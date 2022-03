OPINIÓN | Los errores de Will Smith no hacen que Chris Rock esté en lo correcto

olivertapia

Nota del editor: Peniel E. Joseph es catedrático en Barbara Jordan en ética y valores políticos y director fundador del Centro para el Estudio de la Raza y la Democracia en la Escuela de Asuntos Públicos LBJ de la Universidad de Texas en Austin, donde también es profesor de historia. Es autor del próximo libro, “La tercera reconstrucción: la lucha de Estados Unidos por la justicia racial en el siglo XXI”, además de “Stokely: Una vida” y “La espada y el escudo: Las vidas revolucionarias de Malcolm X y Martin Luther King Jr.” Las opiniones expresadas aquí son suyas. Ve más artículos de opinión en cnne.com/opinion

(CNN) — Lo primero que pensé después de ver a la icónica estrella de cine Will Smith subir al escenario y abofetear a la leyenda de la comedia Chris Rock en los Oscar el domingo por la noche fue que se trataba de algún tipo de truco planeado, el tipo de sketch inspirado en “SNL” diseñado para animar un espectáculo cuyo retraso en la relevancia cultural ha sido muy discutido.

La bofetada que se escuchó en todo el mundo resultó no ser un sketch, sino una erupción no planificada cuyo significado cultural ahora se refracta a través de la lente distorsionada de nuestra nación desunida.

Smith aparentemente golpeó al comediante en defensa de su esposa, Jada Pinkett Smith, después de que Rock bromeara sobre su cabeza rapada (como resultado de la alopecia, una enfermedad que Pinkett Smith ha discutido abiertamente). La referencia a “GI Jane”, una película de Demi Moore de 1997 en la que se afeitó la cabeza mientras entrenaba para los Navy SEAL, era pura Generación X, una que estoy seguro pasó por encima de las cabezas de la mayoría de los millennials y de los espectadores más jóvenes. Pero no de la de Smith.

Will Smith debería ofrecer una disculpa completa a Chris Rock, tanto en público como en privado. (Nota: después de que se publicó este artículo de opinión, Smith emitió una disculpa pública y calificó su comportamiento de “inexcusable”). Como hombre negro que cree que tanto el racismo como el patriarcado han tenido efectos negativos en la comunidad negra, no creo en recurrir a la violencia ante los insultos. Sin embargo, ninguno de nosotros es lo peor que hemos hecho. Las acciones de Smith no niegan todo lo bueno que ha aportado como actor, artista y humanitario.

La conducta incorrecta de Smith tampoco hace que el chiste de Rock sea lo correcto para decir en los Oscar.

Jada Pinkett Smith es una estrella y titán cultural por derecho propio. A través de su programa “Red Table Talk”, que se ha convertido en un fenómeno intergeneracional con su hija Willow y su madre Adrienne Banfield-Norris, representa a una apasionada defensora de permitir que las personas y comunidades negras hablen, experimenten y vivan su propia verdad, incluso cuando eso sucede contra la corriente del discurso aceptado.

Las acciones de Smith serán, y ya han sido, interpretadas de múltiples maneras. Los comentaristas de las redes sociales y otros comediantes han deplorado el ataque de Smith como una invitación a la violencia directa contra los comediantes que hacen bromas ofensivas. Otros han defendido a Smith por tratar de defender a su esposa, señalando que las mujeres negras rara vez están protegidas en público.

Este es un sentimiento que quizás se hizo aún más poderoso a raíz de la reciente audiencia de confirmación de la juez Ketanji Brown Jackson en el Senado, que subrayó hasta qué punto las mujeres negras pueden ser objeto de críticas innecesariamente duras y punitivas.

Otros han criticado a las celebridades de Hollywood por literalmente abrazar a Smith (se vio a Denzel Washington tratando de calmarlo, Bradley Cooper y Nicole Kidman lo abrazaron y consolaron a Jada Pinkett Smith) después de la bofetada y aplaudiendo cuando hizo historia como solo el quinto hombre negro que ha recibido el premio al Mejor Actor, por su interpretación de Richard Williams en la película “King Richard”.

Algunos pidieron que Smith, un actor negro de alto perfil, sea arrestado y encarcelado (vale la pena señalar que, según el Departamento de Policía de Los Ángeles, Rock se negó a presentar una denuncia), o enfrentar sanciones de la Academia. Nada de esto debería sorprender, considerando que el castigo, especialmente contra los negros que no actúan de acuerdo a las reglas, es un pasatiempo nacional. En un minuto eres un héroe cultural, al siguiente alguien te llama criminal.

Rock calmó la situación al no responder del mismo modo en el escenario, y el discurso de aceptación de Smith minutos después reflejó las complejidades del momento y sus consecuencias.

Visiblemente conmocionado por los acontecimientos anteriores, Smith, entre lágrimas, reconoció a Venus y Serena Williams y a toda la familia Williams por brindarle la oportunidad de interpretar a su padre. Agradeció a Dios y describió su deseo de ser un “recipiente de amor” a través de su trabajo, una descripción impregnada de nuevas capas de significado irónico dado su asalto anterior a Rock. En un momento, se disculpó con la Academia y los asistentes (aunque no con Rock) y terminó preguntándose si alguna vez volvería a ser invitado a este evento.

