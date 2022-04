Juez declara a Trump en desacato por no entregar documentos a la Fiscalía de Nueva York

macamilarincon

(CNN) — Un juez de Nueva York declaró en desacato civil a Donald Trump, luego de que la oficina de la fiscal general del estado dijera que no entregó una serie de documentos como parte de su investigación sobre la compañía del expresidente.

El juez Arthur Engoron dijo que Trump no cumplió su orden de entregar los documentos y que sus abogados no demostraron cómo se ejecutó una búsqueda de materiales en poder de Trump. Engoron también ordenó que el expresidente sea multado con US$ 10.000 diarios hasta que cumpla.

“Señor Trump, sé que se toma su trabajo muy en serio y yo me tomo el mío seriamente. Por la presente, lo declaro en desacato civil y lo multo con US$ 10.000 por día hasta que suspenda ese desacato”, dijo Engoron en una audiencia este lunes. Se espera una decisión por escrito este martes con una fecha de inicio para las multas.

Trump planea apelar la decisión, dijo su abogada Alina Habba a periodistas.

“Respetuosamente, discrepamos de la decisión que tomó el tribunal”, dijo Habba. “Todos los documentos, como expliqué, que respondían a la citación ya se presentaron a la fiscal general hace meses”.

La oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha estado investigando a la Organización Trump durante más de dos años. Anteriormente, dijo que su oficina encontró múltiples declaraciones erróneas y omisiones engañosas o fraudulentas en los estados financieros de la Organización Trump, que se proporcionaron a prestamistas y aseguradoras, entre otros, como parte de su investigación.

Andrew Amer, de la oficina de la fiscal general, dijo que Trump no ha presentado “ni un solo documento de respuesta” para una citación que se le emitió en diciembre.

“Se nos han obstaculizado nuestros esfuerzos por tener una comprensión completa porque no tenemos evidencia de la persona que se sienta en la parte superior de la organización”, dijo Amer.

Kevin Wallace, también de la Fiscalía, dijo que en algunos casos ha sido “muy complicado” obtener los documentos necesarios para la investigación. Además describió a la Organización Trump como una empresa familiar cerrada con 500 entidades y millones de dólares en movimiento.

Ante la corte, Habba dijo que el expresidente no cree que esté por encima de la ley, sino que simplemente no tiene los tipos de comunicaciones escritas que buscaba la orden. Pero, añadió que Trump ha producido cientos de miles de documentos a través de sus asistentes. Habba dijo que ella misma buscó en los calendarios impresos y las ubicaciones de los archivos físicos del expresidente, e incluso entrevistó a su cliente en Florida.

“El presidente Trump no envía correos electrónicos. No envía mensajes de texto. Y no tiene una computadora de trabajo en casa ni en ningún otro lugar”, dijo Habba.

“Me encargué de subirme a un avión y volé, y le pregunté uno por uno si había algo que él tuviera en su posesión que no me había dado, pues lo necesitaría. Y no lo hizo”, dijo. El juez preguntó por qué Trump no firmó una declaración jurada asegurando que cumplió con la citación. Habba dijo que lo haría.

“Mi cliente es una persona honesta, para consternación de ciertas personas en esta sala”, dijo Habba.

La oficina de James ha dicho en documentos judiciales que la Organización Trump está bajo investigación por participar en conductas fraudulentas o engañosas en relación con las tasaciones y los estados financieros. La Fiscalía ha citado tanto al expresidente como a su empresa por documentos relacionados con su investigación.

Habba argumentó que la investigación de la fiscal general “aparentemente se quedó sin rumbo”. Y dijo que, desde que comenzó hace tres años, la Organización Trump recibió seis citaciones separadas, produjo más de 6 millones de páginas de documentos y 13 testigos de la Organización Trump han declarado, entre otras cosas.

“El alcance cambia continuamente para adaptarse a las necesidades de la fiscal general”, dijo Habba en la corte. “Cuando no está satisfecha con la evidencia que ha obtenido, gira y busca algo nuevo”.

