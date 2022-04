Esta es la escena de “Selena” que más emocionó a Jennifer López y a su director, Gregory Nava

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Hace 25 años que la cinta biográfica “Selena”, en la que se retrataba la vida y muerte de “La Reina del Tex-Mex”, se estrenaba en los cines en Estados Unidos.

La película llegó tan solo dos años después de la trágica muerte de Selena Quintanilla a manos de Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans.

“El gran éxito de esta película se debe al magnífico espíritu de una joven mujer que [nos dejó] demasiado pronto”, dijo a Zona Pop CNN Gregory Nava, director y escritor de “Selena”.

Como parte de la celebración por el cuarto de siglo desde su estreno, la empresa Iconic Events decidió llevar de nuevo la cinta a cines. Una decisión que, dice Nava, constituye un milagro.

“¡Dígame! Una película en cines otra vez [tras] 25 años, nunca pasa en la historia, nunca. Es un ejemplo de la luz de Selena, porque en su vida ella superó obstáculos increíbles y ahora todavía esa luz está superando obstáculos, en el caso de la película Selena”, explicó Nava a Zona Pop CNN.

La película, que se estrenó en 1997, significa el primer protagónico de Jennifer López en el cine, un papel que interpretó de manera magistral, lo que la llevó un año más tarde a una nominación al premio Golden Globe como mejor actriz.

La cinta fue lanzada originalmente por Warner Bros., parte de WarnerMedia. Es considerada por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos como uno de los clásicos del cine del país. Mundialmente la cinta recaudó en 1997 una taquilla de US$ 35,2 millones, según BoxOfficeMojo.

Las dos niñas mexicanas que hicieron posible que “Selena” existiera

Gregory Nava recuerda que mucha gente le insistió que no hiciese la película sobre la cantante. “[Me dijeron] tu eres un director muy importante… y yo estaba pensando en no hacer la película”, cuenta a Zona Pop CNN.

Sin embargo, dos niñas mexicanas –sin saberlo– fueron el motor para que Nava se aventurase a crear una de las cintas biográficas que más han calado en la cultura popular, no solo de Estados Unidos, sino de Latinoamérica.

“Yo estaba caminando en Los Ángeles, cerca de mi casa, y me encontré dos ángeles, dos niñas mexicanas, una de 8 años o de 10 años y tenían playeras con retratos de Selena”, recuerda.

“Yo les pregunté ¿por qué quieren a Selena? Y ellas me dijeron porque se ve cómo nosotras. Y en ese momento yo sabía que ellas no tenían una princesa, no tenían una imagen como ellas, con su piel morena en la pantalla. Ese momento me tocó el corazón y decidí hacer la película para ellas”, explica.

¿Por qué eligió a Jennifer López para interpretar a Selena?

Desde la muerte de “La Reina del Tex-Mex”, han salido desde películas hasta series sobre su vida, pero pocas han logrado impactar, o al menos el personaje principal, como lo hizo la actuación de Jennifer López.

Aunque su elección fue criticada, Nava le restó importancia diciendo que “eso es muy común en el cine”. Para el director, López fue la mujer “perfecta para el papel”, declara.

“Está considerada como una de las mejores interpretaciones en toda la historia de biografías musicales”, explica.

Nava explica que, aunque había trabajado con López en la cinta My Family, y que su actuación en ese filme había sido excelente, él no podía ofrecerle inmediatamente el papel a la actriz. Tenía que pasar por las famosas audiciones.

“La familia Quintanilla y Warner Bros. la querían ver, tenía que hacer una audición para ese papel”, explica. “Miles y miles de jóvenes actrices vinieron a Chicago, Los Ángeles, San Antonio, Miami para hacer audiciones”, recuerda. De ellas escogieron a 20 y la que cautivó al equipo fue Jennifer López.

La escena que conmovió a JLo y a su director

La cinta inicia con el último concierto de Selena, un apoteósico lleno total en el Astrodome de Houston. La imagen de Selena vistiendo un traje enterizo color granate con brillos pasó a la historia tras ese concierto. Y precisamente esa fue la escena con la que abre la cinta.

“35.000 personas vinieron gratis para llenar el estadio”, recuerda Nava. “¡Y se quedaron todo el día! Vinieron por amor y eso es lo que el espíritu de Selena inspira en todos, amor”.

Luego de rodar esta escena y de vivir la emoción del público que acudió como extra, el llanto, los gritos, Nava y López se abrazaron y lloraron, recuerda.

“Para mí el momento en el estadio rodando la escena del concierto del Houston Astrodome con treinta y cinco mil personas celebrando, llorando, la emoción de ese momento. Jennifer, imagínate en frente de 35.000 personas, todo el mundo estaba gritando y la familia [de Selena] estaba ahí”, cuenta. “Después de rodar esa escena, estuvimos juntos Jennifer y yo abrazándonos. Ella y yo, llorando por la emoción de haber captado ese momento en la vida de Selena y sentimos el espíritu y la luz de Selena en ese momento”, explica.

