Sharon Osbourne comparte su experiencia luego de un estiramiento facial “espantoso”

(CNN) — Sharon Osbourne compartió que su estiramiento facial más reciente le hizo sentir que se veía como un cíclope.

La personalidad de la televisión de 69 años se sometió a un procedimiento cosmético de cinco horas y media en octubre. Sin embargo, cuando le quitaron las vendas, se quedó sorprendida por los “horrendos” resultados, ya que su cara se veía asimétrica.

En una entrevista concedida al diario The Sunday Times del Reino Unido, Osbourne relató su sorpresa inicial: “Parecía una de esas malditas momias que envuelven (con vendas)”.

Según Osbourne, la operación “dolió muchísimo” y el resultado original distaba mucho de lo que ella esperaba.

“Te digo que fue horrendo. (Al cirujano) le dije: ‘Esto tiene que ser una broma’. Un ojo era diferente al otro. Parecía un j****o cíclope”, dijo la estrella al periódico.

Osbourne, que está casada con el rockero de Black Sabbath Ozzy Osbourne, dijo que su marido incluso se ofreció a financiar una corrección, diciéndole: “No importa lo que cueste, lo haremos de nuevo”.

A pesar de su disgusto inicial, la exjueza de “America’s Got Talent” dijo que decidió dejar que su cara se asentara y ahora está contenta con su aspecto.

Osbourne ha sido abierta sobre sus procedimientos cosméticos anteriormente, incluyendo un estiramiento facial previo que se realizó en 2019.

“Tuve esta cosa en la que levantaron mi boca y luego durante la primera semana fue como si no pudiera sentir mi boca, apenas puedo sentir mi boca ahora, para ser honesta”, dijo en “The Kelly Clarkson Show” ese año. “No podía encontrar mi boca. Estaba entumecida y levantada de un lado y me parecía a Elvis y los chicos y Ozzy decían: ‘¿Por qué me gruñes? Y yo dije: ‘No estoy gruñendo; no estoy haciendo nada'”.

La última revelación sobre la cirugía de Osbourne llega semanas después de que anunciara que presentará un programa de entrevistas en horario de máxima audiencia junto a Piers Morgan en el nuevo canal de televisión británico TalkTV.

Osbourne dejó su puesto habitual en el programa de entrevistas diurnas de la CBS “The Talk” en 2021, tras una acalorada discusión sobre el racismo con su copresentadora negra Sheryl Underwood, durante la cual defendió a Morgan por su controvertida salida del programa “Good Morning Britain” de la ITV.