Fue realmente un conjunto de momentos extraordinariamente surrealistas para ver. La violencia no debería tener cabida en la sociedad estadounidense. Sin embargo, cuando asoma su fea cabeza, debemos contextualizar por qué sucedió. En lugar de abogar por la venganza, debemos buscar la justicia restaurativa que se centre en la curación, el perdón y la redención, no en el castigo. Smith podría haber dado un paso por ese camino al disculparse directamente con Rock durante su discurso de aceptación.

Ni Will Smith ni Chris Rock merecen ser cancelados por su comportamiento del domingo. Rock es un provocador profesional. Cuando era joven, recuerdo ver el stand-up de Rock y sentirme inspirado y decepcionado por sus comentarios sin restricciones sobre el racismo, las costumbres negras, la palabra N, las relaciones románticas y mucho más.

Los comediantes, en su mejor momento, nos hacen reír y pensar, y con frecuencia nos enojan en el proceso. Chris Rock siempre ha hecho eso. Desde interpretar a un adicto a las drogas en el clásico urbano Gen X de 1991 “New Jack City” hasta madurar como una estrella adinerada que cuenta con Jerry Seinfeld como uno de sus mejores amigos, Rock ha sido una piedra de toque generacional para el público negro y multirracial.

Will Smith es un ícono cuya transición fluida de rapero de la década de 1990 a estrella de la comedia de situación “The Fresh Prince of Bel Air” a protagonista de Hollywood lo ha convertido quizás en la mayor estrella transversal de la Generación X. Se podría argumentar fácilmente que la habilidad de camaleón de Smith para presentarse a sí mismo como apetecible tanto para el público negro como para el blanco ayudó a allanar el camino, culturalmente hablando, para el ascenso del primer presidente negro de la nación.

Entiendo el sentimiento expresado por algunos de que las acciones de Smith arruinaron lo que debería haber sido un momento histórico, no solo para él sino para ganadores como Ariana DeBose, cuya victoria como actriz secundaria en el Oscar marcó la primera para una actriz latina abiertamente queer; para Ahmir “Questlove” Thompson, cuyo guiño a “Summer of Soul” como mejor documental fue el primero para un rapero, y para Troy Kotsur, el primer actor masculino sordo en ganar un Oscar de reparto por “CODA”.

No estoy de acuerdo: Smith descarriló la ceremonia, lo cual es desafortunado, pero la importancia de estos momentos innovadores no disminuyó. Estos hitos de los Oscar 2022 se mantendrán y resonarán por derecho propio.

Pero la ceremonia y sus giros dramáticos también han reflejado ampliamente las divisiones políticas dentro de Estados Unidos que se han convertido en parte de una nueva guerra cultural. La forma en que interpretamos las acciones de Smith nos dice mucho sobre de qué lado de estas divisiones partidistas estamos.

En cierto sentido, Will Smith y Chris Rock se encuentran, frente a una audiencia global, representando los dos lados del excepcionalismo estadounidense. Chris Rock, respaldado por la libertad de expresión, puede lanzar golpes retóricos contra Jada Pinkett Smith y reclamar protección diciendo que estaba bromeando. En ese caso, para Will y Jada Smith, no fue una broma, sino una especie de intimidación que los grupos marginados, en particular las mujeres negras, han experimentado en algún momento. No excusa las acciones posteriores de Smith, pero las contextualiza.

Nos quedamos entonces con Smith, quien se comportó quizás de la manera más estadounidense por excelencia jamás vista en una transmisión de los Oscar. Después de abofetear a Chris Rock, regresó a su asiento, atendido por amigos de alto nivel como Denzel Washington y Tyler Perry. Cuando ganó el más alto honor de su profesión, sus palabras en respuesta fueron un tour de force de contrición sin realmente buscar el perdón de la persona a la que más había agraviado.

Su discurso, que expuso su imagen de sí mismo como un “protector”, reveló que la interrupción de la ceremonia se trataba tanto de sí mismo, como padre, esposo y patriarca, como de defender a su esposa.

En algunos aspectos, Will Smith encarnó los mejores y peores aspectos del Sueño Americano el domingo por la noche: el mundo honró su grandeza como artista incluso cuando su supuesta necesidad de ser el hombre de su casa comprometía esa grandeza.

A lo largo de su carrera, Will Smith ha sido un narrador experto, creando una narrativa de ascenso improvisado y bonhomía multirracial que lo ha convertido en un ícono que, hasta los eventos del domingo por la noche, parecía trascender la raza. Este ya no es el caso, ya que ahora está siendo ridiculizado y elogiado por mostrar el tipo de comportamiento que corre el riesgo de reforzar los estereotipos de la ira de los hombres negros (el tipo que el expresidente Barack Obama se aseguró de no mostrar nunca, incluso cuando fue atacado públicamente).

En un nivel más profundo, las contradicciones de las palabras y acciones de Will Smith el domingo por la noche revelaron, para que todo el mundo lo viera, la humanidad defectuosa de una industria del entretenimiento a menudo criticada por estar fuera de contacto o predicar el despertar desde las elevadas alturas de la celebridad arraigada y la riqueza. Las celebridades, al parecer, enfrentan las mismas trampas que el resto de nosotros.

