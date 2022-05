Los niños tienen más probabilidades de triunfar si viven en este tipo de entorno

Alexandra Ferguson

(CNN) — Los menores con vínculos familiares fuertes están asociados a una alta probabilidad de prosperar en la vida, según un nuevo estudio.

Numerosos estudios han demostrado que los vínculos familiares fuertes reducen las posibilidades de malos resultados en los niños, como el comportamiento arriesgado y el abuso de drogas, pero este estudio reveló que también puede haber resultados positivos, dijo el autor principal del estudio, el Dr. Robert Whitaker, director del programa de investigación Columbia-Bassett en la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York.

“Lo diferente de este estudio fue que demostró que la conexión familiar está asociada a la prosperidad y no solo a la supervivencia o a evitar el daño”, dijo Whitaker.

Los investigadores encuestaron a más de 37.000 niños de 26 países y descubrieron que los adolescentes que decían tener una gran relación con su familia también afirmaban tener éxito en la vida.

El estudio, publicado en la revista académica Pediatrics, incluyó a niños de 11 a 13 años que fueron encuestados entre 2016 y 2019.

Los datos se recopilaron en toda Europa, África, Asia y América del Sur a partir de la Encuesta Internacional de Bienestar Infantil, una encuesta apoyada por la Fundación Jacobs, una organización con sede en Zúrich que se centra en proporcionar a las escuelas de todo el mundo conocimientos basados en la ciencia para ayudar a la prosperidad de los menores.

La conexión familiar se determinó mediante una puntuación media de cinco categorías: atención, apoyo, seguridad, respeto y participación. Para cada tema, se dio a los participantes una afirmación y se les pidió que evaluaran en qué medida estaban de acuerdo con ella, puntuando de cero (no estoy de acuerdo) a 4 (muy de acuerdo). Por ejemplo, para medir el cuidado, se preguntó a los menores en qué medida estaban de acuerdo con la afirmación “Me siento seguro en casa”.

La esencia de la conexión familiar es que los niños sientan que son aceptados y cuidados en casa, lo que les permite aprender cuáles son sus puntos fuertes y débiles en un entorno seguro mientras construyen su identidad, dijo Whitaker.

La prosperidad o éxito se determinó mediante una puntuación media de seis categorías: autoaceptación, propósito en la vida, relaciones positivas con los demás, crecimiento personal, dominio del entorno y autonomía. La estructura de la encuesta era la misma que la de los vínculos familiares, salvo que el sistema de clasificación iba de cero a diez.

En términos de la prosperidad o el éxito, se trata de que los niños acepten sus puntos fuertes y débiles y sean capaces de utilizar sus puntos fuertes para encontrar su propósito en la vida, dijo.

Los niños pueden prosperar, no solo sobrevivir

Según el estudio, los niños con el mayor nivel de conexión familiar tenían un 49% más de probabilidades de prosperar que los que tenían el menor nivel de conexión familiar.

Según Elaine Reese, profesora de psicología de la Universidad de Otago en Dunedin, Nueva Zelandia, que no participó en el estudio, no basta con no tener depresión ni ansiedad para vivir una buena vida.

“Una buena vida implica tener un sentido de propósito y significado, que es lo que mide la escala de florecimiento en este estudio”, dijo.

Las puntuaciones más altas, tanto en conexión familiar como en prosperidad, las obtuvieron los niños que dijeron que vivían con ambos padres, que tenían suficiente comida o que su familia nunca se preocupaba por las finanzas.

A continuación, los investigadores controlaron los datos en función de los niveles de pobreza de las familias, incluidas las circunstancias financieras y la inseguridad alimentaria, para eliminar el efecto que pudieran tener en las cifras. Después de controlar estos factores, la fuerza de las conexiones familiares seguía influyendo en el grado de prosperidad de los menores.

Cómo fortalecer la conexión familiar

Los adultos tienen una influencia muy poderosa en el clima emocional del hogar, por lo que es importante crear un espacio en el que los menores se sientan vistos y escuchados, señaló Whitaker.

Una gran oportunidad para fortalecer los lazos familiares es alrededor de la mesa, dijo. Los adultos deben crear un entorno en el que los niños se sientan cómodos hablando libremente. Mientras hablan, los adultos deben demostrar que tienen un interés genuino en lo que dicen sus hijos y tratar de suspender el juicio, añadió Whitaker.

Los adultos no necesitan hacer grandes gestos para establecer un vínculo con sus hijos, dijo Reese. Mantener conversaciones significativas es más importante para su conexión que llevarlos a viajes costosos, dijo.

El silencio es también otra poderosa forma de comunicación, afirmó.

Según Whitaker, el hecho de que los menores y los padres o sus cuidadores pasen tiempo juntos en silencio, o incluso haciendo un recado o una tarea, puede crear una conexión.

“No es necesario llenar esos momentos con charlas o con la radio”, dijo.

Otros adultos pueden influir en el desarrollo de los menores

En el futuro, Whitaker dijo que quiere investigar el impacto que tienen los miembros de la comunidad, como los profesores, en los menores.

“Sospechamos que la sensación de conexión con adultos que no son los padres probablemente contribuya a la probabilidad de que el adolescente prospere”, explicó en un correo electrónico.

Las relaciones externas son importantes y tienen un impacto en los menores, especialmente durante la infancia y la niñez temprana, dijo Kelly-Ann Allen, psicóloga educativa y del desarrollo y profesora de la Universidad de Monash en Melbourne, Australia que no participó en el estudio.

“Si los niños experimentan relaciones de confianza sanas a una edad temprana, es más probable que establezcan relaciones de confianza sanas cuando sean adultos”, afirmó.

