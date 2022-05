Katya Echazarreta, la primera latina nacida en México en ir al espacio

Alejandra Ramos

(CNN Español) — Katya Echazarreta nació en nació en Guadalajara, Jalisco, y se mudó a Estados Unidos cuando tenía tan solo 7 años. Dentro de poco se convertirá en la primera latina nacida en México en viajar al espacio.

La joven mexicanoestadounidense viajará a bordo del vuelo NS-21 de Blue Origin, gracias al patrocinio de Space for Humanity, fundación que pretende expandir el acceso al espacio para toda la humanidad. “Estamos orgullosos de anunciar que nuestro Comité de Selección ha escogido a Katya Echazarreta para convertirse en la primera astronauta ciudadana embajadora” anunció Space for Humanity en su sitio web.

“Mi mamá se va a volver loca”, dijo Echazarreta cuando la directora ejecutiva de S4H, Rachel Lyons, le compartió la noticia de que había sido seleccionada como la primera beneficiaria del Programa de Astronautas Ciudadanos de Space for Humanity (S4H, en inglés).

“YOU’RE GOING TO SPACE!” We’re thrilled to introduce our first Astronaut, Katya Echazarreta! We surprised her on a call with the news that she will be going to Space on Blue Origin’s NS-21 mission. Journey with Katya and #s4h as she experiences and shares the #overvieweffect. pic.twitter.com/upaWgIsSzu — Space for Humanity (@SpaceHumanity) May 9, 2022

En entrevista con CNN, Echazarreta contó una anécdota de cuando era pequeña: “Yo era una niña y estaba esperando con mi mamá y le dije, ‘¿cuál es el trabajo más difícil que alguien puede tener?’ Y ella me miró y me dijo ‘Um, pues para ti yo creo que es como una astronauta’. Y recuerdo que la vi y dije, ‘Okay, entonces eso es, eso es lo que voy a hacer. Lo haré’. Y me dijo, ‘Sí, sí, lo harás'”.

En su sitio web, la joven nacida en México escribe que crecer en EE.UU. le fue difícil debido a la barrera del idioma, pero que fue un reto que superó en dos años. “Mi mamá me inculcó una fuerte ética de trabajo desde la infancia y siempre me alentó a seguir mis pasiones”, escribió.

Echazarreta estudió ingeniería eléctrica en un colegio comunitario y después de tres años se trasladó a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), donde hizo una pasantía en el Laboratorio de Propulsión a Reacción (JPL) en la NASA, un lugar en donde terminó trabajando tiempo completo. Actualmente, se encuentra realizando una Maestría en Ingeniería Eléctrica en la Universidad Johns Hopkins.

La joven mexicanoestadounidense dijo a CNN que mientras trabajaba en la NASA comenzó a utilizar las redes sociales para ayudar a otros jóvenes. “Yo veía a mis alrededores, especialmente en el laboratorio donde yo trabajaba como ingeniera, y no veía a muchas personas como yo, latinas, mujeres. Pero yo sabía que yo no era la única”, indicó.

“Yo quería que ellas sintieran que tienen una hermana mayor que ya está aquí, que ya está haciendo estas cosas y que quiere que ellas o ellos vengan con ella”, añadió Echazarreta.

Para Echazarreta compartir su experiencia es muy importante e indicó que el viaje al espacio, el cual todavía no tiene fecha confirmada, se lo dedica a su país y a la comunidad latina.

“Yo quiero enseñarles que sí podemos”, dijo Echazarreta.

La ingeniera eléctrica y exdirectora de pruebas de la NASA, viajará junto con el inversionista y veterano de la misión NS-19, Evan Dick; el piloto y presidente de Action Aviation, Hamish Harding; el ingeniero de producción civil, Victor Correa Hespanha; el cofundador de Dream Variation Ventures, Jaison Robinson y Victor Vescovo, cofundador de la administradora de capital privado Insight Equity.

Esta será la quinta misión tripulada de Blue Origin en la nave New Shepard la cual superara la velocidad del sonido y se elevara a más de 105 kilómetros. En el punto más alto de la trayectoria de vuelo, los pasajeros podrán desprenderse de sus asiento para flotar y disfrutar de las vistas panorámicas de la Tierra y el cosmos. El viaje con Blue Origin durará 10 minutos desde el despegue hasta el aterrizaje.

