FAA.

La investigación estará a cargo de la Administración de Aviación Civil de China (CAAC), con la asistencia de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) de EE.UU. Boeing, el fabricante del motor, CFM, y la FAA también participarán en la investigación.

Este arreglo es estándar para incidentes de aviación que involucran una aeronave diseñada por EE.UU. que ocurren en el extranjero.

Reunir toda la información y las pruebas en una investigación sobre el accidente de un avión de pasajeros moderno podría llevar meses o más. El informe final del accidente de Henan Airlines en 2010 no se publicó hasta casi dos años después.

Mientras tanto, China Eastern Airlines se está comunicando con todas las familias de las víctimas, según CCTV. Las autoridades de Wuzhou enviaron decenas de autobuses y taxis para recoger a los familiares.

Familiares de los pasajeros del vuelo MU5375 de China Eastern en el área de espera del Aeropuerto Internacional Guangzhou Baiyun el 22 de marzo.

“Esa es la parte más difícil de ser un investigador de accidentes, tratar con las familias”, dijo Soucie. “Lo que las familias quieren en este momento es obtener los restos que puedan de las víctimas del accidente. En este caso, no habrá mucho que puedan obtener”.

Problemas con Boeing 737

Aunque el 737 de Boeing se ha enfrentado a problemas de seguridad de un perfil extraordinariamente alto durante los últimos tres años, el avión que se estrelló el lunes era una versión diferente del avión que el 737 Max, cuyos accidentes sacudieron a Boeing hasta la médula.

El avión de China Eastern Airlines era un Boeing 737-800, la versión más popular de los jets de Boeing actualmente en servicio y el caballo de batalla de las flotas de muchas aerolíneas. El avión que se estrelló el lunes había estado en servicio desde 2015.

La aerolínea dejará en tierra todos sus aviones Boeing 737-800, informó CCTV. Pero otras aerolíneas chinas seguirán operando el mismo tipo de avión, según los medios estatales.

El 737-800 es parte de una clase de aviones Boeing conocida como 737-NG, que significa “Next Generation”. Estos aviones han tenido problemas de seguridad citados por los reguladores de EE.UU., aunque ninguno de ellos llegó al nivel de requerir que los aviones se queden en tierra.

Rescatistas en el lugar del accidente el 21 de marzo.

Boeing ha vendido más de 7.000 aviones 737-NG en todo el mundo y, hasta el lunes, el modelo solo había sufrido una docena de accidentes mortales en sus 25 años de historia.

Boeing estuvo bajo el escrutinio internacional después de que su 737 Max, que sucedió al 737-800, sufriera dos accidentes fatales en 2018 y 2019. Se demostró que esos accidentes fueron causados por una falla en el diseño de un nuevo sistema de estabilización, que el 737-800 no tiene.

